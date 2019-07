Nejlepší muzika a pohoda na nejhezčích památkách. Kryštof jede na Hrady

Návštěvníci festivalu se budou moci dále těšit na Michala Hrůzu, Marpa & Troublegang, Annu K., Trautenberk, Visací zámek, Jeleny, Wohnout, Kamila Střihavku & The Leaders! a širokou plejádu dalších skupin, jejichž přehled lze nalézt na www.hradycz.cz . V ceně festivalových vstupenek je zahrnuta i možnost sobotní prohlídky přilehlého hradu, která je již pro návštěvníky zdarma.

Richard Krajčo a Kryštof TZ

Kryštof ve velkém stylu

Skupina Kryštof se na Hrady vrací po šesti letech a slibuje, že přiveze fanouškům jedinečnou show s velkou výpravou a spoustou skvělých songů, které by pořádný koncert měl mít. Návštěvníci Hradů se tak mohou těšit na nové nebo předělané projekce přes celou scénu, vymazlenou světelnou show a klasické efekty, které Kryštof představili na svém již legendárním dvojkoncertě na pražském Strahově – například kolo, na kterém Richard Krajčo projíždí nad hlavami fanoušků. „Vyzkoušeli jsme si již několik festivalů v tomto pojetí a máme z toho radost. Vždycky jsme chtěli i na festivalech představit něco velkého a strhujícího, tak jak je vidět u největších zahraničních headlinerů,“ vysvětluje Krajčo.

Zodpovědně k životnímu prostředí

Festival Hrady CZ je odpovědný nejen k zachování historických památek a kulturního dědictví, ale také k životnímu prostředí. Proto letos zavádí program pasivního třídění odpadů. Nezdá se to, ale v rámci festivalu se každý týden vyprodukuje okolo 140 m3 odpadu. Na jednotlivých návštěvnících tak bude záležet, jestli toto množství zejména plastových a papírových obalů bude dále využitelné. Novinkou v tomto směru je i zavedení vratných kelímků na pivo. Od tohoto opatření si organizátoři slibují snadnější udržování pořádku v areálu festivalu a opět menší dopady na životní prostředí.

Komfort a pohoda

Festivalové koncerty se odehrají vždy na dvou pódiích v areálech v blízkosti hradů. Chybět nebude tradiční páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek. Přibydou také další dětské koutky a aktivity pro celé rodiny. Festival Hrady CZ stále udržuje vysoký komfort ubytování ve stylu „na festival jako do hotelu“. Návštěvníci mohou opět využít takzvaný Wüstenrot VIP kemp PLUS v ceně s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky připravenými na okamžité přespání. Samozřejmostí jsou VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny a bankomat v areálu festivalu, k lepší orientaci návštěvníků přispěje opět festivalová aplikace.

Šance pro mladé talenty

Organizátoři letos pro velký úspěch již podruhé vyhlásili talentovou soutěž Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ, do níž se přihlásilo celkem téměř šedesát skupin. Fanoušci festivalu je mohli podpořit hlasováním na facebooku. Do finále postoupily tři nejúspěšnější v každém regionu, z nichž vzešla vždy jedna vítězná, která si na konkrétní zastávce festivalu zahraje v rámci oficiálního pátečního programu.

Kde koupit vstupenky

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream resp. na www.hradycz.cz/vstupenky.

Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 540 korun, na sobotu 600 korun, permanentku na oba dny pak za 990 korun. Na místě bude vstupné o něco dražší. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Permanentky Exkluziv s přístupem do backstage jsou v prodeji za 3999 korun. Dvoudenní ubytování ve Wüstenrot VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 350 korun na osobu, ve Wüstenrot VIP kempech PLUS za 900 korun, v nabídce jsou i různé cenově výhodné balíčky pro rodiny s dětmi.

Termíny a místa

12. - 13. 7. 2019 - Točník

19. - 20. 7. 2019 - Kunětická hora

26. - 27. 7. 2019 - Švihov

2. - 3. 8. 2019 - Rožmberk nad Vltavou

9. - 10. 8. 2019 - Veveří

16. - 17. 8. 2019 - Hradec nad Moravicí

23. - 24. 8. 2019 - Bouzov

30.8. - 31. 8. 2019 - Bezděz

Mirai

Interpreti na festivalu Hrady CZ

Anna K., Aneta Langerová, Arakain & Lucie Bílá, Dymytry, Harlej, Jelen, Kamil Střihavka & The Leaders!, Kryštof, Marpo & Troublegang, Michal Ambrož & Hudba Praha, Michal Hrůza, Mirai, Mydy Rabycad, No Name, Poletíme?, PSH, Rybičky 48, Sto zvířat, The Agony, Trautenberk, Visací zámek, Wohnout, Elis Mraz, Eliška Buociková, Curlies, Romuald Klemm, My Chemical Romance Revival, 9 Planeta, Štěpán Soukup, The Lighthouse Journey, Strideo, Štěpán Urban, Naděje, Frozen Poppyhead, Anarchia

Harlej TZ

Line-up festivalu Hrady CZ

Marpo TZ

Točník 12. - 13. 7. 2019

Pátek

1. O2 stage

16:30 - 17:00 Curlies – vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

2. Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

1. O2 stage

10:45 - 11:15 Romuald Klemm - O2 live session

12:00 - 13:00 Jelen

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Marpo & Troublegang

2. Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Aneta Langerová

15:00 - 16:00 Poletíme?

17.00 - 18.00 Michal Ambrož & Hudba Praha

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej

Kunětická hora 19. - 20. 7. 2019

Pátek

1. O2 stage

16:30 - 17:00 My Chemical Romance Revival - vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

2. Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

1. O2 stage

10:45 - 11:15 Romuald Klemm - O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Marpo & Troublegang

2. Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Eliška Buociková

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Jelen

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej

Švihov 26. - 27. 7. 2019

Pátek

1. O2 stage

16:30 - 17:00 9 Planeta - vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

2. Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

1. O2 stage

10:45 - 11:15 Romuald Klemm - O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen

2. Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Wohnout

17.00 - 18.00 Marpo & Troublegang

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej

Rožmberk nad Vltavou 2. - 3. 8. 2019

Pátek

1. O2 stage

16:30 - 17:00 Štěpán Soukup - vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 Trautenberk

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

2. Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

1. O2 stage

10:45 - 11:15 The Lighthouse Journey - O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 The Agony

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen

2. Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej

Veveří 9. - 10. 8. 2019

Pátek

1. O2 stage

16:30 - 17:00 Strideo - vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

2. Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

1. O2 stage

10:45 - 11:15 Štěpán Urban - O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen

2. Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej

Hradec nad Moravicí 16. - 17. 8. 2019

Pátek

1. O2 stage

16:30 - 17:00 Naděje - vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

2. Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

2. O2 stage

10:45 - 11:15 Štěpán Urban - O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Wohnout

16:00 - 17:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

18:00 - 19:00 PSH

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen

2. Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Trautenberk

17.00 - 18.00 Marpo & Troublegang

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej

Bouzov 23. - 24. 8. 2019

Pátek

1. O2 stage

16:30 - 17:00 Frozen Poppyhead - vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 – 21:30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

2. Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

1. O2 stage

10:45 - 11:15 Štěpán Urban - O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen

2. Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej

Bezděz 30. - 31. 8. 2019

Pátek

1. O2 stage

16:30 - 17:00 Anarchia - vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

2. Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

1. O2 stage

10:45 - 11:15 The Lighthouse Journey - O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Wohnout

16:00 - 17:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen

2. Kooperativa velká zelená stage