Nehrozí vám makulární degenerace sítnice? Ověřte si na klinice LEXUM

Celkovou prevalenci (počet postižených pacientů) VPMD lze dle zahraničních studií odhadnout až na 23 % obyvatel ve věku od 43 do 64 let, u obyvatel starších 65 let se toto onemocnění vyskytuje až v 56 %.

Pacienti, kterým jejich oční lékař diagnostikoval onemocnění VPMD, mohou využít služby nového Centra pro anti-VEGF terapii, a to na klinikách Lexum v Praze, Brně a v Ostravě. Více informací se dozvíte na http://www.lexum.cz/sluzby/lecba-sitnice-a-sklivce.

„Počet nemocných s VPMD se podle odhadů až ztrojnásobí během následujících 25 let,“ říká primář Centra léčby sítnice a sklivce Evropské oční kliniky Lexum Praha MUDr. Ivan Fišer, Ph.D. Věkem podmíněná makulární degenerace je multifaktoriální onemocnění, jehož důležitou komponentou je genetická složka. Existuje více genů, jejichž polymorfizmy (mutace) ovlivňují riziko vzniku VPMD. Polymorfizmy čtyř genů, které zásadně ovlivňují riziko vzniku věkem podmíněné makulární degenerace, jsou analyzovány v rámci genetického vyšetření.

„Následkem makulární degenerace je omezena nebo zcela vyloučena možnost čtení, řízení motorového vozidla, sledování televize a rozeznání všech detailů, například tváří kolemjdoucích,“ upozorňuje primář Ivan Fišer.

Primář Centra léčby sítnice a sklivce Evropské oční kliniky Lexum Praha MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

Věkem podmíněná makulární degenerace je onemocnění, které se vyskytuje v pozdějším věku. Mezi rizikové faktory VPMD patří jak demografické vlivy, tak také faktory vnějšího prostředí. Se vznikem tohoto onemocnění je spojen věk (nad 60 let je 3x vyšší riziko), pohlaví, rasa (u bělochů je více než 3x vyšší riziko), strava, kouření (kuřáci mají více než 3x vyšší riziko) a kardiovaskulární choroby.



„Našim klientům nabízíme možnost genetického testu, jenž dokáže určit míru rizika vzniku VPMD vyjádřenou v procentech. Makulární degeneraci bohužel dnes ještě nelze úplně vyléčit. Můžeme ji pouze pozastavit ve fázi, v níž se právě nachází. Význam prediktivní genetiky spočívá především v možnosti označení rizika onemocnění u zdravých pacientů, tedy u přímých příbuzných těch, kteří již VPMD mají diagnostikovanou,“ doplňuje primář Ivan Fišer.

Na základě genetického testu jsou klientovi doporučena preventivní opatření spočívající ve změně životního stylu, která by měla významným způsobem oddálit nástup onemocnění.

Genetický test se provádí z izolované DNA, která se získává stěrem z bukální sliznice (stěr buněk sliznice v ústech). Test provádíme na všech očních klinikách Lexum a výsledek budete znát již za několik dní. Cena genetického testu je 1 900 Kč.