Nové hrazené pobyty i prevence pro každého ve Velichovkách

Lázně Velichovky s více než 125letou tradicí patří mezi přední zařízení specializovaná na léčbu pohybového aparátu a nervového systému. Kombinují účinky přírodní křídové slatiny s moderními rehabilitačními metodami a důrazem na individuální přístup ke každému klientovi.
Nově došlo k rozšíření indikací pro lázeňské pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami. Nově mohou tuto péči využít také pacienti s polyneuropatií s paretickými projevy, syringomyelií a Parkinsonovou nemocí. Lázně se dlouhodobě věnují také léčbě kořenových syndromů vertebrogenního původu či dětské mozkové obrny.
„Naší prioritou je poskytovat cílenou rehabilitační péči, která respektuje individuální potřeby každého pacienta,“ uvádí primářka MUDr. Monika Kubíková.
Více informací: https://www.velichovky.cz/cs/indikacni-seznam%20
Prevence jako životní styl
Vedle léčby hrazené pojišťovnami připravily lázně také preventivní a rekondiční pobyty pro samoplátce. Ty jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí aktivně pečovat o své zdraví a předcházet komplikacím.
V nabídce jsou sedmidenní pobyty se stravou a 19 procedurami. Klienti si mohou vybrat tematické balíčky jako „Osteoporóza – prevence“, „Parkinsonova nemoc – rekondice“, „Dětská mozková obrna – rekondice“, „Revmatologické obtíže– prevence“, nebo „Bechtěrevova nemoc – rekondice“. Pro ty, kteří chtějí lázně nejprve vyzkoušet, je připraven program „Intenzivní lázeňský pobyt“ s 30 procedurami.
Více informací: https://www.velichovky.cz/cs/pobytove-balicky?f.tag57=292
Léto plné zážitků i relaxace
Lázně Velichovky nejsou jen místem léčby, ale i živým centrem kulturního a společenského dění. Během sezóny si návštěvníci mohou užít pravidelné páteční taneční večery a nedělní promítání v lázeňském kině pro děti i dospělé. Atmosféru doplňuje pestrý program akcí, který láká k opakovaným návštěvám.
Sezónu zahájí 8. května 2026 oblíbená akce Mise Velichovky, která je připomínkou událostí konce druhé světové války. Na konci května, 30. 5. 2026, naváže komorní koncert „Od klasiky k muzikálu“, který nabídne jedinečné spojení saxofonu a klavíru v lázeňské atmosféře.
V červnu, konkrétně 19. 6. 2026, se areál promění ve stylovou přehlídku během akce „Víkend elegance“, kde se představí historické i luxusní vozy.
Letní měsíce budou patřit tradičnímu Lázeňskému kulturnímu létu s venkovními promenádními koncerty, které se uskuteční 11. 7., 25. 7., 8. 8. a 22. 8. 2026.
Vrcholem sezóny bude 19. září 2026 Festival československých hudebních legend III., třetí ročník výjimečného hudebního večera s nestárnoucími hity. Vystoupí Petra Janů, Petra Černocká a Šárka Vaňková s programem „P.S. IVETA“. Program doplní Michal Charvát s písněmi nejen od Karla Gotta
Program aktivit: https://www.velichovky.cz/cs/akce
Mise Velichovky: https://www.velichovky.cz/cs/mise-velichovky-8-5-2026
Gastronomie, pohoda a odpočinek
Součástí zážitku je i kvalitní gastronomie. Navštívit můžete Lázeňskou kavárnu, Restauraci Dům pod Kaštany nebo partnerský hotel K-Triumf. Relaxaci nabízí lázeňský park, přírodní bludiště i hotelová obora.
Vyzkoušet lze i jednodenní pobyty s procedurami – od masáží přes levandulové koupele až po širokou nabídku více než 60 procedur.
Jedinečné lázně v srdci přírody
„V republice lázní stovky, jenom jedny Velichovky,“
Těšíme se na vaši návštěvu.
KONTAKT
E-mail: obchod@lazne1897.cz
Rádi vám pomůžeme s rezervací i výběrem procedur.
A sledujte na sociálních sítích: