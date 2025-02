Nebojte se a vydejte se vstříc svému zdravému a lehčímu já

S tím, jak přibývá nemocných lidí obezitou, roste i poptávka po léčbě této závažné, život ohrožující nemoci. Možností je v současné době několik. Řešení obezity však patří vždy do rukou odborníků ve zdravotnických zařízeních, která se na tuto léčbu zaměřují. Takovým pracovištěm je u nás již patnáct let pražská OB klinika, která je nejen největším zařízením pro léčbu obezity v ČR, ale počtem bariatricko-metabolických výkonů, které se zde provádějí, patří i mezi deset největších pracovišť v Evropě.

Žaludek ani střevo se řezat nemusí

„Když se řekne chirurgické řešení obezity, představí si řada lidí velké operace, při kterých se odstraňují celé části orgánů či tkání, například žaludku, a které jsou nevratné,“ říká přednosta OB kliniky prof. MUDr. Martin Fried, CSc. To je podle jeho slov také důvod, proč stále ještě někteří praktičtí i další lékaři nebo i samotní nemocní stavějí zdrženlivě a nedůvěřivě.

„Pravdou však je, že na našem pracovišti léčícím onemocnění obezitou se snažíme provádět operace co nejméně invazivně a bez odstraňování tkání i částí orgánů, takže kdyby bylo v budoucnu z jakéhokoli důvodu potřeba, je možné je znovu kdykoli vrátit do původní podoby. Jde o operace maximálně šetřící celý zažívací trakt,“ pokračuje. „Celosvětově se stále více uplatňují právě takové velmi šetrné zákroky. Na našem pracovišti trend co nejméně invazivních operací razíme již řadu let a celkový vývoj a směřování metabolicko-bariatrické chirurgie i zkušenosti a preference samotných nemocných dávají za pravdu.“

Jedná se zejména o plikaci žaludku – zákrok, při kterém se laparoskopicky, tj. pomocí jen několika málo vpichů do těla, část žaludku zavine jako palačinka a sešije, čímž se obsah žaludku zmenší a pacient tak hubne, ale žaludek zůstává neporušen. Nebo o metodu, při které je spojena určitá část tenkého střeva se vzdálenější částí střeva, čímž se vytvoří jakási „zkratka“, kterou pak zhruba polovina konzumované potravy projde rychleji, aniž by byla zcela natrávena, takže tělo si z ní bere méně kalorií a pacient opět hubne. „Tento typ operace má navíc skvělé výsledky při léčbě diabetu 2. typu. Obě zmíněné již dnes zcela minimálně invazivní operace bude možné ve velmi blízké budoucnosti provést ještě méně invazivně, doslova bez jediného řezu do zažívacího traktu,“ dodává prof. Fried.

Pokud se tedy pacient s onemocněním obezitou rozhodne svůj zdravotní problém řešit a lékaři mu doporučí chirurgické řešení, nemusí se bát, že o část svého tělesného orgánu přijde. Naopak, lze mu nabídnout šetřící operační zákrok, který nepředstavuje nevratný zásah do trávení.

Neuspí mě navždy?

„Mezi velmi časté obavy, které s našimi klienty řešíme, je kromě operace samotné i strach z anestézie,“ říká psycholožka OB kliniky Mgr. Iva Belasová. I na to jsou však v OB klinice připraveni.

„Pacienti s obezitou mají často, kromě základního onemocnění obezitou, i řadu dalších závažných, přidružených onemocnění, cukrovku, vysoký krevní tlak a další, která mohou anestézii komplikovat,“ upozorňuje primářka OB kliniky MUDr. Petra Šrámková. „Naši anesteziologové jsou však na obézní pacienty specializovaní. Kromě toho používáme moderní léčiva, která riziko možných komplikací velmi snižují. Na našem specializovaném pracovišti jsou taková rizika nízká, zcela srovnatelná například s laparoskopickým odstraněním žlučníku u pacientů bez onemocnění obezitou,“ vysvětluje.

Tak málo? To nedám!

Zbavit se onemocnění obezitou totiž neznamená, že operace nebo užívání léků nemoc vyřeší. Obezita je chronické onemocnění, a proto je třeba s ní celý život bojovat. Pro úspěšné zvládnutí léčby musí nemocní změnit svůj dosavadní životní styl, stravovací i pohybové návyky. A to je samozřejmě obrovská výzva.

„Co se stravování týče, je to jako návrat do dětství,“ popisuje nutriční terapeut OB kliniky Filip Hes. „Prvních čtrnáct dní po operaci jen pijete, jako když jste byli kojenci. Další tři týdny máte kašovitou stravu jako batolata a po šesti týdnech přecházíte na pevnou stravu, která má však svá pevná pravidla.“ Mezi ně patří jíst pět pravidelných porcí po třech hodinách, důsledně odměřovat porce jídla i pití, oddělovat jídlo a pití a dodržovat rozložení porcí stravy, aby vždy obsahovala dostatek bílkovin, trochu sacharidů a porci ovoce nebo zeleniny. „Porce jsou velké jako u zhruba tříletého dítěte,“ dodává.

Jak se však shodují oslovení pacienti – na všechno se dá zvyknout, když člověk chce. Tím spíše, že operace je zbaví pocitu hladu. „Jsem přesvědčený, že 90 % úspěchu je ve vaší hlavě,“ říká profesionální hráč rugby Dominik, který díky plikaci žaludku, ale především vlastní píli a odhodlání shodil za devět měsíců 60 kilogramů. „Musíte to přijmout jako změnu životního stylu a vědět, že operace je jen začátek,“ dodává.

Dominik před operací Dominik po operaci

Podobně to vnímá i Ondřej, který se z váhy 160 kilogramů dostal na stávajících sto. „Důležitý je hlavně pohyb. Po operaci jsem hodně sportoval, ale v poslední době se mi změnil život a na pohyb nebyl čas. Po pár měsících jsem zjistil, že jsem přibral šest kilogramů. Začal jsem tedy znovu cvičit a už mám zase dvě kila dole,“ pochvaluje si.