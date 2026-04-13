Pět chyb při výběru dveří, které se prodraží. Jak se jim vyhnout?

Mnoho stavebníků je vnímá jen jako estetickou výplň otvoru, kterou stačí vybrat podle barvy. Právě tento přístup je však prvním krokem k budoucím problémům.
V Doornite denně vidíme, kde dělají zákazníci největší chyby, které přímo ovlivňují životnost stavby. Toto jsou ty nejčastější.
Podcenění výplně dveří: Voština vs. DTD
Ve snaze ušetřit lidé často volí nejlevnější modely s papírovou voštinovou výplní. Ta je vhodná do komor, ale v běžném provozu selhává. Dveře s voštinou mají minimální stabilitu a zvukovou izolaci. Pro běžný provoz jednoznačně doporučujeme výplň z děrované dřevotřísky (DTD). Činí křídlo pevnějším, odolnějším proti průrazu a výrazně lépe tlumí hluk.
Nevhodná volba povrchu
Výběr podle katalogu bez ohledu na realitu domácnosti je riskantní. Levné fólie jsou náchylné k mechanickému poškození a vlhkosti. Standardem by měl být CPL laminát, který je vysoce odolný proti poškrábání i slunečnímu záření. Pro milovníky designu je pak řešením prémiový bílý lak Clara s UV vytvrzováním, který je mnohem odolnější než běžné nátěry.
Zapomenuté hrany: Nejslabší článek
Hrana čelí nárazům a vlhkosti při úklidu. Běžné papírové hrany se časem začnou odlepovat a jádro dveří degraduje. V Doornite jsme proto vyvinuli DOORNITE prémiovou ABS hranu. Je k povrchu připevněna technologií, která minimalizuje viditelnost spoje a maximalizuje odolnost. Dveře si tak zachovávají perfektní vzhled po celé roky.
Technické vlastnosti nelze přidat zpětně
Vlastnosti jako protipožární ochrana (např. EI 30), kouřotěsnost nebo zvýšená akustická izolace jsou dány vnitřní konstrukcí křídla. Pokud kolaudace vyžaduje požární uzávěr nebo pokud zjistíte, že vás ruší hluk z chodby, u běžných dveří tyto parametry již nikdy nezvýšíte. Musí být součástí certifikovaného výrobního procesu.
Pozdní řešení atypů a stavebních otvorů
Podcenění norem ČSN při přípravě otvorů nebo ignorování trendu vyšších dveří (210 cm) vede k drahým úpravám na poslední chvíli. Například designové systémy Steel Design vyžadují přesné plánování už v hrubé stavbě, aby byl výsledek technicky i esteticky dokonalý.
Rada na závěr: Dveře nejsou nábytek, ale součást stavby. Vsaďte na kvalitu od výrobce, který rozumí technologiím. Poctivé dveře jsou investicí, která se vám vyplatí.