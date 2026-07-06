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Na Sněžku vyrazí každý. Zde je důvod, proč v Peci zůstat o něco déle

Komerční sdělení

Sněžka, nejoblíbenější cíl výšlapů z Pece pod Sněžkou. Ale Krkonoše toho k vidění nabídnou mnohem víc. | foto: Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s.

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Léto v Krkonoších začíná často ještě doma na gauči. Výběr místa, kde budete bydlet, rozhodne o vašich zážitcích. Horské boudy a jejich jedinečná atmosféra jsou důvodem, proč se sem lidé vracejí. Poradíme, na co myslet při plánování a proč je nejlepší nechat část programu až na samotné hory.

Zatímco někdo hledá hotel v centru dění, jiný si vybírá horskou boudu vysoko nad údolím. A právě krkonošské boudy jsou jedním z důvodů, proč mají zdejší hory tak jedinečnou atmosféru. Mnohé z nich stojí na svých místech po generace a dodnes připomínají dobu, kdy byly hory především domovem lidí, kteří v nich žili a hospodařili. Dnes zde návštěvníci najdou vše od stylových pokojů s vlastní koupelnou až po tradiční horské chalupy, které si možná pamatují ještě z rodinných výletů v dětství.

O kouzelné chaloupky rozeseté na svazích a hřebenech narazíte v Peci při každé túře.

Při výběru ubytování se vyplatí dívat nejen na počet hvězdiček nebo vybavení pokoje. Důležitou roli hraje i samotná poloha. Někdo ocení ranní slunce a výhled do probouzejícího se údolí, jiný bude hledat terasu orientovanou na západ, kde si večer vychutná poslední paprsky slunce nad horskými vrcholy.

V Krkonoších navíc často platí, že cesta k ubytování je součástí zážitku. Klikatá horská cesta lesem nebo výjezd na hřebeny dokážou navodit atmosféru dovolené ještě dříve, než si odložíte zavazadla.

V Peci si vybere ubytování každý. Ale ty nejautentičtější zážitky si odnesete z přespání na pravé horské boudě.

Narozdíl od výběru ubytování, není výlety potřeba plánovat do posledního detailu. Je dobré vědět o zajímavých místech v okolí, ale stejně často rozhodne aktuální počasí, doporučení místních nebo prostě chuť vydat se jiným směrem, než bylo původně v plánu.

Naše tipy na zajímavá místa:

  • Herní krajina Pecka
  • Rozhledna na Hnědém vrchu
  • Kostel nejsvětější trojice a hřbitov ve Velké Úpě
  • Osada Modrý důl
  • Historický důl Kovárna
  • Zvonička na Vlašských boudách
  • Zelený potok
  • Lesní hrádek Aichelburg
  • Černohorské rašeliniště
  • Pěnkavčí vrch
  • Sněžka
  • Relaxpark

Nejvýše položená krkonošská rozhledna (1 207 m. n. m.) na Hnědém vrchu nabízí nádherné výhledy nejen na Sněžku

Po příjezdu pak přichází ta část dovolené, kterou si naplánovat nelze.

Krkonoše jsou proměnlivé a právě v tom spočívá jejich kouzlo. Nikdy dopředu neovlivníte jaké bude počasí – změnit se může i několikrát během jediného dne a s ním i celková atmosféra. Někdy se vyplatí držet původního plánu, jindy je lepší nechat se vést tím, co hory zrovna nabízejí.

Nejkrásnější okamžiky často přichystá sama krkonošská příroda

Pokud si chcete nechat co nejvíce času na samotné objevování hor a neřešit jednotlivé vstupy nebo jízdenky, může plánování výrazně usnadnit EnjoyCard SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC. S EnjoyCard můžete během několika dní pohodlně střídat horské hřebeny, lanové dráhy i rodinné atrakce, aniž byste při každé zastávce řešili další vstupenku. Platí na všechny tři lanovky SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC a otevírá dveře také k řadě oblíbených míst – od Relaxparku a Monkey parku v Peci pod Sněžkou přes Stezku korunami stromů a Wellness centrum v Janských Lázních až po dětské parky nebo novou Medvědí stezku na Stezce v korunách stromů v Janských Lázních. Oproti jednotlivým vstupům se tak dá ušetřit až 70 %.

Na Herní Krajinu Pecka je vstup zdarma, ale díky EnjoyCard se na ní vyvezete lanovkou výhodněji

Mnoho návštěvníků přijíždí do Pece pod Sněžkou především kvůli Sněžce. Často ale nakonec vzpomínají na úplně jiné okamžiky – děti umazané od borůvek až za ušima, ranní mlhu, která na chvíli proměnila údolí ve filmovou scenérii, vůni lesa po letní přeháňce, sušící se pohorky u kamen nebo borůvkové knedlíky od pana boudaře, které po celodenním výletu chutnaly lépe než dezert v nejlepší cukrárně.

Co by to bylo za túru bez borůvkového knedlíku!

Boudaři jsou jedním z důvodů, proč mají Krkonoše tak jedinečnou atmosféru. Okolní hory znají lépe než kterýkoliv průvodce. Poradí trasu, kterou byste sami nejspíš minuli a mezi řečí přidají příběh o tom, jak se na horách žilo dříve i dnes. Díky takovým setkáním bývá pobyt v Krkonoších pokaždé trochu jiný. Nemusíte stihnout všechno ani mít každý den přesný plán. Stačí vyrazit na hřeben, zastavit se na horské boudě a nechat hory určovat tempo. Protože ty nejhezčí vzpomínky často nevznikají na vrcholu, ale někde mezi cestou, dobrým jídlem, proměnlivým počasím a chvílemi, kdy se na okamžik zastavíte.

Zastavte se a vnímejte dotyky podvečerního slunce na hřebenech, ticho a klid.

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