Obří tahače, osm závodů a pravé NASCAR. Most zažije finále prázdnin

Poslední prázdninový víkend nabídne v Mostě kombinaci, která se na jednom místě jen tak nevidí: obří závodní tahače, autentické stock cars pod oficiální licencí americké NASCAR a osm ostrých závodů během soboty a neděle. Czech Truck & NASCAR Prix 2026 se jede od 27. do 30. srpna a na domácí trať přivede i dvě výrazná česká jména – Adama Lacka a Martina Doubka.
Adam Lacko se vrací. Tahače nabídnou čtyři závody
Jedním z hlavních taháků víkendu bude návrat Adama Lacka. Mistr Evropy z roku 2017 se po tříleté pauze vrátil do evropského šampionátu a domácí závod v Mostě patří k vrcholům jeho letošního comebacku v barvách Buggyra ZM Racing.
Goodyear FIA European Truck Racing Championship přiveze evropskou špičku okruhových tahačů – stroje, které svou velikostí i souboji na trati patří k nejpůsobivějším disciplínám okruhového motorsportu. V sobotu a v neděli čekají diváky čtyři závody tahačů, takže o přímé souboje nebude nouze.
Stejně silnou americkou DNA přiveze NASCAR Euro Series. Nejde o běžné cestovní vozy, ale o autentické stock cars pod oficiální licencí NASCAR. Série nabídne další čtyři závody kategorií EuroNASCAR PRO a EuroNASCAR Open. Českým fanouškům se představí také Martin Doubek, dvojnásobný šampion EuroNASCAR Open.
Video: Czech Truck & NASCAR Prix 2025
Osm závodů je jen začátek. Přidá se Truck Fest
Hlavní závodní program tvoří dohromady osm závodů tahačů a NASCAR. Mezi nimi ale areál nezůstane prázdný – na trati se představí také historické a sportovní automobily a diváci budou mít během celého víkendu důvod zůstat v dění od rána do večera.
Součástí akce je i tradiční The Most Truck Festival s desítkami vystavených tahačů. V sobotu je doplní spanilá jízda po závodním okruhu. Vedle sportovní části tak nabídne víkend i velkou přehlídku techniky a doprovodný program pro děti i dospělé.
Čtvrteční program doplní také známé osobnosti, mezi nimi Oskar Hess, Dalibor Gondík nebo Tomáš Šebek. Hlavní pozornost ale patří tomu, kvůli čemu se do Mostu jede především: tahačům, NASCAR a českým jezdcům v ostrých závodech.
Video: Euro NASCAR 2026 Most, teaser.
V pátek si okruh můžete projít nebo zaběhnout
Páteční novinkou je premiérový NASCAR Euro Series Run. Dne 28. srpna se závodní okruh otevře veřejnosti a účastníci si budou moci zaběhnout nebo projít celé jedno kolo mostecké tratě dlouhé přibližně 4,2 kilometru – stejnou dráhu, na které o víkendu pojedou vozy NASCAR.
Běh je určený sportovcům i rodinám. Děti do 12 let se mohou v doprovodu registrovaného dospělého zúčastnit zdarma.
Vyberte si den. Nebo celý závodní víkend
Czech Truck & NASCAR Prix je příležitost zakončit prázdniny přímo u velkého závodního víkendu. Jedna akce spojí návrat Adama Lacka, Martina Doubka, obří závodní tahače, pravé NASCAR, Truck Fest i další program v areálu.
Děti do šesti let mají vstup zdarma a zvýhodněné vstupné je připravené i pro starší děti a rodiny. Vybrat si můžete jednodenní vstupenku, nebo si v Mostě užít celý závodní víkend od pátku do neděle.
Osm závodů, dvě velké série a české hvězdy na domácí trati. Od 27. do 30. srpna bude Autodrom Most patřit jednomu z největších motoristických víkendů roku.
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