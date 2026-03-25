Na festivalu Mezi ploty poprvé zahraje Lucie a desítky dalších hvězd

Kromě této mimořádné kapely se však tuhle akci rozhodla svým vystoupením podpořit pěkná řádka dalších hudebních i divadelních hvězd. Patří k nim například Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Adam Mišík, Poletíme?, Michal Hrůza, Tomáš Klus, Spitfire Company, Vosto5, Tomáš Matonoha nebo Lukáš Pavlásek. Celkem na 10 festivalových scénách vystoupí více než 100 účinkujících.
Festival Mezi ploty se loni vrátil ve velkém stylu a ani v letošním roce neztratil dech. I tentokrát bude jednou z největších a nejpestřejších kulturních událostí v hlavním městě, která přinese multižánrovou nadílku muziky, divadla a tance.
O významu akce ostatně svědčí i to, že tenhle originální kulturní projekt podporuje prezident republiky Petr Pavel, který mu letos už potřetí udělil záštitu.
Patronem festivalu Mezi ploty zůstává režisér Václav Marhoul. A novou patronkou se stala herečka Jitka Čvančarová.
Jaký čekat hudební line-up?
Na hlavní scéně, která jak jinak vznikne na louce před nemocničním kostelem, se kromě už zmíněných hudebních osobností představí ještě populární zpěvačka a herečka Berenika Kohoutová či vtipný Děda Mládek Illegal Band. A z Nezávislé hudební scény zmiňme třeba Duende, kteří se pohybují ve vodách jazzu, africké muziky a flamenca, swingově-trampské Nové struny s Poctou Karlu Krylovi, hardrockový Red Baron Band, excelentní muzikanty z Vanua2 a cenami ověnčené elektropopové Midi lidi.
Na humor jděte do Bohnic
Vtip a nadhled je, jak známo, jedním z charakteristických rysů bohnického festivalu. Takže ani letos nebude ve festivalovém parku chybět Divadelní scéna smíchu s kabaretem a stand-up comedy. Přijede sem kupříkladu Vosto5, Underground Comedy nebo uskupení Na stojáka s takovými mistry neuctivé zábavy, jako jsou Ester Kočičková, Karel Hynek či Petr Vydra.
Pouze letošní ročník: devadesátiny Václava Havla
Letošní festival Mezi ploty se s předstihem připojí k oslavám nedožitých devadesátých narozenin prvního českého prezidenta. Díky tomu si návštěvníci budou moct vychutnat oceňované představení Antiwords, inspirované Havlovou hrou Audience, v podání Spitfire Company, jednoho z nejlepších českých souborů fyzického a experimentálního divadla. Ale také havlovská představení Vršovického divadla MANA a Divadla na druhém tahu.
A co zbytek divadelního programu?
Havlovským programem ovšem není divadelní dramaturgie zdaleka vyčerpána. V kamenném Divadle za plotem uvidíte také autorskou one man show Tomáše Matonohy anebo amatérský „doktorský“ soubor Kardio Theatre, který se ve svém kabaretu rozhodl zkoumat, zda jsou duševní nemoci pohlavně přenosné. Na divadelní scénu v plenéru pak přijede mimořádná umělkyně Antonie Svobodová, která tanec vnímá jako rozhovor duší, Damúza s představením pro děti a jejich dospělé či Dismanův rozhlasový dětský soubor.
Děti nenechávejte u babičky
Ano, na děti a rodiny festival nezapomíná. Kromě činohry a loutkového divadla má pro ně přichystanou taky Rodinnou hudební scénu, kde zahrají muzikanti, kteří dokážou oslovit, jak menší a větší děti, tak jejich rodiče a prarodiče: Pam Rabbit, Adam Mišík, Kašpárek v rohlíku, Sto zvířat či Kateřina Marie Tichá… A pro děti budou navíc připraveny nejrůznější zábavné hry a soutěže.
Ještě to není všechno
Mezi ploty podporuje duševní pohodu a taky všechno to, co nás dokáže spojovat s druhými lidmi. Proto nabídne relaxační zónu s jógou, dechovými cvičeními, gongovou lázní či africkými tanci. Proto na akci přijedou odborníci, od nichž se dozvíte, jak se vypořádat s duševními nástrahami. A ze stejného důvodu si bude Václav Marhoul ve svém cyklu Tuláci po hvězdách opět povídat s osobnostmi, které něco dokázaly, a tudíž mají co říct.
Máte-li tedy poslední květnový víkend čas, určitě nezůstávejte doma. Nejlépe Vám bude… v Bohnicích.