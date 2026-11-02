Nejlepší dárek je ten, který se dá sníst, a ještě ušetří práci

Vánoce se každý rok opakují ve stejném duchu. Část dárků skončí v šuplíku a hostitel stráví svátky v kuchyni místo s přáteli. Přitom stačí vsadit na jídlo. Jedlý dárek se sní, sdílí a zapamatuje se, kdo ho přinesl. A pohoštění, které přijede hotové, vrátí hostiteli celý večer.
Jedlé dárky: dárkový koš v podobě patra dobrot
Dárkový koš patří k Vánocům stejně jako cukroví. Stále oblíbenější jsou ale jeho čerstvé varianty: místo trvanlivých dobrot prémiové uzeniny, sýry, krémové hummusy, křupavá zelenina, hroznové víno a oříšky naaranžované tak, že vypadají jako obraz. Takové Dárkové půlpatro připravují pražské Lahodné krabice. Vystačí pro čtyři až pět lidí.
Dárkový koš se hodí jako firemní dárek pro klienty, vánoční dárek pro zaměstnance nebo jako pozornost, kterou přinesete na návštěvu místo kytice.
Tip: Jedlý dárek si nechte připravit až na den předání. Čerstvé dobroty chutnají nejlépe hned.
Vánoční půlpatro na doma, do kanceláře i jako dárek pro klienty
Na Vánoce mají Lahodné krabice i vlastní Vánoční půlpatro plné ovoce, sýru, ořechů a perníčků k zobání. Třešničkou – nebo spíš zlatým hřebem – celého půlpatra je lahodný vláčný medovník od našeho cukráře Filipa Mátla. Doma se hodí na sváteční návštěvu nebo rodinné setkání, kdy nikdo nechce trávit volné dny u plotny. Do kanceláře poslouží na vánoční posezení s týmem nebo jako pohoštění na poslední poradu roku. A jako dárek pro klienty či obchodní partnery má jednu velkou výhodu: na rozdíl od dalšího hrnku s logem se opravdu využije a sní se společně.
Vánoční krabici stačí objednat 24 hodin předem a přijede hotová, připravená k servírování. Lahodné krabice rozvážíme po Praze a blízkém okolí.
Proč vznikly Lahodné krabice
Lahodné krabice vymyslela Tereza Vlasáková Březovská, majitelka pražské gastroskupiny Ventura Group. Sama je máma a dobře ví, jak vypadá příprava dětské oslavy nebo nedělní návštěvy: půl dne v kuchyni, pak úklid a na hosty skoro nezbyde čas. Chtěla hezké pohoštění, aniž by hostitel celý den stál u linky.
„Chtěla jsem, aby si máma mohla oslavu užít stejně jako její hosté. Jídlo přijede hotové, stačí otevřít krabici a sednout si ke stolu.“
Tereza Vlasáková Březovská, zakladatelka Lahodných krabic
Tak vznikl catering v krabici. Patra s ručně naaranžovaným občerstvením přijedou hotová, stačí zvednout víko. Bez obsluhy, bez nádobí a v kompostovatelných obalech. Brzy se ukázalo, že stejnou starost mají i firmy, a krabice dnes jezdí do kanceláří na porady, školení a snídaně pro tým stejně jako na narozeninové oslavy, pikniky a rodinná setkání. Stačí je objednat 24 hodin předem a je hotovo.
Vánoční večírek v kanceláři bez rautu
Ne každá firma chce vánoční večírek v hotelovém sále. Čím dál častěji se slaví v kanceláři nebo v zasedací místnosti a klasický raut s obsluhou tam není potřeba. Místo obložených mís se dá objednat catering v krabici: jídlo přijede na stanovený čas a stačí ho postavit na stůl.
Jedno patro nasytí osm až deset lidí, krabice se třemi patry až třicet. Pro kanceláře je krabice Office se saláty, wrapy, zeleninou s hummusem, ovocem a tartaletkami, pro větší večírek krabice Plný stůl s uzeninami, sýry a zeleninou. Stejně dobře poslouží jako coffee break na školení nebo poradu. A pro sváteční náladu je tu Vánoční půlpatro.
Tip: Na dvacetičlenný tým stačí dvě až tři patra. Objednat můžete s jakýmkoli předstihem, nejpozději 24 hodin předem.
Místo klasických jednohubek kanapky, ale kdo by chtěl „patlat“ s několika druhy pomazánek?
Na silvestrovskou party patří jídlo, které se dá ujídat celý večer. Jednohubky jsou na Silvestra jistota, jejich chystání ale zabere celé odpoledne. Efektnější a modernější variantou jsou kanapky, které přijedou hotové a naaranžované. Kanapkové půlpatro kombinuje hráškovou, tuňákovou, gorgonzolovou, vajíčkovou a řepnou pomazánku s kozím sýrem.
Kdo chce pomazánky na Silvestra servírovat s pečivem, může vsadit na patro šesti pomazánek s řemeslným pečivem pro osm až deset lidí: vajíčková, hrášková, řepná s kozím sýrem, chorizo, budapešťská a pažitková.
A sladká tečka
Ke kávě nebo k půlnočnímu přípitku se hodí tartaletky s ovocem. Kdo chce na Vánoce či Silvestra dort, objedná si ho u cukráře Filipa Mátla, který pro Lahodné krabice peče dorty na míru.
Lahodné krabice doporučují i známé české osobnosti jako Ester Geislerová, Emma Smetana nebo Michaela Saláková. Tak objednejte i vy na www.lahodnekrabice.cz
Rozvážejí se po celé Praze i o víkendu, vyzvednout je lze v bistru Hravá Čočka na Barrandově nebo v Anděl Apartments na Smíchově. Na větší akci s teplým jídlem a obsluhou je tu klasický Český catering, kdo chce modernější styl, sáhne po cateringu Lahodně s obsluhou i bez ní. Obojí patří stejně jako Lahodné krabice pod skupinu Ventura Group, která provozuje také tři pražské restaurace, dětské bistro Hravá Čočka a Anděl Apartments.