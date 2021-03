Phoenix Investor radí: Vyplatí se v roce 2021 investovat do zlata?

Zájem o zlato opět roste

Jednou z mnoha součástí finančního trhu je trh vzácných kovů, do kterého zlato určitě patří. Zlato je odolné vůči působení všech externích přírodních vlivů a jako surovina je ve světovém měřítku považováno za bezpečnou investici. Jako investice je zlato vyhledávané především v turbulentních časech blížící se nebo probíhající recese a hospodářské krize. Pro jeho vysoce vnímanou reálnou hodnotu a vzácnost je zlato spolehlivou alternativou k jiným investičním nástrojům běžně dostupným na finančním trhu. Zlato je ověřeným platidlem již tisíce let a jako investiční produkt nepodléhá „módním“ trendům. Proto pro klienty představuje určitou formu jistoty a stability v jinak bouřlivém tržním prostředí dnešní pandemické doby.

Podle analytiků Světové rady pro zlato (WGC) i v roce 2021 zlato zůstane poměrně atraktivní investicí, a to z důvodu rostoucích národních rozpočtových deficitů, inflačních rizik, nadhodnocených akcií a korekcí na trhu. Investoři budou prostředí nízkých úrokových sazeb pravděpodobně vnímat jako příležitost k přidání rizikových aktiv v naději, že se hospodářské oživení bude nacházet v bezprostředním krátkodobém horizontu.

V této souvislosti ve PHOENIX INVESTOR předpokládáme, že investice do fyzického zlata budou podporovány přílivem nových investorů. Současně by spotřeba zlata měla těžit z rodícího se hospodářského oživení, zejména na rozvíjejících se trzích (tzv. emerging markets). Rizikem, na které je třeba dát si pozor v souvislosti s výkonností hospodářského růstu, je oblast vakcinace populace. Přeočkování obyvatelstva trvá déle, než se původně očekávalo, a to hlavně kvůli složité logistice, nedostatku personálního a technického vybavení, jakož i zvýšeného počtu nových mutací kmene COVID-19.

Očekávaný růst státních rozpočtových deficitů a inflace

Pokud jde o zvyšování rozpočtových deficitů v jednotlivých státech nejvíce postižených pandemií, tak se oprávněně objevují obavy z inflačních tlaků v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami a rostoucí nabídkou peněz. „Tato obava je zdůrazněna skutečností, že centrální banky, včetně FED v USA a ECB v EU, signalizovaly větší toleranci vůči tomu, aby byla inflace dočasně nad jejich tradičními cílovými pásmy,“ uvedla WGC.

Z minulosti víme, že zlato dlouhodobě uchovává a zvyšuje svoji hodnotu vyjádřenou v penězích. V letech, kdy byla inflace vyšší než 3 %, cena zlata vzrostla v průměru o 15 %. Z historických údajů dále vyplývá, že za posledních deset let bylo zlato vždy efektivnější při udržování kroku s globální nabídkou peněz jako pokladniční poukázky, a tak zlato lépe pomáhá investorům při zachování hodnoty kapitálu.

Dané korelace a predikce vývoje hodnoty zlata lze dokumentovat přiloženým grafem od WGC:

V roce 2020 bylo zlato jedním z nejvýkonnějších aktiv, když v srpnu stouplo na nové rekordní maximum 2 067 US dolarů a získalo 25 % za 12 měsíců. V novém roce 2021 můžeme zlato i nadále vnímat jako velmi důležitou součást investičních portfolií našich investorů a také jako vhodný způsob zajištění se vzhledem k prostředí s nízkými úrokovými sazbami. Hospodářské oživení hlavně v regionech „emerging markets“ (zejména v Číně a Indii) navíc podpoří fyzickou poptávku, která byla v roce 2020 poměrně slabá. Vzhledem k pozitivní souvislosti mezi ekonomickým růstem a čínskou poptávkou předpokládáme, že spotřeba a růst poptávky po zlatě v těchto regionech se mohou nadále zlepšovat. V ostatních regionech světa, kde bude pomalejší zotavení a hospodářské oživení, zůstane poptávka spotřebitelů po zlatě. Poptávka centrálních bank se očekává hluboko pod svými rekordními úrovněmi z let 2018 a 2019, ale nezmizí úplně. Podle WGC existují dobré důvody, proč centrální banky nadále upřednostňují zlato jako součást svých devizových rezerv, což v kombinaci s prostředím nízkých úrokových sazeb nadále dělá zlato atraktivním i pro další období roku 2021.

V uvedených souvislostech se jeví jako správné a prozíravé rozhodnutí z předchozích dvou let, kdy Phoenix Investor Group umožnila klientům nákup fyzického zlata přes svého partnera, společnost All Commodity Intertrading GmbH (ACI). Přínosem je i možnost nakupovat zlato postupně v měsíčních intervalech na splátky už od 30 EUR a 24 hodin denně přes online e-shop www.safeandhome.com nebo přes mobilní aplikaci Phoenix Mobile.

Společnost Phoenix Investor Group doporučuje finančnímu spotřebiteli část svých úspor odložit i do nákupu fyzického zlata, zejména kvůli snížení volatility jeho finančních aktiv, a také na rozšíření a diverzifikaci skladby klientského majetkového portfolia. Zlato navíc chrání investora při turbulencích na finančních trzích a v době krize, kdy hodnoty burzovních indexů klesají, cena zlata obvykle stoupá vzhůru.

Právě proto Phoenix Investor Group doporučuje svým klientům při budování a ochraně jejich majetku část úspor (cca 10-20 %) mít uložených právě ve fyzickém zlatě jako bezpečném přístavu v turbulentních časech způsobených pandemií koronavirus COVID-19 a jejími ekonomickými dopady.

Autor: Ing. Ivan Duvač | Education Manager PHOENIX INVESTOR