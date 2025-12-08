Paseky nad Jizerou: Zimní pohádka pro rodiny s dětmi

Pohodlné rodinné lyžování
Areál je přímo dělaný pro rodiny: dvě čtyřsedačkové lanovky, široké modré a červené sjezdovky a dětské vleky přímo u parkoviště zajišťují pohodlí a bezpečí pro všechny. Nemusíte se bát davů ani náročných černých tratí – Paseky jsou synonymem klidného a přívětivého lyžování. Sjezdovky vedou po prostorných loukách a jsou orientované na jižní svahy, takže sluníčko během dne hřeje i v chladnějších zimních dnech. Nejdelší trať měří 1 600 metrů, což už je pořádná jízda.
Gastro zážitky přímo na sjezdovce
Kiosky, bufety i restaurace jsou rozesety po celém skiareálu a všechny jsou přímo u sjezdovek.
TIP: Navštivte Občertvení Pragovka, kde si dáte v lehátku s výhledem výběrovou kávu Nordbeans a dezerty domácí výroby.
Běžkaři i milovníci výhledů
Paseky nejsou jen pro sjezdaře. Běžkaři mohou vyrazit na stopy okolo nejstarší rozhledny v Jizerských horách – Štěpánky. Připraveno je přes 30 kilometrů pravidelně upravovaných tratí, na které nastoupíte od horních stanic lanovek.
Akce, zábava a cenová dostupnost
Během sezony se konají například:
- Testování lyží zdarma – možnost vyzkoušet nové modely na 2 hodiny
- Oblíbené závody Prdecká lyže – pro děti i dospělé
Přijedete-li s rodinou, využijte rodinných cenově zvýhodněných jízdenek na celý den!
Pokud se do oblasti chystáte na týden, určitě oceníte vícedenní jízdenky (4 až 6 ze 7 dní), které platí v blízkých areálech U Čápa, Šachty a Kamenec včetně večerního lyžování.
Skiareál Paseky je místo, kde se rodiny cítí vítány. Pokud toužíte po zimní dovolené, kde je klid, pohoda a kouzelná zimní krajina prioritou, neváhejte a vydejte se do Pasek.
Co vás čeká v Pasekách
TIP na výlet:
V centru obce se nachází muzeum KRNAP – Památník zapadlých vlastenců, kde se můžete dozvědět více o historii této jedinečné krkonošské obce s typickou zástavbou starých chaloupek.
Skiareál Paseky patří k cenově nejdostupnějším střediskům v regionu, za celodenní jízdenku pro dospělého zde zaplatíte 760,- přes eshop. Pro rodiny jsou připraveny „zvýhodněné rodinné jízdenky“, které činí lyžování ještě dostupnějším. Pro rodinu s dvěma dětmi zaplatíte za celý den při nákupu přes eshop 2 050,-.