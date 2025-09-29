Palladium – srdce pražských nákupů a zážitků

Jen pár kroků od Staroměstského náměstí a Prašné brány stojí Palladium – největší nákupní centrum v historickém centru Prahy. Nabízí téměř 200 obchodů, restaurací a kaváren a pro návštěvníky je jednou z nevynechatelných zastávek při toulkách Prahou.

Palladium – srdce pražských nákupů a zážitků

Díky své historii a citlivému propojení historických budov s moderní architekturou vytváří Palladium jedinečnou atmosféru, kvůli níž se stalo atraktivním cílem návštěvníků z domova i ciziny, a činí z nakupování opravdový zážitek. I proto Palladium opakovaně získalo prestižní ocenění Superbrands v letech 2023, 2024 a 2025 – potvrzení, že jde o značku, kterou Češi milují.

Historie, která dýchá na každém kroku

Místo, kde dnes Palladium stojí, má kořeny už ve 12. století. Pozůstatky románských paláců jsou dodnes k vidění – třeba v knihkupectví Luxor. V 18. století zde vznikl rozsáhlý vojenský areál s jedinečnou jízdárnou, kde během služby v armádě Josef Kajetán Tyl složil českou hymnu.

Současná budova návštěvníky vítá nejen příběhy minulosti, ale i moderním designem. Dominantou vstupu z náměstí Republiky je světelná instalace z dílny Preciosa, tvořená více než 500 skleněnými trubicemi, která každým okamžikem rozehrává originální světelnou show.

Novinky v nabídce

Palladium neustále obměňuje své portfolio, aby drželo krok s aktuálními trendy. Nedávno otevřely nové značky jako Converse, Medicine, Columbia, Kara, Etam, Urban Brands či Humanic. Milovníky sladkostí potěší Prague Chocolate Steiner & Kovarik.

Na modernizaci sázejí i zavedené značky – v novém se nedávno představily například C&A, Reserved, Mango, Guess, Ecco, L´Occitane, Douglas, Kratochvílovci nebo Oxalis.

Po nákupech přijde vhod odpočinek – ať už v restauraci s indickou, thajskou či českou kuchyní, v neapolské pizzerii, nebo při kávě a sladkém dezertu. Nechybí ani rychlé občerstvení a speciality jako čerstvé vafle, makronky či trdelník.

Zábava pro děti i klid pro rodiče

Originální dětský koutek s barevnými domečky promění hru v dobrodružství – děti se tu mohou stát veterinářem, kadeřnicí nebo malou kosmetičkou. Čeká na ně i dlouhá skluzavka a bazén s kuličkami pro ty nejmenší. Rodiče si zatím mohou vychutnat chvíli klidu v přilehlé kavárně.

Palladium Klub – odměny vždy po ruce

Nová aplikace PALLADIUM KLUB přináší zákazníkům speciální slevy, soutěže o hodnotné ceny, přehled obchodů i navigaci. Více informací a odkaz ke stažení najdete na webu.

Dárkové poukazy

Své blízké či obchodní partnery mohou zákazníci potěšit oblíbenými dárkovými poukazy, které platí ve více než 110 obchodech v Palladiu. Lze je zakoupit na Infokiosku v Palladiu nebo jednoduše přes e-shop.

Pohodlné parkování v centru Prahy

Pro ty, kdo přijíždějí autem, je k dispozici více než 700 prostorných parkovacích míst přímo v budově. Parkování je nonstop a ceny začínají na 50 Kč za hodinu. Aktuální informace najdete na webu Palladia.

Zajímavé akce

  • 18. 10. 2025 – 18. narozeniny Palladia
    Těšit se můžete na módní přehlídky Filipa Vaňka, koncert zpěvačky Debbie, moderátorku Evu Decastelo a celodenní program plný soutěží, dárků a slev.
  • 16.–19. 10. 2025 – Signal Festival před Palladiem
    Palladium se stane součástí světelného festivalu, který každoročně oživuje Prahu.
Palladium – srdce pražských nákupů a zážitků

Otevírací doba

Palladium: 7:00 – 22:00
Obchody: 9:00 – 21:00
Supermarket: 7:00 – 22:00
Infokiosek s prodejem dárkových poukazů: 10:00 – 20:00

Pozn.: O svátku 28. 10. 2025 budou otevřeny prodejny do 200 m².

Více informací najdete na www.palladiumpraha.cz, na Facebooku a Instagramu.

