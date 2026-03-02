Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Komerční sdělení
Březen. Měsíc, kdy dříve vládla zima i dole “v kraji”, jak se říká tady na horách. Když ale bydlíte třeba v Praze nebo Plzni, je pro vás březen běžně spojený s cyklistikou, výlety a vysedáváním po zahrádkách. Přitom na horách je ten nejlepší čas pro pravou zimní dovolenou. Nevěříte?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima! | foto: Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s.

Sníh? Máme!

Pokud v březnu vyrazíte do Krkonoš, dlouho to bude po cestě vypadat, že jste se nechali nachytat. Ale když dojedete kousek za Novou Paku, otevře se vám úchvatné panorama zasněžených Krkonoš a budete hned vědět, že jste tu správně. Ti, kteří pojedou od Hradce Králové se budou už nad Trutnovem kochat zasněženými sjezdovkami na Černé hoře nebo ikonickou bílou Sněžkou. Co vás čeká, když pojedete ještě kousek dál, třeba do Pece pod Sněžkou?

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Prázdné sjezdovky a skvělé podmínky

Březen je ve znamení sluníčka a jarních teplot, které ale přes noc klesají stále pod nulu a kromě sněžení přináší druhý den i skvěle připravené, rovné a pevné sjezdovky. Ty během dne postupně povolují a nabízejí výborné svezení s jedním velkým bonusem. Máte je totiž skoro sami pro sebe. Skončily prázdniny, odškrtnuto mají pro letošek i všechny lyžařské výcviky a v Peci není doslova ani noha. Pokud jste pokročilí lyžaři, máte navíc konečně ideální podmínky pro trénink na liduprázdných sjezdovkách. A pokud si chcete dovolenou na horách užít trochu po italsku, je březen pro odpolední vysedávání na terasách restaurací na kopci i v centru Pece jako dělaný. Když připočítáme mimosezonní ceny permanentek a ubytování, je jaro to nejlepší období, kdy na hory vyrazit.

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Dlouhý den - dlouhý výlet

Jaro v Peci pod Sněžkou ale není jen o lyžování. Dlouhé dny zakončené západy slunce, které vám zůstanou v paměti ještě dlouho po návratu domů, vybízí k dlouhým celodenním výletům, ať už na skialpech, běžkách, nebo pěšky. Sníh je přes den konečně měkký a zajímavým cílem se tak stává i Sněžka, která se v zimních měsících brání svým návštěvníkům nánosy ledu. Na jaře tak můžete bezpečně vyrazit nahoru po svých, dát si trochu do těla a dolů jet pohodlně kabinkovou lanovkou spolu se zapadajícím sluncem.

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Nejlepší tipy pro jarní lyžovačku v Peci pod Sněžkou

Skipasy

Pokud si skipasy zakoupíte předem a online, můžete ušetřit až 30 %. Lyžařské středisko SkiResort Černá hora – Pec nabízí až 50 kilometrů sjezdovek. Množství sjezdovek poskytuje možnosti pro lyžování všech úrovní - od zkušených lyžařů po začátečníky i děti. Všechny potřebné služby, jako jsou dětské školičky, půjčovny, restaurace a wellness, budou otevřeny až do konce lyžařské sezóny.

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Karta Krkonoš

Využít můžete i výhod Karty Krkonoš .Tou nejzajímavější je 30 % sleva na lanovku na Sněžku pro hosty ubytované v Peci pod Sněžkou. Doplní ji slevy na parkování, v restauracích, půjčovnách i ostatních službách.

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Ubytování

V březnu cena ubytování klesá a můžete tak najít opravdu zajímavé nabídky od horských penzionů na svahu až po wellnes hotely v centru Pece. Podívejte se na stránky Pece pod Sněžkou a vyberte si typ ubytování, které vám nejvíc vyhovuje. Zároveň s ním u vybraných ubytovatelů získáte i slevovou Kartu Krkonoš.

V Peci pod Sněžkou zima rozhodně nekončí. Lanovky a vleky pojedou až do Velikonoc. Tak nechte kola ještě odpočívat a vyražte na tu nejlepší lyžovačku v sezoně!

Nejčtenější

3D tisk betonu proniká do stavebnictví

Komerční sdělení

Technologie 3D tisku betonu se ještě před pár lety jevila jako futuristický experiment. Dnes ji česká investiční skupina PURPOSIA Group představuje jako reálný nástroj, který může zcela změnit...

Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Komerční sdělení
Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Gorenje, přední evropský výrobce domácích spotřebičů a součást skupiny Hisense, oznamuje nové partnerství s fotbalistou Lukou Modrićem. Držitel Zlatého míče se ke značce připojuje jako ambasador v...

HEDVA ČESKÝ BROKÁT – tradice od 19. století

Komerční sdělení
Moderní tkaný šátek

Společnost HEDVA ČESKÝ BROKÁT z Rýmařova patří k pokračovatelům české textilní tradice sahající do 19. století. Navazuje na výrobu hedvábnických a brokátových tkanin a dnes rozvíjí produkci...

Mojžíš a faraon v 21. století. Rossiniho velká francouzská opera v NDM

Komerční sdělení
Foto: Martin Popelář

Opera Mojžíš a faraon aneb Přechod Rudého moře od Gioachina Rossiniho (1792–1868) je novým přírůstkem na repertoáru Národního divadla moravskoslezského. Operní soubor NDM přizval poprvé ke spolupráci...

Lidé nemůžou zůstat bez lékařů. Plzeňský kraj řeší jejich nedostatek

Komerční sdělení
Lidé nemůžou zůstat bez lékařů. Plzeňský kraj řeší jejich nedostatek

Plzeňský kraj, podobně jako jiné části republiky řeší, jak si poradit s nedostatkem praktických nebo dětských doktorů. Hejtmanství v čele s Kamalem Farhanem situaci už od loňského roku řeší a do...

Restart KTM: supersport i automat, sezóna 2026 startuje v Brně!

Komerční sdělení
Motocentrum Autonova Brno na ulici Masná u Zvonařky

Motocentrum Autonova Brno vstupuje do sezóny 2026 s řadou novinek pro začátečníky i zkušené jezdce. Značka KTM je po loňském přechodu většinového vlastnictví opět v plné síle. Zkrátka nepřijdou ani...

2. března 2026

Zelená střecha jako přidaná hodnota projektu

Komerční sdělení

Moderní developerské projekty dnes nejsou hodnoceny pouze podle architektury a ekonomiky, ale také podle svého dopadu na městské klima, životní prostředí a kvalitu života obyvatel.

2. března 2026

Individuální přístup ke každému klientovi

Komerční sdělení
Foto archiv Lenky Hruškové

„Chci, aby klient věděl, že v tom není sám, že má vedle sebe někoho, komu může věřit a kdo ho celým procesem bezpečně provede,“ říká o své práci certifikovaná makléřka z realitní kanceláře RE/MAX v...

2. března 2026

Individuální přístup ke každému klientovi

Komerční sdělení
Marie Jíra Černá

„Moje práce je postavená na důvěře, transparentnosti a osobním přístupu ke každému klientovi,“ zdůrazňuje Marie Jíra Černá, realitní makléřka z chomutovské realitní kanceláře Mapa reality.

2. března 2026

Dům či chalupa bez kanalizace? Jak vybrat správnou čistírnu

Komerční sdělení
Dům či chalupa bez kanalizace? Jak vybrat správnou čistírnu

Rodinný dům na venkově, starší nemovitost nebo chalupa bez napojení na kanalizaci znamenají jediné – vyřešit odpadní vody vlastní cestou. Výběr vhodné domovní čistírny přitom zásadně ovlivní komfort...

2. března 2026

Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

Komerční sdělení
Vysoké zálohy za energie? Na Táborsku poradí, co s tím

Rostoucí náklady na energie trápí stále více domácností. Na Táborsku proto pomáhá Místní akční skupina (MAS) bezplatným energetickým poradenstvím, které lidem ukazuje cestu k úsporám a pomáhá...

2. března 2026

Mark Ther reflektuje v Domě umění kulturní paměť a dědictví odsunu

Komerční sdělení
Mark Ther reflektuje v Domě umění kulturní paměť a dědictví odsunu

Mark Ther v Domě umění představuje do 19. dubna výstavu Kejne Gloka lojta ne / Žádné zvony nezní, kde svou tvorbu propojuje s díly německých autorů a prostor proměňuje v salon přelomu 19. a 20....

2. března 2026

Dvojnásobná pomoc: Zaměstnanci Mubea podpoří děti v regionu

Komerční sdělení
Dvojnásobná pomoc: Zaměstnanci Mubea podpoří děti v regionu

V automobilovém průmyslu je jméno Mubea synonymem pro inovace a odlehčené konstrukce. Za branami moderních závodů se však skrývá i silný smysl pro solidaritu. Důkazem je nedávná charitativní...

2. března 2026

Juniors’ Bosch Day ukázal mladým cestu k technice

Komerční sdělení
Záběry z průběhu akce Juniors´ Bosch Day ze dne 23.2.2026.

Bosch podporuje technické vzdělávání mládeže a dětí.

2. března 2026

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

2. března 2026

Současná situace na trhu dentálních anestetik v ČR

Komerční sdělení
Současná situace na trhu dentálních anestetik v ČR

Český trh dentálních lokálních anestetik je dlouhodobě charakterizován omezeným počtem výrobců a registrovaných přípravků.

2. března 2026

Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Komerční sdělení
Nechte kolo v garáži. V Peci je pořád zima!

Březen. Měsíc, kdy dříve vládla zima i dole “v kraji”, jak se říká tady na horách. Když ale bydlíte třeba v Praze nebo Plzni, je pro vás březen běžně spojený s cyklistikou, výlety a vysedáváním po...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.