Obchodně – ekonomický systém v cloudu? Pro menší firmy častá volba

Moderní technologie za posledních několik let udělaly opět další výrazný skok kupředu, a proto nikoho nepřekvapí, že do cloudu, tedy tzv. internetového úložiště dat, se stěhuje i stále více aplikací nutných pro běh firmy, ekonomické systémy nevyjímaje.

Proč využívat on-line ekonomický systém?

V rámci výběrových řízení na nový informační systém už dnes není primární otázkou, kde bude systém instalován, ale naopak je kladen důraz na jeho přidanou hodnotu. „V rámci schůzek s klienty se nejčastěji setkáváme s otázkami typu jak rychle a efektivně ze systému získám manažerské informace, jako jsou např. rozpracovanost zakázek, saldo faktur či stav skladových zásob v případě, že má firma více provozoven. V takovémto případě je odpověď nasnadě – pořídit si kvalitní systém umístěný v cloudu,“ říká Radek Valeš ze společnosti WAK System, která již téměř 20 let nabízí komplexní internetový systém WAK INTRA formou SaaS (software jako služba).

Zkvalitnění internetového pokrytí a zvýšení rychlosti připojení umožnilo začít naplno využívat vlastnosti systému umístěného v cloudu, tj. mít kdykoliv a kdekoliv „po ruce“ svá data. Dnes zvláště u malých firem, které nedisponují vlastní IT infrastrukturou, je ekonomická výhoda cloudu jednoznačná. Každý pracovník pomocí notebooku nebo tabletu může být neustále připojen do systému, a to jak v kanceláři, tak v terénu. „Obzvláště si tuto vlastnost pochvalují obchodní zástupci, kteří přímo u svých klientů mají k dispozici aktuální informace o jejich obchodních aktivitách a dle toho mohou přímo na místě uzpůsobit svoji nabídku,“ doplňuje Radek Valeš. Podobných možností využití lze nalézt nespočet – např. servisní firmy, živnostníci s EET nebo třeba účetní firmy.

Firmy ušetří na HW/SW vybavení

Mezi další nesporné výhody cloudového ekonomického systému patří právě to, že ho nemáte instalovaný u sebe a odpadá vám tedy spousta nepříjemných a drahých starostí:

kupovat vlastní server a udržovat ho neustále aktualizovaný a zabezpečený proti kybernetickým útokům

řešit instalaci či aktualizaci ekonomického systému

provádět pravidelné zálohování dat a testovat jejich spolehlivost

„Toto vše pro vás zajistí společnost, u které si systém pronajmete,“ vypočítává výhody Radek Valeš. Vzhledem k tomu, že na robustních serverech jsou v jednom okamžiku provozovány desítky či stovky instancí systému, do výsledné ceny pronájmu se tato správa nijak výrazně nepromítne. Navíc za stejné peníze získáváte možnost se kdykoliv a kdekoliv připojit do systému. A nemusíte se bát ani případného odcizení notebooku, protože data jsou bezpečně uložena mimo vaše zařízení.

Jak na cloud prakticky

Pokud vás cloud jenom trochu zaujal, využijte bezplatného seznámení se s obchodně ekonomickým systémem WAK INTRA, který byl jedním z prvních internetových systémů v ČR. Systém vám rádi představí odborníci ze společnosti WAK System, který je jeho výrobcem a zároveň provozovatelem.

WAK INTRA naplňuje všechny znaky cloudového řešení, tj. nepřetržitá dostupnost na adrese erp.wakintra.cz, vždy nejaktuálnější verze nebo možnost přístupu z jakéhokoliv PC, notebooku nebo tabletu bez ohledu na operační systém (Windows, MacOs, Linux, Android). Přístup do systému je zabezpečen pomocí šifrovaného kanálu. Servery v datovém centru, na kterých je systém provozován, jsou 24h denně pod kontrolou techniků a data jsou zálohována do externího datového úložiště několikrát denně. Pokud by pro někoho ani toto nebylo dostatečnou zárukou spolehlivosti, může si systém nainstalovat na vlastní server a provozovat ho jako vnitropodnikovou aplikaci.

Vysoká míra přizpůsobitelnosti

WAK INTRA obsahuje všechny agendy pro vedení firmy od obchodního řízení včetně CRM, přes ekonomii, skladové hospodářství, majetek až po zpracování mezd. Pomocí specializovaných oborových řešení WAK INTRA pokrývá činnosti pro prodej zboží a služeb, zakázky autoservisu, servisní služby nebo cestovní služby. Pro drobné živnostníky byl vyvinut speciální balíček WAK INTRA EET zabezpečující on-line vystavení pokladního dokladu a jeho odeslání na finanční úřad.

Pomocí uživatelských práv až na úroveň některých funkcí lze velmi pohodlně nastavovat přístup do jednotlivých modulů a formulářů a určovat odpovědnost za data konkrétním pracovníkům.

Výměnu dokladů s externími aplikacemi umožňují funkce pro import/export dat ve formátech xls, csv, isDoc nebo xml. Vrcholem je pak on-line propojení mezi WAK INTRA a zákaznickými systémy pomocí tzv. webových služeb, kdy v reálném čase se změny provedené v jednom systému okamžitě propisují do druhého.

Levnější to už nebude

Díky obchodní politice stanovující cenu za licence dle počtu uživatelských jmen a skladbě modulů lze dosáhnout výrazných úspor. Malá firma do tří uživatelů většinou nepotřebuje řešit odpovědnost za doklady jmenovitě, a proto si může nechat zřídit jeden přístup, na který může do systému v jednom okamžiku být přihlášeno více pracovníků.

Střední firma naopak má častěji potřebu měnit počet přístupů do systému. Proto je možné v případě pronájmu WAK INTRA si k prvnímu dni každého měsíce stanovit počet aktivních zpoplatněných přístupů do systému.

Když k výše uvedenému připočítáme výhodu toho, že měsíční poplatky za pronájem jsou nákladovou položkou, není se co divit, že stále více firem uvažuje o pořízení obchodně – ekonomického systému formou SaaS (software jako služba).

