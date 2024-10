Objevila jsem ráj na zemi jménem Rajská zahrada

Znáte to - shon, stres, každodenní povinnosti. Občas prostě potřebujete vypnout, nadechnout se a dobít baterky. Ale kam vyrazit, abyste si opravdu odpočinuli? Mám pro vás tip - Wellness hotel Rajská zahrada. Proč byste ho měli navštívit?

Dechberoucí výhledy, které pohladí na duši

Trápí vás, že trávíte příliš mnoho času zavřeni mezi čtyřmi stěnami? V Rajské zahradě si připadáte jako v obraze. Hotel se totiž pyšní neopakovatelnými výhledy do údolí řeky Metuje a na půvabný zámek.

Moje tipy:

Užijte si snídani s výhledem do přírody, zeleně a na stříbrnou řeku

Vypravte se na procházku malebným údolím

Pozorujte západ slunce z terasy hotelu nebo svého pokoje

Zdejší genius loci ve vás probudí pocit harmonie a vyvolá úsměv na tváři. Však mi věřte, zažila jsem to na vlastní kůži. Když jsem se dívala do korun stromů, cítila jsem, jak ze mě spadly veškeré starosti a v duši se mi usadil pocit štěstí a klidu.

Ředitel hotelu Petr Krtička mi prozradil, že nejkrásnější jsou výhledy při změně ročních období. V zimě vás okouzlí sněhová peřina, na jaře záplava květů, v létě svěží zeleň a na podzim ohnivé barvy. Není nad čím váhat, každý měsíc je tu nádherně.

Přátelská atmosféra a špičkové služby

Bojíte se, že v hotelu narazíte na odměřený personál bez úsměvu? V Rajské zahradě vás tohle nemůže potkat. Zdejší zaměstnanci šíří vlnu domácí pohody a dobré nálady.

Moje tipy:

Nechte se rozmazlovat masážemi, koupelemi a léčivými zábaly

Vyzkoušejte originální Kleopatřinu nebo pivní lázeň s občerstvením

Protáhněte si tělo v bazénu s výhledem do údolí

Navštivte fitness centrum

Zdejší wellness je sice menší, ale o to větší kouzlo ukrývá. Bazén s výhledem do přírody vám vezme dech, za mě top Relax. A že wellness služby stojí za to, dokazují i nadšené reakce hostů. Užít si můžete finskou a parní saunu, bazén s protiproudem, zážitkové sprchy, vířivky a vše další, co k tomu patří.

Chcete vyrazit na výlet, ale nechcete jet autem a nemáte s sebou kolo? Půjčte si koloběžky přímo v hotelu. Je to skvělý způsob, jak prozkoumat krásy Nového Města nad Metují a okolí. Však i já jsem si užila projížďku s větrem ve vlasech!

Historie se snoubí s moderním komfortem

Vadí vám neosobní moderní hotely bez duše? Rajská zahrada vás nadchne svým jedinečným příběhem. Hotel totiž vyrostl na místě bývalé tiskárny, která zde vznikla na konci 19. století a tvořil zde i spisovatel Jaromír John.

Moje tipy:

Ubytujte se v pokoji s originálním interiérem

Najděte stopy slavných osobností

Nechte se unést romantickou atmosférou

Každý pokoj Exclusive je zasvěcen jinému patronovi - od architekta Dušana Jurkoviče přes Karla Hynka Máchu až po místního šlechtice Bartoně z Dobenína. Budete spát třeba v pokoji s replikou dobového nábytku nebo s tématickými fotkami. Že je to nádhera?

Propojení historie a luxusu dává hotelu nezaměnitelný šarm. Je to jako výlet do minulosti se vším komfortem 21. století!

Gurmánské hody pro mlsné jazýčky

Trápí vás, že v hotelech narazíte na jednotvárné menu? V Rajské zahradě si pochutná každý - vyznavači masa, vegetariáni i příznivci světových kuchyní. Čerstvé suroviny z lokálních zdrojů jsou samozřejmostí.

Moje tipy:

Ochutnejte speciality šéfkuchaře jako kulajdu nebo carpaccio

Užijte si romantickou večeři při svíčkách

Zpříjemněte si posezení sklenkou výborného vína

Hosté nejvíc básní nad kulajdou, která je tu vyhlášená. Já osobně jsem se zbláznila do carpaccia - bylo božské! A víte co? Klidně přijeďte jen na degustační menu, i když tu nebudete spát.

Kuchyně je tu opravdu na prvním místě. Jak mi řekl pan ředitel: „Jedno bez druhého nefunguje. Pokud nebude fungovat gastro na 100 %, stejně tak jako ubytování, hosté se nám nebudou vracet.“ A že se vracejí, o tom svědčí pochvalné zápisy v hotelové kronice.

Odpočinek jako lusk? V Rajské zahradě hračka!

Celkově na mě Wellness hotel Rajská zahrada udělal dojem malého ráje na zemi. Nádherné prostředí, milý personál a skvělé služby - to vše vytváří dokonalou atmosféru pro relax.

Chcete si na chvíli odpočinout od shonu moderní doby? Vyrazte sem na víkend nebo delší pobyt. Načerpáte tu energii, zažijete wellness hýčkání a ochutnáte gurmánské speciality.

Ať sem vyrazíte s partnerem, rodinou nebo kamarády, zažijete tu pohodu a uvolnění jako nikde jinde.