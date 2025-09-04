Netřepat, nemíchat: žádné nudné chlebíčky, jen trendy catering

Zapomeňte na okoralé chlebíčky a nevýrazné bagety. Catering dnes může být zážitkem – vizuálním i chuťovým. A Tereza Vlasáková Březovská, CEO Ventura Group a žena, která vládne několika gastronomickým projektům, to ví velmi dobře.

Netřepat, nemíchat: žádné nudné chlebíčky, jen trendy catering | foto: VG Beer & Breakfast s.r.o.

Řídí podnik s více než osmdesáti zaměstnanci, vymýšlí nové koncepty, a přesto dokáže dohlížet na každý detail – s humorem, elegancí, s chutí a od srdce. „Ano, jsem CEO, ale někdy mám pocit, že jsem spíš Ferda mravenec,“ směje se Tereza. A není daleko od pravdy. Ve Ventura Group zastřešuje nejen klasickou manažerskou agendu, ale zároveň zvládá být i personalistkou, event manažerkou, F&B specialistkou, food stylistkou a když je třeba, klidně i skladníkem. „Beru to tak, že firma je jako rodina – a v rodině si přece taky navzájem pomáháme, když je potřeba. Navíc klienti jsou vždy pozitivně překvapeni, když mne vidí na akci, dohlížím na vše, aby bylo na té nejvyšší úrovni, často jsem vzadu a chystám jídlo či dekorace. Prostě si ráda vše doladím podle svého.“

Lahodná revoluce: konec nudným chlebíčkům

Zatímco mnohé cateringové služby sázejí na osvědčený repertoár, Tereza s týmem přinášejí čerstvý vítr. Doslova i obrazně.

„Catering je dnes víc než jen talíře s chlebíčky. Hosté chtějí zažít něco jiného, překvapivého, chutného, ale i esteticky dokonalého. Už je nudí si objednávat stále stejné kanapky či okoukané monoporce.“

Právě proto vznikl koncept Lahodných krabic, catering, který vám přivezou na určené místo bez potřeby obsluhy. Jedná se o elegantní patra s ručně aranžovanými delikatesami, které si klienti mohou poskládat přesně podle svého gusta. Od výběrových uzenin přes sezonní zeleninu až po nadýchané dezerty. „Lidé jídlem žijí, ale jíme i očima. Každá krabice je malý zážitek,“ vysvětluje Tereza. A dodává s úsměvem: „Tady platí: konec nudným chlebíčkům. Každá naše krabice dopřeje gastronomický zážitek“

Lahodné krabice se hodí jak do kanceláře na meetingy, tak domů na oslavy či na piknik k vodě do přírody, „Často nás inspirují samotní klienti, když nám napíší – a nemáte náhodou toto či ono? A my si řekneme: to je skvělý nápad, a vytvoříme nové patro delikates. Jako třeba teď piknikové půlpatro, ideální v síťovce do přírody. A taky milujeme tvořit sezonní krabice – třeba mikulášskou nebo vánoční. Pořád je potřeba se zdokonalovat. Na co především dbáme, jsou prémiové suroviny a spolehliví prestižní dodavatelé.“

DELIght in motion – netřepat, nemíchat, prostě vzít a vychutnat

Pro ty, kteří chtějí spojit chuť, styl a zároveň být mobilní, přichází další hit – Deli_troli. Designový vozík plný vybraných pochoutek, který se dá snadno přesouvat mezi hosty. Je ideální pro svatby, firemní akce, showroomy i netradiční rauty.

„Deli_troli vznikl na základně naších dlouholetých zkušeností. Lidé dnes chtějí jíst bez kompromisů, ale taky bez toho, aby hledali místo, kam odložit talíř. A hlavně – chtějí být u toho elegantní,“ říká Tereza. Elegantní kornoutky plné sýrů, prosciutta, grissini, ovoce nebo oříšků tak stylově nahradily klasické rautové stoly. „A navíc dáte lidem svobodu výběru, každý si nabere to, co opravdu chce, a tak si vytvoří vlastní unikátní chuťový zážitek.

Výhodou Deli-troli je, že může být buď s obsluhou, která pomůže s výběrem či nabere, co si host přeje, ale také bez, kdy si hosté vybírají rovnou sami. Což se může hodit na privátnějších akcích, kde nechcete mít cizí návštěvníky.“ podotýká Tereza.

Styl ve skleničce – netřepat, nemíchat

Jedním z posledních nápadů, který doslova zvedl obočí i chuťové pohárky hostů, jsou deli skleničky – lahůdky servírované v designových skleničkách, které si můžete vzít přímo do ruky. Od ovocného salátu přes delikátní mix uzenin, sýrů a oříšků až po špíz s hovězím tatarákem. „Ve skleničce přece nemusí být jen prosecco. Může v ní být i perfektně naservírovaný hummus nebo poctivé tiramisu,“ směje se Tereza. Efekt? Hosté korzují, degustují, nemají obavy, že se jim něco vysype z talířků a vracejí se – pro další skleničku i další zážitek. „Netřepat, nemíchat! Stačí si jen vybrat číši, zakousnout a korzovat.“

Tereza Vlasáková Březovská

Ženská energie v praxi

Ventura Group dnes čítá několik podniků – od tradičního výčepu Nudle přes ikonický Restaurant Anděl až po dětské bistro Hravá čočka, které vzniklo v době covidu a přineslo svěží přístup ke stravování rodin s dětmi. Přestože každý podnik má svůj vlastní styl, jedno mají společné: ženskou energii.

„Můj tým je složený převážně z žen – provozní, manažerky, kuchařky, marketing. Ženský tým má tah na branku, cit pro detail a přirozený smysl pro multitasking,“ popisuje Tereza. „A když je potřeba, skočíme z kanceláře rovnou na plac. Není to hierarchie, je to partnerství.“

A co bude dál?

„Chtěla bych rozšířit koncept Čočky a zároveň dál rozvíjet catering – směrem k hravosti, lehkosti a eleganci. Možná i další vlastní produkty. A hlavně chci, aby všichni naši hosté byli spokojení a viděli, že opravdu děláme vše od srdce a s chutí.“

Netřepat, nemíchat: žádné nudné chlebíčky, jen trendy catering

