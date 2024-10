Po stopách tradičních řemesel Královéhradeckého kraje v online hře

Navazuje na původní razítkovací hru Po stopách tradičních řemesel v Královéhradeckém kraji.

Tento interaktivní projekt spojuje moderní technologie s tradičním turismem, a to prostřednictvím webové hry na telefonu, která hráče provází různými lokalitami kraje. Do hry vstoupíte přes QR kód na 22 zapojených místech, muzeích i sídlech řemeslníků. Za pět navštívených míst dostanete malou stavebnici Merkur nebo vánoční ozdobu ze Dvora Králové. Na svátek svatého Mikuláše (6. 12. 2024) proběhne losování o rodinný pobyt v Jeschkeho vile na Kuksu. Ve slosování budou zapojeni všichni, kteří odehrají alespoň pět online nebo fyzických her.

Pro rodiny s dětmi nabízí hra ideální příležitost, jak společně trávit čas venku, učit se o tradicích a historii regionu a zároveň zábavnou formou objevovat místní řemesla. Díky různým úkolům a interaktivním aktivitám si mohou děti i rodiče užít den plný poznávání a dobrodružství. Aktivní senioři ocení možnost objevovat tradiční řemesla, navštěvovat muzea a poznávat místní tvůrce, čímž podporují jejich kulturní a sociální zapojení do komunitního života. Pro seniory může být hra také příležitostí k lehké fyzické aktivitě, jako jsou procházky a výlety. Na rozdíl od online her je cílem Hraj Kraj probudit v hráčích nadšení pro řemesla, tradice a motivovat je k návštěvě zapojených míst a výletům po Královéhradeckém kraji.

Na jaká místa udržující na Královéhradecku staré tradice vás hra zavede?

Větrný mlýn Borovnice

Nedaleko od Pecky se nad obcí Borovnice vypíná funkční replika větrného mlýna z roku 1846. Dřevěná replika tu stojí od roku 2020, má čtvercový půdorys s jednou stranou rozšířenou o schodiště a šalandu, tedy místnost pro obsluhu. Výška stavby je 11 metrů a pohání ji větrné kolo o průměru téměř 16 metrů. Mlýn slouží zároveň i jako rozhledna – z místnosti mlynáře ve 2. patře se otevírá výhled na Krkonoše, Pecku a část Orlických hor.

Borovnice Větrný mlýn

Benediktinský klášter Broumov

Benediktinský klášter je jednou z nejvýznačnějších barokních památek Královéhradeckého kraje a také dominantou města Broumov. Během interaktivní prohlídky klášterní písárny, tedy Skriptoria, se zde ponoříte do práce středověkých mnišských písařů. Vyzkoušíte si například opis historického textu husím brkem, dozvíte se, z čeho se vyráběly barvy nebo odhalíte tajemství výroby pergamenu. Speciální prohlídky probíhají celoročně.

Divadlo Drak

Loutkové divadlo Drak s interaktivním divadelním muzeem Labyrint divadla Drak je moderní objekt, který byl vytvořený, aby propojoval umění a vzdělávání. Cesta bludištěm vede do Dračí laboratoře, originální multimediální herny s trenažéry, které nejen dětským návštěvníkům umožní vyzkoušet si různé divadelní profese. Loutkářství je zapsáno už od roku 2016 na Seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Najdete zde expozici věnovanou tradici textilního tisku. Díky původním strojům s množstvím vzorníků či látek nahlédnete pod pokličku nejen tiskařům, ale i designérům, rytcům a vzorkařům. Navíc tu probíhají modrotiskové akce, kdy vám tuto starou techniku ukážou přímo královédvorští formíři. Ti jako jedni z mála v republice umí formy nejen opravit, ale také vyrobit.

Na začátku října měla hra přes 100 odehraných her a skoro 200 registrovaných hráčů, kteří objevují řemesla a taje Královéhradeckého kraje. Pokud hledáte inspiraci na podzimní výlet, vyražte za poznáním historie a kultury s moderní hrou.

Informace k online hře a ke všem 22 místům zapojeným do hry naleznete na webu https://www.hrajkraj.cz.