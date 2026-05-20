Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Paříž, Londýn i Praha: Život na řece nabízí dopravu i zábavu

Komerční sdělení
Vltava není jen kulisa historického centra. Stejně jako Seina v Paříži nebo Temže v Londýně je živou součástí města, která slouží návštěvníkům i místním. Lodě v Praze přinášejí zážitky, pracovní místa, kulturní program i jiný pohled na město.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Sdružení pražských plavidel z.s.

Řeka v centru města není jen kulisa pro pohlednice. V evropských metropolích je přirozenou součástí života. Místem, odkud se dá město poznávat, kam se chodí za kulturou, gastronomií i odpočinkem, a někde také praktickou dopravní cestou. Platí to pro Seinu v Paříži, Temži v Londýně i Vltavu v Praze.

Paříž a Londýn ukazují evropský standard

Paříž je jedním z nejlepších příkladů. Plavby po Seině každoročně využívají miliony lidí a řeka patří k nejsilnějším zážitkům, které francouzská metropole nabízí. Návštěvníci na lodích vidí město jinak než z ulic. Od katedrály Notre-Dame přes Louvre až po Eiffelovu věž. Seina ale zdaleka není jen turistická atrakce. Je to živý městský prostor, který propojuje historii, služby, volný čas i moderní podobu cestovního ruchu.

Podobně Londýn dlouhodobě pracuje s Temží jako s přirozenou osou města. Lodě tam nejsou vnímány jako něco navíc, ale jako součást širší mobility a života metropole. Po řece se cestuje do práce, na výlet, na večeři i za kulturou. Londýn přitom počítá s tím, že význam řeky do budoucna poroste. Temže má odlehčovat městu, nabízet jiný způsob cestování a zároveň zůstat atraktivním místem pro obyvatele i návštěvníky.

a

Pražská historie i moderna

Praha do této evropské rodiny měst na řece přirozeně patří. Vltava není okrajový prvek města, ale jeho osa. Bez ní by nebyl stejný obraz Pražského hradu, Karlova mostu ani nábřeží. A stejně jako k Praze patří mosty, ostrovy a panoramata, patří k ní i lodě. Tradice plavby na Vltavě sahá skoro 200 let zpět a dnešní výletní, restaurační i společenské lodě na ni navazují současným jazykem. Zatímco za monarchie byste na řece našli hlavně parníky, dnes byste viděli dost odlišný obrázek.

Provozovatelé investují do čistších technologií, modernějších motorů, elektrických a hybridních pohonů i vyšší kultury služeb. Na Vltavě už dnes jezdí moderní elektrické lodě, které ukazují, že historické centrum a technologický posun se nemusejí vylučovat.

Důležité je i měřítko. Praha není městem, které by bylo loděmi zahlcené. Sdružení pražských plavidel (SPP) dnes registruje 39 lodí. V evropském srovnání jde o přiměřený a přehledný segment, zvlášť vezmeme-li v úvahu velikost Prahy, její turistický význam a roli Vltavy v historickém centru. Lodě tak nejsou cizorodým prvkem, ale jedním z přirozených způsobů, jak se město využívá.

Lokální byznys a práce pro Prahu

Jejich přínos přitom není jen obrazový. Lodní provoz vytváří práci, zakázky a služby, které zůstávají v místní ekonomice. Podle dat SPP sektor dává práci přímo či nepřímo zhruba osmi stovkám lidí. Kromě samotných posádek také profesím jako jsou technici, obsluha, průvodci, kuchaři, dodavatelé, hudebníci nebo pořadatelé akcí. Jde přitom o český, lokálně ukotvený byznys, který nelze přesunout jinam. Je spojený s konkrétním místem, konkrétní řekou a konkrétním městem. Řada provozovatelů lodí je již několikátou generací pražských lodníků.

a

Lodě nejsou jen pro turisty

Stejně důležité je připomenout, že lodě na Vltavě nejsou jen pro zahraniční turisty. Využívají je školy, školky, senioři, firmy, rodiny i lidé z Prahy a celé České republiky. Na palubách se odehrávají koncerty, divadelní večery, křty knih a desek, komunitní setkání, charitativní plavby i vzdělávací programy pro děti. Některé lodě ročně pořádají stovky akcí s převážně domácím publikem. Řeka se díky tomu stává skutečným veřejným prostorem, nejen pohledem z nábřeží. Za zmínku stojí například divadelní loď Tajemství, kde mají svá představení bratři Formanové, a takových aktivit je na Vltavě mnoho.

Jiný pohled na centrum bez tlaku na ulice

Plavba má pro město ještě jednu výhodu: umožňuje zažít centrum jinak, bez dalšího tlaku na nejvytíženější ulice. Kdo nastoupí na loď, netlačí se v davu v úzkých trasách historického jádra. Vidí Prahu v klidnějším rytmu, z odstupu a v souvislostech. Pro návštěvníky je to silný zážitek, pro město chytrý způsob, jak část zájmu rozložit do prostoru, který je k tomu přirozeně určený.

Živá řeka dělá živé město

Paříž, Londýn i Praha ukazují totéž: město na řece má žít i z vody. Lodě přinášejí pohyb, práci, zážitky, kulturu a jiný pohled na místa, která známe z břehu. Vltava není dekorace. Je to živá součást Prahy, stejně jako tomu bylo už po stovky let. A lodě jsou jedním ze způsobů, jak tento život udržovat.

A co vy? Už jste letos vyrazili na projížďku nebo jen posedět v hezkém počasí na jedno orosené pivo na palubě?

Paříž, Londýn i Praha: Život na řece nabízí dopravu i zábavu

Základní anketa pro články
celkem hlasů: 0

Nejčtenější

Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Komerční sdělení
DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v...

PVA EXPO PRAHA zažilo skvělou jarní sezónu

Komerční sdělení
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků...

Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Komerční sdělení

Sázel dlouhodobě stejná čísla a držel se svého rituálu. Kombinace, kterou mu pomohla sestavit partnerka, mu přinesla pohádkovou výhru přes 187 milionů korun. Příběh ze středních Čech ukazuje, jak...

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Komerční sdělení
Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní...

Modernizace LDN Rybitví: nové kapacity a důstojnější péče

Komerční sdělení
Modernizace LDN Rybitví přinese nové kapacity i důstojnější prostředí

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví vstupuje do důležité etapy svého dalšího rozvoje. Pardubický kraj jako náš zřizovatel připravuje rozsáhlou modernizaci areálu, která je pro nás zásadním krokem...

Paříž, Londýn i Praha: Život na řece nabízí dopravu i zábavu

Komerční sdělení
a

Vltava není jen kulisa historického centra. Stejně jako Seina v Paříži nebo Temže v Londýně je živou součástí města, která slouží návštěvníkům i místním. Lodě v Praze přinášejí zážitky, pracovní...

20. května 2026

Zelený vodík poprvé v české plynárenské síti

Komerční sdělení

V Hranicích u Aše odstartoval trvalý provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku v ČR. Společnost HUTIRA pro projekt navrhla a dodala technologii směšovací stanice, která zajišťuje mísení...

20. května 2026

Jak adresa firmy ovlivňuje důvěryhodnost podnikání

Komerční sdělení
Jak adresa firmy ovlivňuje důvěryhodnost podnikání

Data ukazují, že prestiž centra rozhoduje méně, než se čeká.

20. května 2026

Metoděj Jílek a Decathlon prodlužují spolupráci

Komerční sdělení
Metoděj Jílek

Úspěšný český rychlobruslař a čerstvý zlatý medailista ze Zimních olympijských her v Miláně Metoděj Jílek prodlužuje své partnerství se značkou Decathlon. I v letošní sezóně se bude v rámci své...

20. května 2026

Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Komerční sdělení
Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard Kč. Během stavební...

20. května 2026

I střechy drží krok s dobou

Komerční sdělení
Betonová taška Tegalit STAR v ebenově černém odstínu.

Moderní technologie dnes pronikají do všech oblastí bydlení a výjimkou už dávno nejsou ani střechy. Zatímco dříve byla střešní krytina vnímána především jako praktická ochrana domu, dnes se stále...

20. května 2026

Tábor jako filmová hvězda: po stopách seriálů i hollywoodských trháků

Komerční sdělení
Tábor jako filmová hvězda: po stopách seriálů i hollywoodských trháků

Tábor není jen symbolem husitské historie; pro režiséry a produkční týmy představuje neobyčejně tvárnou lokalitu s unikátním geniem loci. Díky své zachovalé architektuře dokáže toto jihočeské město...

19. května 2026

Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Komerční sdělení

Sázel dlouhodobě stejná čísla a držel se svého rituálu. Kombinace, kterou mu pomohla sestavit partnerka, mu přinesla pohádkovou výhru přes 187 milionů korun. Příběh ze středních Čech ukazuje, jak...

19. května 2026

CANIS SAFETY rozšiřuje síť v Praze

Komerční sdělení
CANIS SAFETY rozšiřuje síť v Praze. Nová pobočka na Jižní spojce nabídne...

Nová pobočka na Jižní spojce nabídne pracovní vybavení i služby pro firmy.

19. května 2026

Městská část Praha 2 má moderní úřad

Komerční sdělení

Modernizace úřadu je důležitá, své o tom ví i Praha 2. Úřad městské části postupně modernizuje a elektronizuje své služby tak, aby zjednodušil komunikaci s občany a zrychlil vyřizování úředních...

19. května 2026

Praha 2: centrum podnikání a inovací v samém srdci metropole

Komerční sdělení
Tomáš Halva - radní MČ Praha 2, vítězka ankety Podnikatel Dvojky 2025, Jan...

V srdci metropole, na ploše několika čtverečních kilometrů, se odehrává dynamický příběh rozvoje podnikání, který má potenciál inspirovat i širší území hlavního města. .

19. května 2026

Cvičení Rallye Ostrov se konalo na Ústecku již podesáté

Komerční sdělení
Slavnostního vyhlášení se zúčastnil také radní pro zdravotnictví Radim Laibl

Během dvoudenního programu absolvovaly soutěžní posádky složek krajských záchranných integrovaných systémů deset odborných úkolů zaměřených na řešení mimořádných událostí, krizovou komunikaci,...

19. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.