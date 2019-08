Novinky v technicko-dokumentačním Muzeu pražské energetiky v roce 2019

Bohatá historie výroby, rozvodu a distribuce elektřiny se datuje k roku 1897, kdy byly založeny Elektrické Podniky Královského Hlavního města Prahy. V rozsáhlé expozici muzea na výstavní ploše o rozloze 800 m2 rozmístěné v několika podlažích najdou návštěvníci zařízení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, měřicí přístroje, pracovní a ochranné pomůcky i písemné doklady technického charakteru dokumentující historii elektrifikace Prahy. Jsou zde vystavena schémata sítí, mapy Prahy, stavební plány, fotografie zařízení, veřejnoprávní doklady, staniční seznamy, historické učebnice a podobně.

Rozvaděč od firmy Škoda z roku 1929 proslavený filmem Obecná škola

Muzeum PRE sídlí od roku 2009 v prostorách areálu rozvodny 110 kV v pražských Holešovicích, ale jeho historie se píše již déle než dvacet let. A přestože se jedná o muzeum, chtějí pražští energetici držet krok s dobou a rozhodli se prostory zmodernizovat. Jedná se zejména o instalaci klimatizací v prostorech muzea, dále vznikne promítací sál pro 40 lidí s video a audio zařízením. Sbírka historických elektrospotřebičů se přestěhuje do nových prostor a regálů a rozšíří se expozice oddělení netechnických ztrát věnovaná odhalování černých odběrů elektřiny. Novinkou bude zastoupení inteligentních trafostanic, dobíjecích stanic pro elektromobily, kabelové sítě 1kV a 22kV s opto trubičkou a vůbec problematika „chytrých sítí“ nebo-li Smart Grid a Smat City. To proto, aby si příznivci energetiky dokázali s historií porovnat i nejmodernější technologie a prvky současné energetické sítě v Praze.

Muzeum PRE je již doplněno o svítící modely nově připravovaných rozvoden 110/22kV Slivenec a Písnice a chystané nové správní budovy na rozvodně Chodov. Bude vystaven i velmi obdivovaný model nové rozvodny Karlín. Nesmíme zapomenout na grafickou výzdobu nových prostor o fotografie z průběhu výstavby nových energetických děl od roku 2002. Součástí muzea bude také dokumentace přístupu pražských energetiků k ochraně přírody a životního prostředí konkrétně ke snižování emisí v ovzduší poskytováním elektřiny z obnovitelných zdrojů či zaváděním elektromobilů v pražské dopravě. V celém muzeu se připravuje instalace nového úsporného osvětlení LED světly.

Muzeum PRE se nachází v budově TR Holešovice v Praze 7 Holešovicích v Jankovcově ulici 960/40. Vstup je ale z ulice Vrbenského, cca 200 m od stanice metra C Nádraží Holešovice. Návštěvní dny úterý a čtvrtek 8-15 hodin, začátky prohlídek v 8.00 10.00 a 13.00 hodin. Návštěvy pouze po předchozí domluvě na mail muzeum@pre.cz či tel. 267052315. www.pre.cz/muzeum . Vstup je zdarma.