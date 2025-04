Palladium láká k jarním nákupům

Mezi nejoblíbenější materiály pro venkovní terasy patří bezesporu exotické dřevo. Je to dáno jeho dlouhou životností, vysokou odolností a luxusním vzhledem. Oproti běžným evropským dřevinám nabízí...

Borůvkovo sanatorium v centru Prahy prošlo citlivou rekonstrukcí a stalo se domovem prvního City Pop prostoru v Česku. Nemovitost spadající do Generali Fondu realit spojuje historickou hodnotu s...

Mou prací je i vytvořit pacientovi komfort a pohodlí, říká sanitář

Komerční sdělení

Sanitář Ján Oračko pracuje v Litomyšlské nemocnici šest let. Za tu dobu se vryl do paměti spoustě pacientů, o které se staral, a to především svým laskavým přístupem. „Tuhle práci musí člověk dělat...