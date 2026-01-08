Nestihli jste vánoční večírek? Nevadí, novoroční večírky taky stojí za to

Ať už organizujete firemní kick-off, novoroční brunch, networkingové setkání, besídku v kanclu pro kolegy nebo společný týmový přípitek po návratu do kanceláře, jedno platí vždy: lidé se musí skvěle najíst – a to i očima!
Buďte hvězdou každé besídky – objednejte Lahodné krabice!
Firemní večírek nemusí být nutně v hotelovém sále s rauty a programem. Stačí dobrá nálada, skvělá společnost – a ještě lepší jídlo. Pokud neplánujete velkou párty, ale chcete si s kolegy užít dopoledne, odpoledne nebo večer v kanclu či u někoho v obýváku, máme pro vás řešení. Lahodné krabice promění váš novoroční večírek v událost roku.
Bez obsluhy. Bez stresu. Bez práce.
Jen je rozbalíte – a všechno je připravené.
Easy catering pro každý tým
Naše Lahodné krabice jsou elegantní, praktické a skvěle vypadají i na pracovním stole.
Vybrat si můžete podle nálady:
- Sýrové a uzeninové patro s výběrem delikates, které potěší i největší gurmány.
- Sweet box plný dezertů, brownies a tartaletek.
- Healthy box s humusy, crudité, dipy a sýrovými špízky.
- Nebo si vše poskládáte sami – na míru, podle svého týmu.
V ceně už je i to nejdůležitější: klid a čas na společné chvíle.
5 tipů od našich cateringových expertů – na co nezapomenout při plánování firemní besídky, ať už ji chystáte v zasedačce nebo doma:
1️⃣ Stanovte si rozpočet.
Ne vždy je potřeba velká investice – i elegantní catering pro 50 lidí zvládnete do 20 tisíc Kč.
2️⃣ Vyberte místo podle nálady.
Někdy stačí konferenční místnost, někdy terasa nebo obývák. V našich krabicích najdete všechno, co potřebujete, a nepotřebujete žádnou kuchyni.
3️⃣ Easy obsluha.
Žádné talíře, žádné ohřívání, žádné umývání. Krabice prostě otevřete – a hotovo. A až vše sníte, tak je můžete ekologicky zlikvidovat.
4️⃣ Zvolte mix chutí.
Přemýšlejte o různorodosti – vegetariáni, milovníci sladkého, gurmáni. Naše boxy jsou kombinací všeho.
5️⃣ Vytvořte atmosféru.
Pusťte si hudbu, zapalte svíčky. Zbytek nechte na nás.
Jak udělat z novoroční akce událost roku?
Nemusíte mít obrovský rozpočet – stačí nápad, atmosféra a kvalitní servis. Ozdobte prostor světýlky, vytvořte mini fotokoutek, přidejte playlist oblíbených songů a zbytek klidně nechte na odbornících.
Ať už plánujete velký event nebo malý týmový přípitek, tým Českého cateringu vám pomůže připravit začátek roku tak, aby se o něm ještě dlouho mluvilo.