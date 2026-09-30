Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Komerční sdělení

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje | foto: Sunny Canadian International School - Základní škola a gymnázium, s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Nejen to, co se učíme, ale také prostředí, ve kterém se učíme, formuje naši budoucnost.

Zkuste si vzpomenout na hodinu fyziky nebo chemie ze základní školy. Možná se vám vybaví tabule plná vzorečků a občasný výlet do školní laboratoře, kde bylo bezpečnější na nic nesahat. Jenže svět, do kterého dnešní děti vyrůstají, se mění rychleji než kdy dřív. Umělá inteligence mění celá odvětví, robotika se stává součástí každodenního života a nové technologie posouvají hranice toho, co dokážeme vytvořit. Moderní škola tak má být prostorem, kde se člověk nejen učí, ale také přemýšlí, experimentuje, diskutuje, tvoří a hledá vlastní řešení.

Právě takový prostor vznikl v Sunny Canadian International School na jižní hranici Prahy. 1. září 2026 škola slavnostně otevřela Maple Building – svou třetí budovu a nový domov STEAM centra, které propojuje vzdělávání s vědou, technologiemi a praktickým objevováním.

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Škola 21. století začíná prostředím, které inspiruje

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Maple Building vznikla z přesvědčení, že prostředí pro vzdělávání si zaslouží stejnou úroveň pozornosti jako samotné vzdělávání. Moderní architektura zde propojuje nadčasovou estetiku s důrazem na environmentální odpovědnost. Promyšlené dispozice, dostatek přirozeného světla a množství relaxačních i komunitních zón vytvářejí místo, kde se dobře učí, pracuje, odpočívá i společně tvoří.

Architektura má přitom jasné kanadské kořeny. Centrální atrium je inspirováno tvarem rozvětvené koruny javoru, symbolu, který je se školou spojený. Přírodní materiály, dřevěné motivy a velkorysé prosklené plochy vytvářejí prostředí, které nepůsobí jako tradiční školní budova, ale spíše jako moderní vzdělávací a komunitní centrum.

Maple zároveň ukazuje, že moderní škola může být šetrná ke svému okolí. Budova například sbírá dešťovou vodu ze střech do retenční nádrže, využívá zelené střechy, efektivní VRV systém vytápění a chlazení a inteligentní žaluzie napojené na předpověď počasí. Na střeše nechybějí ani pítka pro ptáky a hmyzí stanice.

Výsledkem je prostředí, které propojuje technologický pokrok s respektem k přírodě – a zároveň vytváří podmínky, ve kterých mohou děti rozvíjet nejen své znalosti, ale i vlastní zvídavost a sebevědomí.

Od otázky k vlastnímu objevu

Zvídavost je často začátkem každého velkého objevu. Některé děti rozebírají věci, aby zjistily, jak fungují. Jiné se ptají, proč něco bublá, svítí, padá nebo se pohybuje. Právě otázka „Proč?“ nebo „Co se stane, když…?“ může být prvním krokem k vědě, technice, inženýrství nebo vlastnímu vynálezu.

Maple nabízí dětem prostor, aby tyto otázky nemusely zůstat pouze u slov.

Jádrem budovy je vědecko-inovační STEAM centrum – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Propojuje přírodní vědy, technologie, inženýrství, umění a matematiku a vytváří podmínky pro výuku, která se neopírá pouze o teorii.

Studenti zde mohou pracovat s roboty, 3D tiskárnami a virtuální realitou, ale také využívat specializované laboratoře pro biologický a chemický výzkum. V řadě oblastí je vybavení na úrovni, která je v prostředí středních škol mimořádná – od genetiky a molekulární biologie až po moderní experimentální fyziku a profesionální měřicí technologie.

Když například studenta zajímá, jakou DNA má jahoda, nemusí se spokojit s obrázkem v učebnici. Může si vyzkoušet, jak DNA z jahody extrahovat, pozorovat ji a postupně pochopit, co vlastně genetická informace znamená. Z abstraktního pojmu se tak stává konkrétní zkušenost.

A právě cesta od otázky k vlastnímu objevu může být jedním z nejsilnějších motorů učení.

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Maple není jen laboratoř

STEAM centrum ale nemá být pouze místem, kam chodí na výuku studenti Sunny Canadian. Jedním z hlavních cílů Maple je otevřít vzdělávání širší komunitě.

V budově se mají potkávat studenti, učitelé, vědci, odborníci, univerzity, technologické firmy, veřejný i soukromý sektor a lidé napříč generacemi. Součástí programu proto nejsou jen hodiny pro studenty školy, ale také odborné workshopy pro děti, badatelská výuka, vzdělávání pedagogů, prvky mezinárodního kurikula a sdílení know-how mezi školami. Počítá se také s programy pro seniory a dospělou veřejnost.

Tím se Maple vrací k myšlence, že škola může být přirozeným centrem vzdělanosti celé komunity. Místem, kde se lidé různých generací a profesí potkávají, sdílejí zkušenosti a učí se jeden od druhého.

Maple je zároveň zamýšlena jako inovační hub pro studentské projekty. Nápad zde nemusí zůstat jen v sešitě nebo prezentaci. Může se proměnit v experiment, prototyp, výzkumný projekt nebo skutečné řešení konkrétního problému.

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Učení, které přesahuje učebnice

Moderní vzdělávání není jen o tom, kolik informací si student zapamatuje. Stejně důležité je umět položit správnou otázku, pracovat s daty, ověřovat informace, hledat souvislosti, formulovat vlastní závěry a své myšlenky srozumitelně prezentovat.

Studenti mohou pracovat na dlouhodobějších výzkumných projektech a učit se převzít odpovědnost za vlastní práci. Praktická zkušenost zároveň pomáhá propojovat jednotlivé předměty a ukazovat, že skutečný svět není rozdělený do školních přihrádek.

Věda se potkává s technologií. Technologie s designem. Matematika s inženýrstvím. A kreativita s potřebou najít funkční řešení.

Tento přístup navazuje také na dlouholetou orientaci plně bilingvní Sunny Canadian International School na mezinárodní vzdělávání. Škola patří mezi průkopníky programu Advanced Placement (AP) v České republice a je zakladatelem Evropské asociace AP škol. Maple dává studentům prostor pracovat na výzkumných projektech také jako součást přípravy na mezinárodně uznávané AP zkoušky. Samozřejmostí je i česká maturita.

Když prostředí podporuje potenciál

Prostředí, ve kterém děti tráví významnou část svého dne, ovlivňuje jejich zkušenost ze vzdělávání. Proto Maple nepřemýšlí pouze o laboratořích a technologiích, ale také o tom, jak se v budově lidé cítí. Přirozené světlo, komunitní a relaxační zóny, otevřenost prostoru a promyšlené dispozice vytváří prostředí, kde je možné soustředit se, spolupracovat i na chvíli zpomalit.

Takové prostředí je důležité zejména ve chvíli, kdy od školy očekáváme více než předávání znalostí. Pokud chceme vychovávat generaci, která bude schopná přicházet s novými řešeními, potřebujeme dětem dát prostor, kde se mohou ptát, zkoušet, chybovat, začínat znovu a hledat vlastní cestu.

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Místo, kde může nápad začít

Maple Building je třetí budovou Sunny Canadian International School, která se svou více než dvacetiletou historií a jako plně bilingvní mateřská škola, základní škola a gymnázium dnes vzdělává 12 minut od metra Opatov přibližně 660 studentů.

Nová budova ale nemá být pouze dalším místem, kde probíhá výuka. Je pokusem vrátit škole jednu z jejích nejkrásnějších rolí: být místem, kde se vzdělává, přemýšlí, diskutuje, objevuje a kde se potkávají lidé, kteří se od sebe mohou něco naučit.

Právě proto Maple překračuje hranice jedné školy. Má být otevřeným prostorem pro spolupráci, výzkum, inovace a sdílení zkušeností. Protože pokud chceme vychovávat generaci, která bude měnit svět, měli bychom jí dát prostředí, které ji nebude omezovat, ale inspirovat.

Maple Building je místem, kde může zvídavá otázka dostat prostor, experiment vybavení, nápad podporu a talent příležitost vyrůst.

Nejčtenější

Digitoo spouští éru autonomního účetnictví

Komerční sdělení

České Digitoo.ai posouvá svou umělou inteligenci od čtení faktur k samostatné účetní práci. V testu tisícovky dokladů zvládla 854 z nich stoprocentně správně bez lidské kontroly.

Přichází Kaufland Card XTRA a s ní nové odměny a ještě snazší šetření

Komerční sdělení
Kaufland Card XTRA

Nákupy v Kauflandu dostávají nový rozměr. Dosavadní věrnostní karta přichází v modernější podobě jako Kaufland Card XTRA a pro zákazníky má připravenou řadu novinek. Program nabízí nové prostředí pro...

Co má stát udělat pro dostupnější bydlení? Češi chtějí tři jasné kroky

Komerční sdělení

Více veřejných nájemních bytů, zvýhodněné půjčky pro mladé a první bydlení. A také snadnější a rychlejší povolování. Právě tyto kroky lidé nejčastěji očekávají od státu pro zlepšení dostupnosti...

Obyčejná holka má za sebou premiéru. Lucie Bílá zářila ve dvojroli

Komerční sdělení
Premiéra Obyčejná holka - celý tým

Původní český muzikál Obyčejná holka má za sebou světovou premiéru. Divadlo Lucie Bílé uvedlo novinku, která vznikla u příležitosti životního jubilea Lucie Bílé, ve čtvrtek 17. září. Zaplněné...

Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Komerční sdělení
Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Bílé šaty nebyly vždy samozřejmostí. Nová výstava odhalí proměny svatebních tradic.

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Komerční sdělení
Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Nejen to, co se učíme, ale také prostředí, ve kterém se učíme, formuje naši budoucnost.

30. září 2026

Prodlužte si úložní dobu v PPL boxu klidně na týden

Komerční sdělení
Prodlužte si úložní dobu v PPL boxu klidně na týden

Odjíždíte na víkend, přepadne vás podzimní viróza nebo máte zkrátka nabitý program? Nově si můžete úložní dobu zásilky v PPL boxu jednoduše prodloužit. A to opakovaně, klidně až na 30 dní.

30. září 2026

DÚKapka má přes půl milionu účtů a přidává další funkce

Komerční sdělení
DÚKapka má přes půl milionu účtů a přidává další funkce

Mobilní aplikace DÚKapka Dopravy Ústeckého kraje eviduje od svého spuštění v březnu 2021 více než půl milionu účtů. Denně se jejím prostřednictvím prodá přibližně 8 tisíc jízdenek. DÚK pravidelně...

30. září 2026

Co zvážit při výběru bydlení pro rodinu

Komerční sdělení
TIBA Beroun

Cena, velikost a dispozice bytu patří mezi základní parametry, podle kterých lidé vybírají nový domov. Rodiny však obvykle zvažují také kvalitu a praktičnost celé lokality. Důležitou roli proto hraje...

29. září 2026  17:24

Srdce nebolí vždy. Den srdce připomíná význam prevence

Komerční sdělení

Právě na dnešní den každoročně připadá Světový den srdce, který upozorňuje na význam prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ta patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na světě. Co může pro své srdce...

29. září 2026

Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Komerční sdělení
Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Bílé šaty nebyly vždy samozřejmostí. Nová výstava odhalí proměny svatebních tradic.

29. září 2026

Ve strakonické porodnici se ženy cítí bezpečně a v pohodě

Komerční sdělení
Ve strakonické porodnici se ženy cítí bezpečně a v pohodě

Porodnice Nemocnice Strakonice vytváří prostřední, ve kterém se žena může cítit klidně, bezpečně a vyslyšeně. Vedle moderního vybavení klade důraz na komunikaci, respekt k přáním rodičky a péči,...

29. září 2026

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na zimu!

Komerční sdělení

Odpadní vody je nutné likvidovat v souladu se zákonem. Jeho obcházením se lidé nepřipojení na kanalizaci kromě negativních dopadů na životní prostředí vystavují riziku vysoké pokuty. Využijte...

28. září 2026

EDUCA 2026: Kdo bude řídit autobusy za pár let? Mladí nespěchají

Komerční sdělení
EDUCA 2026: Kdo bude řídit autobusy za pár let? Mladí nespěchají

Autobusy ČSAD Liberec najedou na Liberecku a Českolipsku přes osm milionů kilometrů ročně. Vozí cestující na pravidelných linkách, ale také třeba hokejisty Bílých Tygrů nebo fotbalisty Slovanu. Kdo...

28. září 2026

Práce, rodina a škola? Na CEVRO Univerzitě zvládnete všechno dohromady

Komerční sdělení
Jen titul nestačí: studenti chtějí osobní přístup i zkušenosti z praxe

Máte za sebou několik let v práci, víte, co umíte, a přemýšlíte, kam se posunout dál? Vysokoškolský titul nebo nové odborné znalosti mohou být cestou k vyšší pozici, změně oboru i větší jistotě v...

28. září 2026

„Žen v servisech Škoda přibývá,“ říká vedoucí skladu náhradních dílů

Komerční sdělení
Nikola Mittigová

Začala v automyčce a postupně se propracovala až na vedoucí skladu náhradních dílů u prodejce Škoda Auto Drupol v Berouně. Nikola Mittigová je ženou v prostředí, kde si typicky představujeme muže, a...

28. září 2026

Novinky v krajských nemocnicích: osteologie a nové dárky pro dárce

Komerční sdělení
Návštěvní služba PA

Nemocnice Plzeňského kraje v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech, Stodu, Horažďovicích a Plané se neustále snaží zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro pacienty. Také v létě se v krajských...

28. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde