Offline dovolená, která není nuda. Proč rodiny v létě míří do Krkonoš

Po roce plném kroužků, obrazovek a neustálého programu hledají dnes rodiny úplně jiný typ dovolené. Ne hlučnější atrakce, ale obyčejný klid. A právě proto čím dál častěji míří do hor i v létě.
Zatímco ve městě rodiče řeší, jak děti odtrhnout od mobilů, v horách to často funguje samo. Děti najednou nepotřebují displej ani program na každou hodinu a dospělí zjišťují, že po dlouhé době opravdu vypnuli i oni sami.
3 tipy na horský den bez mobilu
Nechte program vznikat přirozeně
Děti v horách často nepotřebují animační program ani atrakce na každém kroku. Stačí obyčejné věci, na které ve městě není čas — lesní cesta, potok, borůvky podél trasy nebo zastávka na limonádu v horské boudě. Z obyčejné jízdy lanovkou se najednou stává dobrodružství, obzvláště pokud je kabinková, má přestupní stanici a měří skoro 4 kilometry – jako ta na naši nejvyšší horu, Sněžku.
mezititulek: Karta Krkonoš nabízí 30% slevu na lanovku Sněžka pro ubytované v Peci pod Sněžkou nebo Velké Úpě.
Dobrodružství, hru, přírodu a pohyb v lese propojuje také Herní krajina PecKa ve Velké Úpě, která je volně přístupná zdarma. Děti tu mohou prolézat obří dřevěná zvířata inspirovaná krkonošskou faunou, přecházet mezi čapími hnízdy nebo objevovat herní prvky schované mezi stromy.
Oblíbeným zastavením pro rodiny je také minizoo na Kolínské boudě, kde si děti mohou zblízka prohlédnout domácí zvířata a rodiče na chvíli zpomalit s výhledem na hory.
Nesnažte se vyplnit každou minutu
Mnoho rodičů zná pocit, že musí děti během dovolené neustále zabavovat. V horách ale často funguje pravý opak. Děti tráví většinu dne venku přirozeně, bez plánování a organizace a pohyb je přirozenou součástí. Právě díky tomu často samy zapomenou na mobil nebo tablet.
Pokud přece jen hledáte místo, kde si děti mohou chvíli pohrát, máte v Peci pod Sněžkou spoustu možností. U spodní stanice lanovky na Sněžku je letos nové dětské hřiště. Další hřiště najdete u penzionu Veronika v centru Pece, u parkoviště P6 ve Velké Úpě i u řady horských bud a hotelů.
Využijte to, co ve městě chybí
Ticho, prostor a klid jsou dnes možná větším luxusem než jakákoli atrakce. Po několika hodinách venku bývají děti příjemně unavené, večer usnou bez přemlouvání a rodiče mají po dlouhé době pocit, že opravdu zpomalili i oni sami. Právě v tom spočívá kouzlo hor — offline dovolená tu působí úplně přirozeně, ne jako omezení.
Když přijde chuť na atrakce
Pokud by přece jen přišla chvíle, kdy děti zatouží po větší akci, naleznete v Peci pod Sněžkou a okolí spoustu atrakcí pro malé i větší dobrodruhy. V krásné lokalitě u přehrady máte vše na jednom místě – Relaxpark s celoroční bobovou dráhou a dětským světem Lemurie plným prolézaček, skluzavek a trampolín i lanový Monkey park s překážkami mezi stromy. Nechybí ani půjčovny koloběžek a letní program pro děti i dospělé.
Atmosféru hor spojuje sportovní i kulturní program například při charitativní akci Na Sněžku pro Josífka nebo během Krakonošova cyklomaratonu, který do Pece přiváží závodníky i fanouškovskou zónu s doprovodným programem. Oblíbené jsou také Krkonošské minipivovary, kde nechybí hudba, regionální gastronomie ani část programu pro děti. Malé návštěvníky potěší i letní divadelní představení v Herní krajině Pecka ve Velké Úpě na závěr prázdnin.
Aktivně i v klidu. Přesně podle nálady
A kdo chce během pobytu pohodlně kombinovat aktivnější dny s těmi úplně klidnými, může využít také EnjoyCard — letní kartu na hlavní atrakce Pece pod Sněžkou a okolí. Hodí se hlavně pro ty, kteří mají v Krkonoších dva až čtyři dny, chtějí si užít to nejlepší, co region nabízí, a zároveň ušetřit.
Díky kartě lze pohodlně kombinovat lanovky, atrakce i další zážitky v okolí. Jeden den tak můžete ráno vyjet za výhledy, odpoledne strávit v lese nebo u vody a večer už jen zpomalit. A právě v tom spočívá kouzlo letních hor — nemusíte pořád něco stíhat, aby si dovolenou užili děti i rodiče.
Dřív byly hory hlavně zimní destinací. Dnes se pro mnoho rodin stávají místem, kam si jezdí především odpočinout. Ne kvůli přeplněnému programu, ale kvůli společnému času a obyčejným věcem, na které během běžných dní často nezbývá prostor. A možná právě proto tu po dvou hodinách venku děti často usnou dřív než rodiče.