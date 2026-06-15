Plzeňský kraj spouští projekt Terapie tichem

Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje na poptávku reaguje unikátním projektem Terapie tichem, jehož webová platforma www.terapietichem.cz odstartuje začátkem června.
Tento nový produkt udržitelného turismu záměrně nevede návštěvníky k masovým atrakcím, ale zve je k vícedenním pobytům v méně známých lokalitách. Plzeňský kraj pro tento koncept skrývá mimořádný potenciál.
Český les: Krajina, kde historie mlčí a příroda vypráví
Český les je autentickým rájem ticha, jehož podobu zakonzervovala železná opona. Tato nucená izolace darovala zdejší přírodě čas na regeneraci, díky čemuž dnes procházíte hlubokými bučinami. Nejsilnějším fenoménem jsou však zaniklé vesnice, jako Pleš či Lučina. Milovníci památek ocení jízdárnu ve Světcích nebo nejstarší kamenný hrad Přimda.
Postřelí: Barokní duše pod nejtmavší oblohou
Oblast Postřelí, která zahrnuje Manětínsko a údolí řeky Střely, nabízí vzácnou harmonii mezi člověkem a vesmírem. Největším unikátem je zdejší Manětínská oblast tmavé oblohy, kde díky minimálnímu světelnému smogu zažijete nefalšovanou hlubokou noc. Krajině dominují stolové hory Kozelka či Chlumská hora, které v kontrastu s noblesou barokního zámku v Manětíně vytvářejí ojedinělou galerii pod širým nebem. Duchovní rozměr ticha podtrhují díla architekta Jana Blažeje Santiniho, jako je Mariánská Týnice nebo klášter v Plasích.
Zapomenuté Chudenicko: cesta ticha a poznání
Chudenicko je krajinou, kde se historie nenuceně prolíná s botanickými raritami. Skutečným útočištěm pro zpomalení je Americká zahrada – unikátní arboretum, kde mezi sekvojemi zažijete atmosféru dálných krajů. Duchovní rozměr ticha můžete prožít při putování k rozhledně Bolfánek nebo u magických Kvapilových jezírek. Šlechtický recept na relaxaci nabízí Karolinina louka či empírový zámek Lázeň.
Brdy: Kilometry svobody v krajině bez civilizačního šumu
Brdy představují unikátní území, které bylo po většinu 20. století uzavřeným vojenským prostorem. Právě tato nucená ochrana před civilními zásahy dovolila přírodě žít vlastním tempem a uchovala zde rozsáhlé, člověkem téměř neobydlené lesní celky. Dnes se Brdy otevírají jako oáza klidu, kde můžete kráčet kilometry bez vizuálního či akustického smogu. Mezi nejmalebnější cíle patří Padrťské rybníky.
Plzeň: Umění zpomalit v tepajícím rytmu města
Plzeň dokazuje, že terapie tichem nemusí být jen únikem do divočiny. Skutečný klid nabízejí zdejší muzea a galerie – od Západočeské galerie přes Galerii Ladislava Sutnara až po specializované expozice. Duchovní rozměr naleznete v tichu katedrály sv. Bartoloměje, zatímco literární kavárny nebo komorní akce v Semlerově rezidenci vytvářejí prostředí pro reflexi. Tento klid lze přenést i do městské zeleně – do Hruškovy meditační zahrady či Luftovy zahrady.
Závěr: Luxus ticha jako nový standard cestování
Projekt Terapie tichem ukazuje, že Plzeňský kraj vnímá ticho jako vzácnou komoditu a luxus, který v moderním světě citelně chybí. Nejde o pouhé seznamy cílů, ale o komplexní filozofii cestování, která klade důraz na hloubku prožitku nad kvantitou. Nabídka pěti rozmanitých lokalit dovoluje každému najít si svou vlastní formu vnitřní obnovy. Více na www.terapietichem.cz.