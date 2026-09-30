Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Zkuste si vzpomenout na hodinu fyziky nebo chemie ze základní školy. Možná se vám vybaví tabule plná vzorečků a občasný výlet do školní laboratoře, kde bylo bezpečnější na nic nesahat. Jenže svět, do kterého dnešní děti vyrůstají, se mění rychleji než kdy dřív. Umělá inteligence mění celá odvětví, robotika se stává součástí každodenního života a nové technologie posouvají hranice toho, co dokážeme vytvořit. Moderní škola tak má být prostorem, kde se člověk nejen učí, ale také přemýšlí, experimentuje, diskutuje, tvoří a hledá vlastní řešení.
Právě takový prostor vznikl v Sunny Canadian International School na jižní hranici Prahy. 1. září 2026 škola slavnostně otevřela Maple Building – svou třetí budovu a nový domov STEAM centra, které propojuje vzdělávání s vědou, technologiemi a praktickým objevováním.
Škola 21. století začíná prostředím, které inspiruje
Maple Building vznikla z přesvědčení, že prostředí pro vzdělávání si zaslouží stejnou úroveň pozornosti jako samotné vzdělávání. Moderní architektura zde propojuje nadčasovou estetiku s důrazem na environmentální odpovědnost. Promyšlené dispozice, dostatek přirozeného světla a množství relaxačních i komunitních zón vytvářejí místo, kde se dobře učí, pracuje, odpočívá i společně tvoří.
Architektura má přitom jasné kanadské kořeny. Centrální atrium je inspirováno tvarem rozvětvené koruny javoru, symbolu, který je se školou spojený. Přírodní materiály, dřevěné motivy a velkorysé prosklené plochy vytvářejí prostředí, které nepůsobí jako tradiční školní budova, ale spíše jako moderní vzdělávací a komunitní centrum.
Maple zároveň ukazuje, že moderní škola může být šetrná ke svému okolí. Budova například sbírá dešťovou vodu ze střech do retenční nádrže, využívá zelené střechy, efektivní VRV systém vytápění a chlazení a inteligentní žaluzie napojené na předpověď počasí. Na střeše nechybějí ani pítka pro ptáky a hmyzí stanice.
Výsledkem je prostředí, které propojuje technologický pokrok s respektem k přírodě – a zároveň vytváří podmínky, ve kterých mohou děti rozvíjet nejen své znalosti, ale i vlastní zvídavost a sebevědomí.
Od otázky k vlastnímu objevu
Zvídavost je často začátkem každého velkého objevu. Některé děti rozebírají věci, aby zjistily, jak fungují. Jiné se ptají, proč něco bublá, svítí, padá nebo se pohybuje. Právě otázka „Proč?“ nebo „Co se stane, když…?“ může být prvním krokem k vědě, technice, inženýrství nebo vlastnímu vynálezu.
Maple nabízí dětem prostor, aby tyto otázky nemusely zůstat pouze u slov.
Jádrem budovy je vědecko-inovační STEAM centrum – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Propojuje přírodní vědy, technologie, inženýrství, umění a matematiku a vytváří podmínky pro výuku, která se neopírá pouze o teorii.
Studenti zde mohou pracovat s roboty, 3D tiskárnami a virtuální realitou, ale také využívat specializované laboratoře pro biologický a chemický výzkum. V řadě oblastí je vybavení na úrovni, která je v prostředí středních škol mimořádná – od genetiky a molekulární biologie až po moderní experimentální fyziku a profesionální měřicí technologie.
Když například studenta zajímá, jakou DNA má jahoda, nemusí se spokojit s obrázkem v učebnici. Může si vyzkoušet, jak DNA z jahody extrahovat, pozorovat ji a postupně pochopit, co vlastně genetická informace znamená. Z abstraktního pojmu se tak stává konkrétní zkušenost.
A právě cesta od otázky k vlastnímu objevu může být jedním z nejsilnějších motorů učení.
Maple není jen laboratoř
STEAM centrum ale nemá být pouze místem, kam chodí na výuku studenti Sunny Canadian. Jedním z hlavních cílů Maple je otevřít vzdělávání širší komunitě.
V budově se mají potkávat studenti, učitelé, vědci, odborníci, univerzity, technologické firmy, veřejný i soukromý sektor a lidé napříč generacemi. Součástí programu proto nejsou jen hodiny pro studenty školy, ale také odborné workshopy pro děti, badatelská výuka, vzdělávání pedagogů, prvky mezinárodního kurikula a sdílení know-how mezi školami. Počítá se také s programy pro seniory a dospělou veřejnost.
Tím se Maple vrací k myšlence, že škola může být přirozeným centrem vzdělanosti celé komunity. Místem, kde se lidé různých generací a profesí potkávají, sdílejí zkušenosti a učí se jeden od druhého.
Maple je zároveň zamýšlena jako inovační hub pro studentské projekty. Nápad zde nemusí zůstat jen v sešitě nebo prezentaci. Může se proměnit v experiment, prototyp, výzkumný projekt nebo skutečné řešení konkrétního problému.
Učení, které přesahuje učebnice
Moderní vzdělávání není jen o tom, kolik informací si student zapamatuje. Stejně důležité je umět položit správnou otázku, pracovat s daty, ověřovat informace, hledat souvislosti, formulovat vlastní závěry a své myšlenky srozumitelně prezentovat.
Studenti mohou pracovat na dlouhodobějších výzkumných projektech a učit se převzít odpovědnost za vlastní práci. Praktická zkušenost zároveň pomáhá propojovat jednotlivé předměty a ukazovat, že skutečný svět není rozdělený do školních přihrádek.
Věda se potkává s technologií. Technologie s designem. Matematika s inženýrstvím. A kreativita s potřebou najít funkční řešení.
Tento přístup navazuje také na dlouholetou orientaci plně bilingvní Sunny Canadian International School na mezinárodní vzdělávání. Škola patří mezi průkopníky programu Advanced Placement (AP) v České republice a je zakladatelem Evropské asociace AP škol. Maple dává studentům prostor pracovat na výzkumných projektech také jako součást přípravy na mezinárodně uznávané AP zkoušky. Samozřejmostí je i česká maturita.
Když prostředí podporuje potenciál
Prostředí, ve kterém děti tráví významnou část svého dne, ovlivňuje jejich zkušenost ze vzdělávání. Proto Maple nepřemýšlí pouze o laboratořích a technologiích, ale také o tom, jak se v budově lidé cítí. Přirozené světlo, komunitní a relaxační zóny, otevřenost prostoru a promyšlené dispozice vytváří prostředí, kde je možné soustředit se, spolupracovat i na chvíli zpomalit.
Takové prostředí je důležité zejména ve chvíli, kdy od školy očekáváme více než předávání znalostí. Pokud chceme vychovávat generaci, která bude schopná přicházet s novými řešeními, potřebujeme dětem dát prostor, kde se mohou ptát, zkoušet, chybovat, začínat znovu a hledat vlastní cestu.
Místo, kde může nápad začít
Maple Building je třetí budovou Sunny Canadian International School, která se svou více než dvacetiletou historií a jako plně bilingvní mateřská škola, základní škola a gymnázium dnes vzdělává 12 minut od metra Opatov přibližně 660 studentů.
Nová budova ale nemá být pouze dalším místem, kde probíhá výuka. Je pokusem vrátit škole jednu z jejích nejkrásnějších rolí: být místem, kde se vzdělává, přemýšlí, diskutuje, objevuje a kde se potkávají lidé, kteří se od sebe mohou něco naučit.
Právě proto Maple překračuje hranice jedné školy. Má být otevřeným prostorem pro spolupráci, výzkum, inovace a sdílení zkušeností. Protože pokud chceme vychovávat generaci, která bude měnit svět, měli bychom jí dát prostředí, které ji nebude omezovat, ale inspirovat.
Maple Building je místem, kde může zvídavá otázka dostat prostor, experiment vybavení, nápad podporu a talent příležitost vyrůst.