Nemožné na počkání, zázraky do dvou dnů. Za půl roku o 53 kg méně

Dominik nikdy nebyl atletické postavy, měl nízké těžiště a ochranný tukový prstenec kolem těla, jak se na správného ragbistu sluší a patří. Avšak během covidu šla kila nahoru a v listopadu 2023 váha ukazovala 138 kg. Hubnutí se dříve snažil řešit různými dietami, krabičkovou, keto dietou… Podařilo se mu zhubnout 20 kg, ale poté zase JOJO efektem nabral ještě více, než zhubl.

Rozhodl se obrátit na OB kliniku, kde mu doporučili kombinaci přísného životního a stravovacího režimu a operaci žaludku. Tady začala jeho neuvěřitelná cesta! Díky cvičení a stravovacímu plánu se mu hned první měsíc podařilo zhubnout neuvěřitelných 13 kg! V dalších měsících v nastaveném režimu pokračoval, v zimě podstoupil plikaci žaludku, kdy mu byl žaludek operativně zmenšen. Jde o zasvorkování části žaludku, které lze vrátit zpět. Operace však byla jen část cesty. Pokud člověk nedodržuje doporučený režim, může se brzy vrátit zpět do starých kolejí a „starého těla“.

„Všechno je to jen o vůli a pravidelném režimu. Vstávám každý den v 7 hodin, jím pravidelně 5x denně po třech hodinách. Jídlo si chystám do malých krabiček, abych měl přehled o tom, co za den sním. Vařím si sám a krabičky si nosím s sebou. Nejvíce času trávím v kuchyni, na běžeckém oválu nebo doma na rotopedu,“ říká Dominik. Nepije alkohol, sladké limonády, nekouří. Kromě velkého omezení v jeho dosavadním životě je to také trochu omezující pro jeho rodinu. To se týká hlavně času, který věnuje sportu a pohybu. Rodina ho ale v jeho snažení podporuje. Odměnou jim je zdravější tatínek, který je sám se sebou spokojený a je schopný lépe fungovat.

Váháte a nevíte, co vás čeká?

Před první návštěvou OB kliniky vyplní žadatel několik dotazníků. Ty se ptají na dosavadní způsob života, anamnézu, týdenní jídelníček a jídelní zvyklosti. Při prvním sezení se sejde klient s lékařem, který s ním probere jeho aktuální stav i to, jak mu obezita ovlivňuje život.

„Vstupní vyšetření se děje u internisty, ale může to být i bariatrický chirurg, který klienta seznámí s bariatrickou léčbou a probere s ním možnosti šité na míru právě jemu,“ popisuje primářka OB kliniky MUDr. Petra Šrámková.

Způsob léčby navrhuje lékař každému klientovi individuálně na základě výsledků jeho vyšetření a konzultace s ním. Léčba může být konzervativní, nebo operační.

„Operační řešení navrhujeme vždy, když je to možné, u klientů s BMI nad 35 nebo nad 30, kteří mají přidružená onemocnění,“ popisuje MUDr. Šrámková. „Důvodem je, že zatím pouze bariatrická léčba přináší největší redukci hmotnosti, zásadní zlepšení komorbidit, a hlavně dlouhodobé výsledky včetně snížení rizika onkologických onemocnění,“ vysvětluje lékařka.

Dalším benefitem pro zájemce je fakt, že tato léčba je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

„Dle nejnovějších trendů na poli léčby obezity, které neustále sledujeme, se začíná stále více kombinovat farmakoterapie s chirurgickou léčbou obezity,“ upozorňuje MUDr. Šrámková.

Na klinice se provádějí nejméně invazivní bariatrické zákroky, které jsou spojeny i s co nejkratším pobytem v nemocnici, což je plně v souladu s celosvětovým trendem.

„Do operace určitě nikoho nenutíme. Každý z našich odborníků prohlédne pacienta ze svého úhlu pohledu a dle výsledků měření, vážení, krevních výsledků a podobně, doporučí pro něj nejvhodnější léčbu,“ upozorňuje primářka OB kliniky.

Každý, pro koho je chirurgické řešení tou nejlepší variantou, má k dispozici multidisciplinární tým, který je mu vždy ochoten pomoci a poradit s tím, jak začít obezitu léčit. Chirurgové, kteří operace provádějí, mají mnohaleté zkušenosti a pacienti se s nimi potkávají v průběhu celého procesu od první či druhé návštěvy na ambulanci až po pooperační péči.

Zvládnu to?

Klienti, kterým byla doporučena chirurgická operace, podstoupí i konzultaci s psychologem, který posoudí, zda zvládnou dodržovat pooperační změnu životního stylu.

„Bariatrická operace je jen pomůcka, kterou lidem poskytneme. Jak budou dodržovat pooperační režim, je jen na nich,“ upozorňuje psycholožka OB kliniky Mgr. Iva Belasová.

Podle jejích slov nejde jen o změnu jídelníčku, ale i o pravidelnou stravu, zvýšení fyzické aktivity a zvládnutí postupných změn, které s sebou hubnutí přináší. „Změna se týká i sociálního života pacienta – reakce rodiny a přátel na redukci váhy, může dojít i k výměně přátel, ke změně práce, otevřou se nové možnosti v oblékání a podobně,“ popisuje.

Jdu na to. Co teď?

Klienti, kteří se rozhodnou podstoupit bariatrickou operaci, tedy chirurgické řešení své obezity, musí už před zákrokem dodržovat redukční režim, jaký je bude čekat po operaci. Než dojde k samotnému výkonu, absolvují kolečko vyšetření a konzultací u odborníků na OB klinice.

„Jedná se o internisty, chirurga, psychologa, nutričního terapeuta a v případě potřeby je nutné ještě podstoupit gastroskopii a dle indikace i ultrazvuk břicha. Všechna tato vyšetření musí pacient podstoupit dřív, než se celý tým lékařů dohodne, jak bude postupovat a jaký typ zákroku bude pro pacienta nejvhodnější,“ popisuje primářka OB kliniky MUDr. Petra Šrámková.

Velkou výhodou pro klienty je, že všichni tito odborníci jsou na klinice „pod jednou střechou“, takže kvůli vyšetření nemusí nikam cestovat.

Operace se provádějí laparoskopicky, takže chirurg operuje jen pěti malými vpichy do těla. Pokud pacient podstupuje plikaci žaludku, tedy zákrok, při kterém se velké zakřivení žaludku zavine „jako palačinka“, trvá operace 1–2 hodiny. Poté je převezen na jednotku intenzivní péče, kde stráví několik hodin. Po celou dobu jsou monitorovány jeho životní funkce a pomalu se probouzí z celkové anestezie. Následně je převezen na pacientský pokoj.

„Pacientské pokoje jsou na naší klinice dvoulůžkové. V naší uzavřené pacientské skupině na Facebooku se dokonce pacienti mezi sebou domlouvají, kdo jde kdy na operaci a s kým se tam potká. Toto sdílení informací, zkušeností a pocitů je pro naše klienty důležité. Dodává jim to odvahu a sílu dál se prát se svojí váhou,“ říká psycholožka Mgr. Iva Belasová.

Ihned po operaci se pacienti také znovu potkávají s nutričním specialistou, s nímž před operací procházeli svůj jídelníček a zjišťovali, kdy, co a jak jedli a proč jsou vlastně obézní. Po operaci s ním znovu probírají nový stravovací režim a po propuštění domů se na něj mohou kdykoli obrátit, pokud jim není něco jasné nebo potřebují poradit.

Po dvou až třech dnech, v závislosti na tom, jaký typ zákroku pacienti podstoupili, odcházejí domů.

„Stehy se vytahují po sedmi až deseti dnech buď v místě bydliště, nebo na naší klinice. První kontrola lékařem internistou je po čtyřech až šesti týdnech. Pacienta zvážíme, změříme a odebereme mu krev,“ popisuje primářka s tím, že i v době mezi kontrolami se mohou pacienti na kliniku kdykoli obrátit.

Tři měsíce po operaci pak musí pacient na kontrolu k chirurgovi, který mu zkontroluje břicho i několik milimetrů dlouhé operační rány.

„Na naši kliniku se hlásí stále mladší lidé. Někdy i ročník 2000 s vysokým BMI. Velkou výhodou plikace žaludku, kterou provádíme nejčastěji, je možnost ji kdykoli odstranit a žaludek vrátit zpět do původní podoby,“ upozorňuje primářka.

I cesta může být cíl

Operací však cesta klientů za jejich novým „já“ nekončí. Pokud si chtějí udržet váhové úbytky, které se po operaci pohybují v řádu desítek kilogramů, musí si osvojit nový životní styl a už v něm nepolevit.

„Obezita je celoživotní chronické onemocnění, proto se také časem zhoršuje, i když se snažíme intervenovat,“ říká MUDr. Šrámková s tím, že po operaci znovu přibere zhruba 20–30 % pacientů, což platí všude ve světě.

„Bariatrická operace může ovlivnit nejen fyzické, ale i psychické zdraví. Hledání podpory od psychologa nebo terapeuta může být klíčové pro překonání emocionálních výzev spojených s tímto procesem. Ne vždy se daří pořád hubnout, mohou nastat i horší dny, proto v období zvýšeného stresu doporučujeme držet alespoň velikost porcí, když už ne skladbu jídla na 100 %. Až toto období přejde, můžete se zase vrátit ke zdravému jídelníčku. Důležité však je docházet pravidelně na plánované kontroly,“ uzavírá psycholožka Mgr. Iva Belasová.