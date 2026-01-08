Nestihli jste vánoční večírek? Nevadí, novoroční večírky taky stojí za to

Konec roku je plný večírků, akcí, úkolů, zařizování, a tak mnoho lidí nakonec ani vlastní firemní besídku neuspořádá a dohání to po Novém roce. Protože co si budeme povídat, začátek nového roku si také zaslouží stylovou oslavu.

Ať už organizujete firemní kick-off, novoroční brunch, networkingové setkání, besídku v kanclu pro kolegy nebo společný týmový přípitek po návratu do kanceláře, jedno platí vždy: lidé se musí skvěle najíst – a to i očima!

Buďte hvězdou každé besídky – objednejte Lahodné krabice!

Firemní večírek nemusí být nutně v hotelovém sále s rauty a programem. Stačí dobrá nálada, skvělá společnost – a ještě lepší jídlo. Pokud neplánujete velkou párty, ale chcete si s kolegy užít dopoledne, odpoledne nebo večer v kanclu či u někoho v obýváku, máme pro vás řešení. Lahodné krabice promění váš novoroční večírek v událost roku.

Bez obsluhy. Bez stresu. Bez práce.
Jen je rozbalíte – a všechno je připravené.

Easy catering pro každý tým

Naše Lahodné krabice jsou elegantní, praktické a skvěle vypadají i na pracovním stole.

Vybrat si můžete podle nálady:

  • Sýrové a uzeninové patro s výběrem delikates, které potěší i největší gurmány.
  • Sweet box plný dezertů, brownies a tartaletek.
  • Healthy box s humusy, crudité, dipy a sýrovými špízky.
  • Nebo si vše poskládáte sami – na míru, podle svého týmu.

V ceně už je i to nejdůležitější: klid a čas na společné chvíle.

5 tipů od našich cateringových expertů – na co nezapomenout při plánování firemní besídky, ať už ji chystáte v zasedačce nebo doma:

1️⃣ Stanovte si rozpočet.

Ne vždy je potřeba velká investice – i elegantní catering pro 50 lidí zvládnete do 20 tisíc Kč.

2️⃣ Vyberte místo podle nálady.

Někdy stačí konferenční místnost, někdy terasa nebo obývák. V našich krabicích najdete všechno, co potřebujete, a nepotřebujete žádnou kuchyni.

3️⃣ Easy obsluha.

Žádné talíře, žádné ohřívání, žádné umývání. Krabice prostě otevřete – a hotovo. A až vše sníte, tak je můžete ekologicky zlikvidovat.

4️⃣ Zvolte mix chutí.

Přemýšlejte o různorodosti – vegetariáni, milovníci sladkého, gurmáni. Naše boxy jsou kombinací všeho.

5️⃣ Vytvořte atmosféru.

Pusťte si hudbu, zapalte svíčky. Zbytek nechte na nás.

Jak udělat z novoroční akce událost roku?

Nemusíte mít obrovský rozpočet – stačí nápad, atmosféra a kvalitní servis. Ozdobte prostor světýlky, vytvořte mini fotokoutek, přidejte playlist oblíbených songů a zbytek klidně nechte na odbornících.

Ať už plánujete velký event nebo malý týmový přípitek, tým Českého cateringu vám pomůže připravit začátek roku tak, aby se o něm ještě dlouho mluvilo.

