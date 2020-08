Nástup do první třídy je opředen nejrůznějšími mýty. K rozšířeným patří tvrzení, že se dítě nemá učit číst, psát a počítat před nástupem do školy – co bude pak dělat v první třídě? Ono je to ale všechno trochu jinak: vše má svůj čas a každé dítě dosahuje zralosti a schopnosti naučit se to či ono v jiném věku. Některé děti začnou velmi brzy rozeznávat čísla, jiné zase zkoušejí již ve čtyřech letech opisovat písmena. Pokud se tak děje, protože dítě o čísla či psaní jeví zájem, nebraňte mu, zodpovězte jeho dotazy a podpořte ho. Na druhou stranu není potřeba dítě do takové činnosti nutit, „jelikož Máňa odvedle říkala, že už to budou stejně všechny děti v první třídě umět“. Je to nesmysl.

Vhodné je určitě využití nejrůznějších pracovních sešitů, které jsou běžně dostupné v knihkupectvích i na internetu. Rovněž existují přípravné kurzy, během kterých se děti seznamují s tím, jak to bude vypadat ve škole, tak trochu „nanečisto“. Tyto přípravky jsou zvláště vhodné pro děti, které nejeví velký zájem o nástup do školy a mohou se vám zdát i trochu nezralé pro školní docházku. Kolektiv v přípravném kurzu je ale může motivovat, budou to vnímat jako zábavu.

Rovněž je vhodné s dítětem o škole, o přípravce a o tom, co tam děti dělají mluvit, vzbudit v dítěti zájem. Jaké byly vaše zážitky z dob školní docházky? Ať už byly dobré nebo špatné, vězte, že některé zkušenosti jsou nepřenositelné. Buďte v tomto smyslu komunikativní a sdílní, nicméně opravdu není třeba, aby se dítě na základě hrůzostrašných historek z dob vašeho mládí školy bálo, zároveň nemalujte vše narůžovo, aby dítě nemělo přehnaná očekávání a nebylo následně zklamané. Je mnohem lepší, nastupuje-li dítě do školy bez předsudků a vytvoří si vlastní zkušenost.

Miluje váš předškolák hry na tabletu a vám se to nezdá? Udělejte z toho výhodu. Existuje celá řada „her“, které spočívají v plnění smysluplných úkolů, které mohou být součástí přípravy na školní docházku.

Je-li vaše dítě dyslektikem či dysgrafikem, se může ukázat spíše až v průběhu školní výuky, jsou ale některé poruchy, které se mohou objevit dříve a je dobré o nich vědět, protože s určitou nápravou poruch lze pracovat. Vaše dítě může být hyperaktivní, může mít některou poruchu pozornosti nebo může být dyspraktikem. Poslední jmenovaná porucha není obecně tolik známá, takže pro vysvětlení, jde o tzv. syndrom „nešikovného“ dítěte. Pozor! Tyto poruchy nemají nic společného s inteligencí dítěte, která může být i nadprůměrná. Jen může být například zaměřená pouze jedním směrem.

Pokud by se v průběhu předškolního roku přece jen ukázalo, že vaše dítě dosud není pro školní docházku zralé, existuje možnost odkladu školní docházky – dokonce až do věku osmi let dítěte. Pokud váháte, můžete o názor požádat učitele ze školky, případně se objednat do pedagogicko-psychologické poradny. Jistě bude pro vás na základě těchto konzultací snazší se rozhodnout.