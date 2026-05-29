Nové byty Panorama Braník od společnosti FETTERS management

Bydlení mezi vilami a zelení
Rezidenční projekt Panorama Braník developera FETTERS management přináší do Prahy 4 moderní bydlení v lokalitě na pomezí vilové zástavby a zeleně s dobrou dostupností do centra města. Polyfunkční dům s celkem 77 byty a sedmi obchodními jednotkami je ve výstavbě. Předpokládaný termín dokončení je začátek roku 2027.
Vhodné pro život i investici
Byty jsou navrženy v dispozicích od kompaktních 1+kk až po rodinné 5+kk a oslovují tak zájemce o vlastní bydlení i investory do nemovitostí. Přes 70 % bytů je již prodáno. V současné době probíhá jarní zvýhodněná nabídka na vybrané byty. Velká část jednotek nabízí výhledy na panorama Prahy. K prosvětlení interiérů přispívají velkoformátová okna a praktické dispozice.
Energetická úspornost a promyšlené řešení
Projekt splňuje náročné požadavky na energetickou úspornost, je realizován s energetickým štítkem PENB B – velmi úsporná. Důraz na kvalitu se promítá nejen do samotných bytů, ale také do společných prostor a okolního veřejného prostranství. Architekti počítají s integrací zeleně formou zelené střechy a vegetace na balkonech a terasách.
Blízko přírody i centra
Panorama Braník se nachází několik minut chůze od břehu Vltavy a cyklostezky vedoucí podél řeky. V bezprostředním okolí se nachází park Hodkovičky nebo golfový areál. Lokalita nabízí kompletní občanskou vybavenost: školy, školky, obchody i restaurace a rychlé spojení do centra.
V současné době probíhá výběr vhodných zájemců o obchodní jednotky v parteru budovy s cílem vytvoření pestrého mixu obchodů a služeb pro obyvatele domu i širšího okolí.
Další projekt ve výstavbě
FETTERS management realizuje nedaleko také komorní projekt Viladomy Voborského, dva vilové domy s 12 rodinnými byty o dispozicích 3+kk a 4+kk. Nedávno bylo dosaženo milníku hrubé stavby. Předpokládaný termín dokončení je 4. čtvrtletí 2026. Projekt má vynikající adresu, privátní charakter a kvalitní standardy. Je vhodný k nákupu výjimečné nemovitosti pro bydlení nebo jako dlouhodobé investice. Pro více informací navštivte webové stránky: www.viladomyvoborskeho.cz.