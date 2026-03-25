Na festivalu Mezi ploty poprvé zahraje Lucie a desítky dalších hvězd

Na festivalu, který 30. a 31. května ovládne park Psychiatrické nemocnice Bohnice, letos zahraje skupina Lucie, stálice naší hudební scény, která už čtyřicet let výrazně ovlivňuje vývoj české rockové hudby.

Na festivalu Mezi ploty poprvé zahraje Lucie a desítky dalších hvězd

Kromě této mimořádné kapely se však tuhle akci rozhodla svým vystoupením podpořit pěkná řádka dalších hudebních i divadelních hvězd. Patří k nim například Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Adam Mišík, Poletíme?, Michal Hrůza, Tomáš Klus, Spitfire Company, Vosto5, Tomáš Matonoha nebo Lukáš Pavlásek. Celkem na 10 festivalových scénách vystoupí více než 100 účinkujících.

Festival Mezi ploty se loni vrátil ve velkém stylu a ani v letošním roce neztratil dech. I tentokrát bude jednou z největších a nejpestřejších kulturních událostí v hlavním městě, která přinese multižánrovou nadílku muziky, divadla a tance.

O významu akce ostatně svědčí i to, že tenhle originální kulturní projekt podporuje prezident republiky Petr Pavel, který mu letos už potřetí udělil záštitu.

Patronem festivalu Mezi ploty zůstává režisér Václav Marhoul. A novou patronkou se stala herečka Jitka Čvančarová.

Jaký čekat hudební line-up?

Na hlavní scéně, která jak jinak vznikne na louce před nemocničním kostelem, se kromě už zmíněných hudebních osobností představí ještě populární zpěvačka a herečka Berenika Kohoutová či vtipný Děda Mládek Illegal Band. A z Nezávislé hudební scény zmiňme třeba Duende, kteří se pohybují ve vodách jazzu, africké muziky a flamenca, swingově-trampské Nové struny s Poctou Karlu Krylovi, hardrockový Red Baron Band, excelentní muzikanty z Vanua2 a cenami ověnčené elektropopové Midi lidi.

Na humor jděte do Bohnic

Vtip a nadhled je, jak známo, jedním z charakteristických rysů bohnického festivalu. Takže ani letos nebude ve festivalovém parku chybět Divadelní scéna smíchu s kabaretem a stand-up comedy. Přijede sem kupříkladu Vosto5, Underground Comedy nebo uskupení Na stojáka s takovými mistry neuctivé zábavy, jako jsou Ester Kočičková, Karel Hynek či Petr Vydra.

Pouze letošní ročník: devadesátiny Václava Havla

Letošní festival Mezi ploty se s předstihem připojí k oslavám nedožitých devadesátých narozenin prvního českého prezidenta. Díky tomu si návštěvníci budou moct vychutnat oceňované představení Antiwords, inspirované Havlovou hrou Audience, v podání Spitfire Company, jednoho z nejlepších českých souborů fyzického a experimentálního divadla. Ale také havlovská představení Vršovického divadla MANA a Divadla na druhém tahu.

A co zbytek divadelního programu?

Havlovským programem ovšem není divadelní dramaturgie zdaleka vyčerpána. V kamenném Divadle za plotem uvidíte také autorskou one man show Tomáše Matonohy anebo amatérský „doktorský“ soubor Kardio Theatre, který se ve svém kabaretu rozhodl zkoumat, zda jsou duševní nemoci pohlavně přenosné. Na divadelní scénu v plenéru pak přijede mimořádná umělkyně Antonie Svobodová, která tanec vnímá jako rozhovor duší, Damúza s představením pro děti a jejich dospělé či Dismanův rozhlasový dětský soubor.

Děti nenechávejte u babičky

Ano, na děti a rodiny festival nezapomíná. Kromě činohry a loutkového divadla má pro ně přichystanou taky Rodinnou hudební scénu, kde zahrají muzikanti, kteří dokážou oslovit, jak menší a větší děti, tak jejich rodiče a prarodiče: Pam Rabbit, Adam Mišík, Kašpárek v rohlíku, Sto zvířat či Kateřina Marie Tichá… A pro děti budou navíc připraveny nejrůznější zábavné hry a soutěže.

Ještě to není všechno

Mezi ploty podporuje duševní pohodu a taky všechno to, co nás dokáže spojovat s druhými lidmi. Proto nabídne relaxační zónu s jógou, dechovými cvičeními, gongovou lázní či africkými tanci. Proto na akci přijedou odborníci, od nichž se dozvíte, jak se vypořádat s duševními nástrahami. A ze stejného důvodu si bude Václav Marhoul ve svém cyklu Tuláci po hvězdách opět povídat s osobnostmi, které něco dokázaly, a tudíž mají co říct.

Máte-li tedy poslední květnový víkend čas, určitě nezůstávejte doma. Nejlépe Vám bude… v Bohnicích.

Nejčtenější

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Komerční sdělení

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

Velikonoce v Rožnově pod Radhoštěm: Zažijte jaro na Valašsku naplno

Komerční sdělení

Rozkvetlé louky, folklor, tradice a pohodová atmosféra kaváren. Jaro v Rožnově pod Radhoštěm má jedinečné kouzlo. Užijte si Velikonoce na Valašsku a objevte město, které láká na tradice, výlety do...

Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Komerční sdělení
Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Už jste slyšeli, že se Plzeňskému kraji často říká kraj vesnický? Z úst současného hejtmana Kamala Farhana to zaznělo už mnohokrát – a nikdy hanlivě. Naopak s respektem a hrdostí. A právě proto kraj...

Nestabilní svět? Dovolenkový ráj může být blíž, než si myslíte

Komerční sdělení

Rakety a drony putující nad mořskými letovisky, zrušené lety, předražené zpáteční letenky, letištní haly praskající ve švech. To je bohužel smutná realita posledních týdnů pro mnoho Čechů, kteří se...

Nová koupelna bez bourání

Komerční sdělení
Před a po

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

Dálkové odečty podle EED: proč nemusí znamenat výměnu všech měřidel

Komerční sdělení

Evropská směrnice EED zavádí od roku 2027 povinnost dálkových odečtů spotřeby tepla a teplé vody. Pro správce domů a SVJ to ale nemusí znamenat plošnou výměnu měřidel ani vysoké investice. Klíčem je...

25. března 2026

„Objevuj památky“ představuje Novinky na nestátních památkách v 2026

Komerční sdělení
Zámek Lešany

Na přelomu III a IV začíná turistická sezóna. Co si připravily nestátní památky se dozvíte v tipech níže.

25. března 2026

Robotické sekačky LUBA 3 AWD bez instalace obvodového drátu

Komerční sdělení

Krásně posečený trávník je snem každého majitele zahrady. A v současné době je to snadnější více než kdy dříve. U robotických sekaček Mammotion již není třeba pracně instalovat do země obvodové...

25. března 2026

dTest: Jak mít při nákupu jistotu

Komerční sdělení

Často stojíme před desítkami rozhodnutí, co si koupit. Jenže co když sáhneme po výrobku, který se jen tváří kvalitně? Třeba lyofilizované jahody, oblíbená „zdravá“ svačina, mohou obsahovat pesticidy,...

25. března 2026

Litomyšlská nemocnice podporuje prevenci poranění kolene u dětí

Komerční sdělení
Litomyšlská nemocnice podporuje prevenci poranění kolene u dětí

Litomyšlská nemocnice se prostřednictvím svých lékařů a fyzioterapeutů zapojila do celostátního preventivního projektu Zachraň koleno, který se zaměřuje na prevenci poranění kolenního kloubu, zejména...

24. března 2026

Nestabilní svět? Dovolenkový ráj může být blíž, než si myslíte

Komerční sdělení

Rakety a drony putující nad mořskými letovisky, zrušené lety, předražené zpáteční letenky, letištní haly praskající ve švech. To je bohužel smutná realita posledních týdnů pro mnoho Čechů, kteří se...

24. března 2026

Ženy jsou silné, jen si to potřebují uvědomit

Komerční sdělení
Adéla Šimková je přesvědčená, že bychom se měli zaměřovat na pozitivní příklady...

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce v soutěži Cena Wernera von Siemense získala Mgr. Adéla Šimková, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK Karlovy v Praze. Cenu v kategorii Nejlepší...

24. března 2026

Luxusní ubytování v Brně: Stylový penzion jen kousek od centra

Komerční sdělení

Hledáte místo, kde si v Brně opravdu odpočinete a zároveň budete jen pár minut od centra dění? Penzion Integrity nabízí přesně takovou kombinaci. Luxusní a přitom příjemně komorní ubytování s...

24. března 2026

Od týdnů k sekundám: jak AI změní komunikaci firem se zákazníky

Komerční sdělení
Od týdnů k sekundám: jak AI změní komunikaci firem se zákazníky

Zákazníci přestávají tolerovat čekání a složité procesy. Firmy, které dokážou reagovat okamžitě a bez zbytečných kroků, získají zásadní konkurenční výhodu. To, co dnes trvá dny nebo týdny, může být...

24. března 2026

Ústecký kraj získal ocenění za Digitalizaci pečovatelských služeb

Komerční sdělení
Ocenění převzal hejtman Richard Brabec na mezinárodní konferenci Ministerstva...

Ústecký kraj byl oceněn v rámci Národní strategie veřejného zadávání České republiky za svůj unikátní projekt „Digitalizace pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje“.

24. března 2026

