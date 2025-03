Pacienti s obezitou vyžadují při operaci i speciální anestezii

Proč? Protože pacienti vzhledem k nadměrné hmotnosti mají omezené síly se pooperačně vyrovnat se zátěží celkové narkózy, a tím spadají do rizikové skupiny, kam řadíme například i seniory.

Obezita je onemocnění, které negativně ovlivňuje řadu tělesných funkcí, například dýchání, krevní oběh nebo pohyblivost, a způsobuje vznik řady komplikací, jako jsou cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, srdečně-cévní choroby, vysokou hladinu cholesterolu, onemocnění pohybového aparátu aj. Vliv má ale i na zhoršení plodnosti či stav kůže.

Těžké usínání i probouzení

Právě nadměrné množství tuku, který se při onemocnění obezitou v těle pacientů ukládá nejen v podkoží, ale i v břiše a kolem vnitřních orgánů, má za následek, že u nich může být podání celkové anestezie rizikové.

„Zjednodušeně řečeno jde o to, že léky, které jsou pacientům při anestezii podávány, se v tělesném tuku déle rozpouštějí, což má za následek pozdější nástup anestezie, ale také v něm déle přetrvávají, takže jejich účinek trvá déle,“ vysvětluje primářka OB kliniky MUDr. Petra Šrámková. Takováto anestezie se lékařům hůře řídí a může způsobit i horší pooperační průběh, zejména dýchací potíže. „Naši anesteziologové proto používají moderní tzv. multimodální anestezii, která nejen, že usnadňuje probouzení pacientů bezprostředně po operaci, ale snižuje i možná pooperační rizika,“ dodává primářka.

Multimodální anestezie kombinuje různé techniky podávání narkózy i léky k dosažení optimálního anestetického účinku s minimálními vedlejšími účinky.

„Jedním z cílů této anestezie je vyhnout se vysokým dávkám a nežádoucím účinkům léčiv, jako jsou například opiáty,“ vysvětluje anesteziolog MUDr. Milan Hrobský. Mezi takové účinky totiž patří například útlum dechového centra, zvracení a nevolnosti nebo zpomalení pohybu střev. Ačkoli vnitřní orgány jsou u pacientů stejného pohlaví a stejné výšky velmi podobné, jinak jsou zatíženy narkózou například plíce člověka s běžnou váhou a jinak nemocného obezitou, což jsou právě ty faktory, které pak ovlivňují průběh anestezie a případná rizika.

„Multimodální anestezie je vhodná pro všechny pacienty, ale nejvýhodnější je právě u rizikových pacientů – s onemocněním obezitou nebo u seniorů, kteří podstupují rozsáhlejší operační výkon,“ upozorňuje MUDr. Hrobský.

MUDr. Hrobský na sále na OB klinice.

Aby tuk netlačil

Není to však jen samotné podání léků a řízení průběhu jejich působení, co musí lékaři u pacientů s nemocí obezitou před jejich uvedením do anestezie řešit.

„Velmi důležité je i správné polohování pacientů trpících obezitou, jejichž tělesné rozměry jsou jiné než u běžných pacientů,“ vysvětluje MUDr. Hrobský. K tomu používají lékaři speciální podložky, které pomohou šetrně udržet tělo nemocného v takové poloze, aby měli lékaři nejen snadnější přístup k oblasti, kde operují, ale aby bylo možné i snáze použít přístroje potřebné k anestezii.

Výhodou zařízení, jako je OB klinika, která se mimo jiné specializuje na léčbu obézních pacientů, je i to, že je na tyto váhově těžší pacienty připravena i v jiných ohledech. Samozřejmostí jsou tu například výtahy, lůžka, operační stoly a další vybavení s vyšší nosností, speciální pomůcky pro zvedání a lepší polohování nemocných a jiné. Výhodou je i dlouhodobá a rozsáhlá zkušenost týmu zdravotnických pracovníků OB kliniky s každodenním ošetřováním pacientů s onemocněním obezitou. V neposlední řadě tu nemocní najdou komplexní péči, která zahrnuje i terapii psychology, nutričními specialisty a dalšími odborníky.