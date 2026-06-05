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O vítězích McDonald’s Cupu rozhodlo 55 908 gólů

Komerční sdělení
McDonald’s Cup, největší školní sportovní projekt v Česku, zná své vítěze. Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 2 235 škol. Na celorepublikovém finále v Ostravě měl silné zastoupení také Středočeský kraj, který reprezentovaly úspěšné týmy z Mladé Boleslavi, Světic, Benešova, Davle a Veltrub.

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O vítězích McDonald’s Cupu rozhodlo 55 908 gólů | foto: McDonald’s ČR spol. s.r.o.

Středočeský kraj vyslal elitní sestavu

Mladí fotbalisté a fotbalistky ze středních Čech se na celostátním Svátku fotbalu na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích rozhodně neztratili. Do Ostravy postoupily z květnového krajského finále v Neratovicích školy ZŠ Václavkova 1082 z Mladé Boleslavi a ZŠ Světice. Z paralelního krajského finále ve Vlašimi je pak doplnily týmy ZŠ Benešov (Dukelská 1818), ZŠ Davle a ZŠ Veltruby. All-star sestava obou středočeských částí si účast mezi republikovou elitou vybojovala v obrovské konkurenci.

Jen v rámci neratovického finále spolu soupeřilo dvanáct školních družstev, která během turnaje odehrála 30 zápasů a vstřelila celkem 214 branek. Zatímco mladoboleslavská škola suverénně ovládla kategorii A, tým ZŠ Světice doslova šokoval a zaujal suverénním výkonem v kategorii B, když prošel celým krajským finále bez jediné porážky. Informace o postupech a herních pavoucích naleznete na oficiálním webu mcdonaldscup.cz.

Emoce, nadšení a formování osobností

„Svátek fotbalu, jak říkáme celorepublikovému finále, je pro nás opravdovým svátkem. Je skvělé vidět radost dětí, jejich týmovou spolupráci a nadšení ze hry na prvoligovém stadionu. McDonald’s Cup je pro mnohé první velkou sportovní zkušeností, která formuje nejen budoucí sportovce, ale také osobnosti,“ říká Michal Mládek, franšízant McDonald’s i člen organizačního štábu turnaje, a dodává: „Velké poděkování patří všem učitelům, trenérům, rodičům a partnerům, kteří dětem umožnili zažít tento jedinečný svátek fotbalu.“

Dvoudenního finále v Ostravě se zúčastnily stovky dětí, jejich rodiče, nadšení fanoušci i řada známých osobností. Popularita turnaje roste každým rokem a vyhrát letošní ročník tak bylo těžší než kdy jindy. Do turnaje se přihlásil rekordní počet 2 235 základních škol, které sestavily 3 699 týmů z více než 43 000 dětí, z toho přibližně také 2 000 talentovaných fotbalistek.

Cesta turnajem v řeči rekordních čísel

Obrovské zapojení dětí nejlépe dokládá i celkový přehled turnaje. Týmy postupovaly z okrskových a okresních kol. V květnu se utkaly na úrovni krajských finále a během osmi dnů 250 krajských finalistů sehrálo více než 500 zápasů. Celkově za celý letošní ročník padlo neuvěřitelných 55 908 gólů a z toho na samotném Svátku fotbalu v Ostravě jich děti nastřílely 758.

Pro středočeské zástupce byla účast na Svátku fotbalu vyvrcholením úspěšné cesty letošním ročníkem turnaje. Krajské finále v Neratovicích i ve Vlašimi nabídlo nejen skvělé sportovní výkony, ale také příběhy mladých talentů. Například v Neratovicích vstřelil nejrychlejší gól už ve čtvrté vteřině Štěpán Mansour a pozornost diváků i hledačů talentů zaujala také skvělá fotbalistka Silvia Fitsai, která nastupuje v Mladé Boleslavi po boku chlapců a patří k výrazným mladým nadějím českého dívčího fotbalu.

Legendy v akci na turnaji osobností

Podpora známých fotbalových jmen, ať již aktivně hrajících hráčů, nebo fotbalových legend, stejně jako široká podpora místních komunit jsou nedílnou součástí celého turnaje. Ve dvou finálových dnech byl pro účastníky připraven rozmanitý doprovodný program a nechyběl ani tradiční turnaj osobností, do kterého na trávník nastoupili mimo jiné patronka ročníku Kateřina Svitková, Vladimír Šmicer, Marek Jankulovski, Pavel Horváth, David Lafata a Jakub Kohák.

Letošní ročník opět potvrdil, že projekt je fenoménem, který spojuje školy, rodiny i celé komunity. Kompletní zpravodajství, rozhovory a výsledky z jednotlivých krajů i velkého finále jsou k dispozici na www.mcdonaldscup.cz.

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