Nový rezidenční komplex Bakers Court: prémiové bydlení s 5* službami

Ambiciózní projekt společnosti Metrostav Development na tuzemském realitním trhu nemá obdoby. Komplex Bakers Court s velkorysou zahradou tvoří soubor ultramoderních domů s bytovými jednotkami ve vysokém standardu provedení, jejichž majitelé se mohou těšit na exkluzivní, na míru šité služby a komfortní zázemí v jedné z nejžádanějších pražských lokalit.
Servis jako v nejlepším hotelu
Nabídka služeb je koncipována tak, aby rezidentům maximálně šetřila čas a usnadnila každodenní život. Recepce s 24/7 concierge zajistí vše potřebné od přebírání zásilek a nákupů, přes úklid až po rezervaci společných prostor (privátní fitness, meeting room apod.). Bezpečí obyvatel garantují nejpokročilejší biometrické přístupové technologie a kamerový systém. Ze střešní terasy s bazénem, barbecue zónou a wellness se saunou se otevírají okouzlující panoramatické výhledy na siluetu Prahy i do zeleně.
Design by Bogle Architects
Podoba Bakers Court se zrodila v ateliérech prestižního londýnského studia Bogle Architects. Tým architektů členitý komplex se sofistikovanou infrastrukturou a množstvím rozmanitých veřejných prostor navrhl s důrazem na energetickou efektivitu. Obytnou část tvoří hlavní budova The Baker s hodinovou věží, dva domy Baker Garden orientované do zeleného svahu, Baker Pavilion s kompaktními byty a dvojice komorních viladomů Baker Row. Nad tím vším se tyčí k obloze impozantní komín. Byty vybavené špičkovými technologiemi disponují mj. chlazenými stropy, rekuperací a smart home systémy.
V centru Prahy za sedm minut
Působivý projekt vzniká v místech, kde stával historický mlýn a pekárna, v atraktivní, rychle se rozvíjející čtvrti v těsné blízkosti rozlehlých ploch zeleně a nedaleko Karlína. V docházkové vzdálenosti je stanice metra linky B, tramvajové zastávky a především nádraží Praha-Vysočany, odkud vede bezkonkurenčně nejrychlejší cesta do centra – vlakem na Masarykovo nebo Hlavní nádraží za pouhých sedm minut. Bezproblémové a rychlé je také napojení na Pražský okruh a výpadovky z města. V Bakers Court rezidenti najdou skutečný domov se vším, co k tomu patří.
