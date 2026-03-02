Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Sníh? Máme!
Pokud v březnu vyrazíte do Krkonoš, dlouho to bude po cestě vypadat, že jste se nechali nachytat. Ale když dojedete kousek za Novou Paku, otevře se vám úchvatné panorama zasněžených Krkonoš a budete hned vědět, že jste tu správně. Ti, kteří pojedou od Hradce Králové se budou už nad Trutnovem kochat zasněženými sjezdovkami na Černé hoře nebo ikonickou bílou Sněžkou. Co vás čeká, když pojedete ještě kousek dál, třeba do Pece pod Sněžkou?
Prázdné sjezdovky a skvělé podmínky
Březen je ve znamení sluníčka a jarních teplot, které ale přes noc klesají stále pod nulu a kromě sněžení přináší druhý den i skvěle připravené, rovné a pevné sjezdovky. Ty během dne postupně povolují a nabízejí výborné svezení s jedním velkým bonusem. Máte je totiž skoro sami pro sebe. Skončily prázdniny, odškrtnuto mají pro letošek i všechny lyžařské výcviky a v Peci není doslova ani noha. Pokud jste pokročilí lyžaři, máte navíc konečně ideální podmínky pro trénink na liduprázdných sjezdovkách. A pokud si chcete dovolenou na horách užít trochu po italsku, je březen pro odpolední vysedávání na terasách restaurací na kopci i v centru Pece jako dělaný. Když připočítáme mimosezonní ceny permanentek a ubytování, je jaro to nejlepší období, kdy na hory vyrazit.
Dlouhý den - dlouhý výlet
Jaro v Peci pod Sněžkou ale není jen o lyžování. Dlouhé dny zakončené západy slunce, které vám zůstanou v paměti ještě dlouho po návratu domů, vybízí k dlouhým celodenním výletům, ať už na skialpech, běžkách, nebo pěšky. Sníh je přes den konečně měkký a zajímavým cílem se tak stává i Sněžka, která se v zimních měsících brání svým návštěvníkům nánosy ledu. Na jaře tak můžete bezpečně vyrazit nahoru po svých, dát si trochu do těla a dolů jet pohodlně kabinkovou lanovkou spolu se zapadajícím sluncem.
Nejlepší tipy pro jarní lyžovačku v Peci pod Sněžkou
Skipasy
Pokud si skipasy zakoupíte předem a online, můžete ušetřit až 30 %. Lyžařské středisko SkiResort Černá hora – Pec nabízí až 50 kilometrů sjezdovek. Množství sjezdovek poskytuje možnosti pro lyžování všech úrovní - od zkušených lyžařů po začátečníky i děti. Všechny potřebné služby, jako jsou dětské školičky, půjčovny, restaurace a wellness, budou otevřeny až do konce lyžařské sezóny.
Karta Krkonoš
Využít můžete i výhod Karty Krkonoš .Tou nejzajímavější je 30 % sleva na lanovku na Sněžku pro hosty ubytované v Peci pod Sněžkou. Doplní ji slevy na parkování, v restauracích, půjčovnách i ostatních službách.
Ubytování
V březnu cena ubytování klesá a můžete tak najít opravdu zajímavé nabídky od horských penzionů na svahu až po wellnes hotely v centru Pece. Podívejte se na stránky Pece pod Sněžkou a vyberte si typ ubytování, které vám nejvíc vyhovuje. Zároveň s ním u vybraných ubytovatelů získáte i slevovou Kartu Krkonoš.
V Peci pod Sněžkou zima rozhodně nekončí. Lanovky a vleky pojedou až do Velikonoc. Tak nechte kola ještě odpočívat a vyražte na tu nejlepší lyžovačku v sezoně!