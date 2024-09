Nový trend: Senioři míří na hory a lámou rekordy v turistice

Je skvělé vidět, jak v posledních letech stále více seniorů vyráží za aktivní dovolenou do hor. Na horských stezkách tak potkáváme starší návštěvníky, kteří si chtějí užít klid, pohyb na čerstvém vzduchu i krásy přírody. Krkonoše, zejména okolí Pece pod Sněžkou, se stávají oblíbeným cílem seniorů, neboť vědí, že na podzim je ten nejlepší čas vyrazit do hor.

Příroda, klid a houby

S koncem letních prázdnin se děti vracejí do školních lavic, rodiče do práce a hory se najednou vyprázdní. Nabízejí tak klid, kterého se tam v létě přes hlavní výletní sezonu nedostává. Všechny stezky a výhledy tu jsou jen pro vás a když budete mít štěstí, narazíte i v zářijových dnech na podzimní inverze. Mlha se drží v údolí, vrcholky hor jsou zalité sluncem a příroda vytváří tak jedinečnou atmosféru, že je radost to zažít.

Radost hory dopřejí i vášnivým houbařům. S přibývající nadmořskou výškou, kde lesy více vlhnou, se zvyšuje šance na skvělé mykologické úlovky. Nejeden houbař si tak letos namazal svaly Alpou a vyrazil do kopců.

Kudy kam po českých horách

Nebojte se vysokých a strmých kopců a nekonečných nástupů do hor. Máme pro vás několik tipů, jak si užít horskou procházku s výhledy a přitom nevypustit duši při stoupání ani netrápit kolena při klesání.

Vydejte se Okolo Pece. Nenáročná pětikilometrová trasa s mnoha odpočinkovými místy, informačními tabulemi a výhledy jak na město, tak na hřebeny hor, je ideální nenáročnou procházkou na podzimem zbarvené odpoledne.

Z podzimního toulání rozhodně nesmíte vynechat ani Velkou Úpu. Toto horské údolí vám nabídne nejen výhledy na krajinu, ale i nespočet starých i nových roubenek, krkonošských bud i původní zástavbu s kostelem Nejsvětější Trojice a starým německým hřbitovem.

Na hřebeny hor bez námahy. Na převýšení nejlépe vyzrajete výletním vláčkem nebo lanovkami, které vás odvezou nahoru i dolů, ať už pojedete na Portášky, Hnědý vrch nebo Sněžku. Horní stanice lanovek jsou skvělým výchozím bodem pro další objevování našich hor a zachycení nejlepších nekonečných výhledů, na Hnědém vrchu k tomu využijete i rozhlednu. Na Sněžku to lanovkou zvládnete i s osobami se sníženou mobilitou a níže pro vás máme tip, jak kombinovat slevy a vyjet na Sněžku co nejlevněji.

Ideální místo pro odpočinek a regeneraci

Dávají vám klouby po delším výletě najevo, že je čas zastavit? Navštivte saunu, wellness, bazén nebo vyzkoušejte různé druhy masáží. Vaše tělo i mysl se zregenerují a vy můžete vyrazit vesele dál, třeba za ochutnávkou dalšího krkonošského kysela. Pec pod Sněžkou se právem stala jedním z hlavních center podzimní turistiky v Krkonoších. Místní ubytovací služby jsou doplněny o sauny a horké sudy s výhledy do údolí a na okolní hory, hotely se pyšní luxusními wellness s relaxačními procedurami a bazény. Až budete dostatečně zrelaxovaní a „rozmočení“, můžete navštívit infocentrum Veselý Výlet, kde si prohlédnete aktuální výstavu nebo nakoupíte suvenýry pro své nejbližší. Také si můžete zahrát bowling nebo navštívit jednu z lokálních kulturních akcí.

Ušetřit se dá i při výletu do hor

Pobytové balíčky, slevové karty, hostovské karty, wellness programy i slevy na všední den. Nejen Horst Fuchs, ale i my víme, jak naplánovat dovolenou levněji. Karta hosta Krajiny pod Sněžkou slučuje služby celého úpského údolí do jednoho slevového QR kódu a je zdarma. Stačí se jen správně ubytovat a získáte až 30% slevu na lanovku Sněžka, 40% slevu na parkování, slevy na výpůjčky elektrokol, na nákupy outdoorového vybavení, na vstup do bazénu či vířivky nebo na drink.

Že slevy nejdou kombinovat? Zkuste lanovku na Sněžku v říjnu a uvidíte, že to jde. Kombinace mimosezonních cen, Karty hosta Krajiny pod Sněžkou (při ubytování v Peci pod Sněžkou nebo Velké Úpě) a seniorským věkem způsobí, že na naši nejvyšší horu vyjedete lanovkou za pouhých 180 Kč. A to už se vyplatí.

Tak a teď už se jen správně ubytovat. Nejdříve hledejte ubytovatele, který vydává Kartu hosta a je v Peci pod Sněžkou nebo Velké Úpě, to už víte. Souhrn ubytovacích služeb najdete například na stránce www.pecpodsnezkou.cz/ubytovani/ a to stále není vše! V podzimních termínech naleznete u jednotlivých ubytovatelů různé pobytové balíčky. Pokud zvolíte ubytování ve všední dny nebo na delší dobu, získáte zdarma třeba den pobytu v akci 3+1, zapůjčení vycházkových holí nebo privátní vířivku a další.

Máte důl? A mohla bych ho vidět?

Až pojedete z hor zpět do nížin, udělejte si zastávku v novém Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. V jediné expozici projdete celými Krkonošemi od historie po současnost, od podzemí k vrcholkům hor, zažijete faunu, floru i lidskou činnost a uvidíte místa, která jsou běžně návštěvníkům nepřístupná. Máte zde vše, co byste ještě potřebovali jako inspiraci pro další objevování našich nejvyšších hor, jejichž návštěva není jen lékem proti stresu. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu má pozitivní vliv na zdraví a celkovou fyzickou kondici. Tak vyražte i vy na podzim do Krkonoš, pošlete rodiče na dovolenou nebo kupte voucher prarodičům. Na viděnou v Krkonoších.