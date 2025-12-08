Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi

Komerční sdělení
Pokud hledáte místo, kde si vaše děti užijí první obloučky na lyžích a vy klidné chvíle s panoramatickým výhledem, Skiareál Paseky je přesně to pravé. Pohádková horská vesnička, pohodové široké sjezdovky a přátelská atmosféra tvoří kombinaci, která zaručí, že se sem s rodinou budete rádi vracet.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi

Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi | foto: Lyžařaský areál Paseky s.r.o.

Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi
Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi
Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi
Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi
9 fotografií

Pohodlné rodinné lyžování

Areál je přímo dělaný pro rodiny: dvě čtyřsedačkové lanovky, široké modré a červené sjezdovky a dětské vleky přímo u parkoviště zajišťují pohodlí a bezpečí pro všechny. Nemusíte se bát davů ani náročných černých tratí – Paseky jsou synonymem klidného a přívětivého lyžování. Sjezdovky vedou po prostorných loukách a jsou orientované na jižní svahy, takže sluníčko během dne hřeje i v chladnějších zimních dnech. Nejdelší trať měří 1 600 metrů, což už je pořádná jízda.

Gastro zážitky přímo na sjezdovce

Kiosky, bufety i restaurace jsou rozesety po celém skiareálu a všechny jsou přímo u sjezdovek.

TIP: Navštivte Občertvení Pragovka, kde si dáte v lehátku s výhledem výběrovou kávu Nordbeans a dezerty domácí výroby.

Běžkaři i milovníci výhledů

Paseky nejsou jen pro sjezdaře. Běžkaři mohou vyrazit na stopy okolo nejstarší rozhledny v Jizerských horách – Štěpánky. Připraveno je přes 30 kilometrů pravidelně upravovaných tratí, na které nastoupíte od horních stanic lanovek.

Akce, zábava a cenová dostupnost

Během sezony se konají například:

  • Testování lyží zdarma – možnost vyzkoušet nové modely na 2 hodiny
  • Oblíbené závody Prdecká lyže – pro děti i dospělé

Přijedete-li s rodinou, využijte rodinných cenově zvýhodněných jízdenek na celý den!

Pokud se do oblasti chystáte na týden, určitě oceníte vícedenní jízdenky (4 až 6 ze 7 dní), které platí v blízkých areálech U Čápa, Šachty a Kamenec včetně večerního lyžování.

Skiareál Paseky je místo, kde se rodiny cítí vítány. Pokud toužíte po zimní dovolené, kde je klid, pohoda a kouzelná zimní krajina prioritou, neváhejte a vydejte se do Pasek.

Co vás čeká v Pasekách

  • 12 širokých sjezdovek – jen modré a červené
  • Dvě čtyřsedačkové lanovky s parkovištěm u nástupních stanic
  • Parkování zdarma na všech parkovištích P1 P5
  • 2 dětské vleky a 2 pojízdné pásy pro nejmenší
  • Lyžařské školy a půjčovny u parkoviště P1 a P4
  • Nákup skipasů přes e-shop z pohodlí domova
  • 6 gastro zařízení na sjezdovkách
  • 30 km běžeckých tras
  • Panoramatické výhledy na Krkonoše
  • Zvýhodněné jednodenní rodinné jízdenky

www.skipaseky.cz

TIP na výlet:

V centru obce se nachází muzeum KRNAP – Památník zapadlých vlastenců, kde se můžete dozvědět více o historii této jedinečné krkonošské obce s typickou zástavbou starých chaloupek.

Skiareál Paseky patří k cenově nejdostupnějším střediskům v regionu, za celodenní jízdenku pro dospělého zde zaplatíte 760,- přes eshop. Pro rodiny jsou připraveny „zvýhodněné rodinné jízdenky“, které činí lyžování ještě dostupnějším. Pro rodinu s dvěma dětmi zaplatíte za celý den při nákupu přes eshop 2 050,-.

Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi

Nejčtenější

Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Komerční sdělení
Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Česko patří mezi posledních 5 zemí EU, které nepřijaly ani nenavázaly svou měnu na euro. Je to pro nás výhodné a měli bychom se bát spíš nepřijetí, než přijetí eura? O tom se dozvíte v našem článku.

Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji čtyři hektary strategické plochy v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické...

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Komerční sdělení
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Na rozsáhlých rekultivovaných plochách bývalých rašelinišť v jižních Čechách se v posledních letech odehrává pozoruhodná proměna. Vznikla zde nová rybniční síť, obnovily se mokřady a příroda začala...

Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Komerční sdělení
Parkovací dům u DK Poklad

Ostrava, stejně jako mnohá další velká města, řeší nedostatek parkovacích míst v nejvíce vytížených lokalitách. Město proto v posledních letech investuje do výstavby moderních parkovacích domů a...

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

Krása jako součást každodenní pohody

Advertorial

Moderní žena zvládá spoustu rolí – a zaslouží si péči, která je efektivní, šetrná a přizpůsobená jejímu životnímu stylu. Panasonic přináší řešení, která vám pomohou cítit se skvěle každý den, ať už...

8. prosince 2025

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Komerční sdělení
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Dolní Morava vstupuje do nové éry – propojuje dobrodružství s klidem, adrenalin s relaxací a zimu s teplem.

8. prosince 2025

Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi

Komerční sdělení
Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi

Pokud hledáte místo, kde si vaše děti užijí první obloučky na lyžích a vy klidné chvíle s panoramatickým výhledem, Skiareál Paseky je přesně to pravé. Pohádková horská vesnička, pohodové široké...

8. prosince 2025

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Komerční sdělení
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Dolní Morava vstupuje do nové éry – propojuje dobrodružství s klidem, adrenalin s relaxací a zimu s teplem.

8. prosince 2025

Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Komerční sdělení
Dolní Morava mění pravidla horské zimy: přichází Melori aqua & spa

Dolní Morava vstupuje do nové éry – propojuje dobrodružství s klidem, adrenalin s relaxací a zimu s teplem.

8. prosince 2025

Tip na rodinný dárek? Tablet, který pořídíte teď jen za 1 Kč

Komerční sdělení
5G tablet Lenovo potěší celou rodinu. Zdroj: Getty Images

Vánoce jsou ideální čas na pořízení technologií, které využije celá rodina. Například takový 5G tablet může sloužit dětem, rodičům i prarodičům. O2 ho teď svým zákazníkům nabízí za 1 Kč při měsíčních...

8. prosince 2025

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

8. prosince 2025

Na TV RELAX startuje Selfie s Táňou: talkshow o skutečných příbězích

Komerční sdělení
Na TV RELAX startuje Selfie s Táňou: talkshow o skutečných příbězích

Na obrazovky TV RELAX přichází nový pořad, který ukazuje známé tváře tak, jak je diváci dosud neviděli. Moderní talkshow Selfie s Táňou jsou inspirativní a neformální rozhovory se zajímavými lidmi o...

8. prosince 2025

Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Zubní pohotovost v Ostravě zajistí i příští rok.

8. prosince 2025

Co prozradí DNA o hubnutí či sportu? Chromozoom mění osobní prevenci

Komerční sdělení
Co prozradí DNA o hubnutí či sportu? Chromozoom mění osobní prevenci

V Česku se zvedá poptávka po lifestylových DNA testech, díky nimž může člověk získat cenné informace o svých genetických předpokladech. Ty ho přitom mohou navést k pevnějšímu zdraví i vyššímu...

8. prosince 2025

Hledáte praktický dárek? Elmich spustil vánoční slevy

Komerční sdělení

Vánoce se blíží a mnoho lidí vybírá praktické věci s každodenním využitím. Investice do kvalitní pánve či hrnců je ideálním vánočním dárkem – zpříjemní vaření a vydrží roky.

8. prosince 2025

Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Komerční sdělení
Vánoční tip od společnosti STAREZ – SPORT, a.s.

Váháte ještě nad vánočním dárkem? Máme pro vás jeden tip – čipové hodinky od STAREZ – SPORT, a.s. S těmito hodinkami ušetří návštěvník 20 % při každém vstupu na sportoviště.

6. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.