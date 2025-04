Na co by Češi nejčastěji využili půjčku 250 tisíc korun ihned? | foto: PRAM Consulting s.r.o.

Při možnosti snadné a rychlé půjčky ve výši 250 tisíc korun by Češi investovali především do rekonstrukce nebo vybavení svého bydlení. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Data Collect pro společnost FlexiFin. Tuto možnost zvolilo 42,9 % dotazovaných. Nejmenší zájem byl o investice do zdraví nebo na dovolenou.

Zvelebování bydlení dominuje napříč věkovými i regionálními kategoriemi. Nejčastěji by do něj investovali obyvatelé Libereckého (60 %) a Olomouckého kraje (57,7 %). Nadprůměrný zájem se ukazuje také u lidí ve věku 45 až 59 let (47,8 %) a u žen (44,4 %).

Mladí chtějí růst, starší šetřit

Průzkum poukázal také na rozdílné priority podle věku. Mladí do 29 let nejčastěji chtějí investovat do kurzů sebevzdělávání (35,3 %) a do rozjezdu podnikání (22,1 %). Sebevzdělávání mezi Čechy nejvíce preferují respondenti z Prahy (20,3 %) a Jihomoravského kraje (12,7 %), naopak nejméně v Pardubickém a Zlínském kraji (4,2 %). Z hlediska pohlaví mají k sebevzdělávání větší tendenci mladé ženy (37 %) než muži (34 %).

Mladí muži pak častěji než ženy plánují rozjet vlastní podnikání (24,3 % vs. 18,5 %). Největší zájem o podnikání mezi mladými vykazují respondenti ze Zlínského (27,3 %) a Královéhradeckého kraje (25 %), nejnižší v Karlovarském kraji (0 %) a na Vysočině (0 %).

Senioři ve věku nad 60 let na rozdíl od mladší generace o vzdělání nebo podnikání téměř neuvažují. Naopak možnost pořídit si ekologické spotřebiče prostřednictvím rychlé půjčky zaujala 12 % respondentů starších 60 let. Vyšší zájem o ekologické spotřebiče se objevil také v Praze (20,3 %) a v Jihomoravském kraji (12,7 %).

Investice do zdraví téměř nikoho neláká

Zdraví zůstává na okraji zájmu. Jen 1,4 % respondentů uvedlo, že by půjčku do 250 tisíc korun využilo právě na zdravotní účely. Výrazně nad průměrem vyčnívá Plzeňský kraj, kde tuto možnost zvolilo 6,9 % dotázaných. Naopak v šesti krajích (Karlovarském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském) tuto volbu nezmínil nikdo.

Ženy jsou v tomto směru aktivnější a do zdraví by investovaly dvakrát častěji než muži (1,9 % vs. 0,8 %). Zájem o zdraví také mírně klesá s vyšším dosaženým vzděláním. Ve srovnání s ostatními možnostmi se investice do zdraví řadí na samotný konec žebříčku, hned za cestování a dovolené.

Splácení dluhů častěji zvažují lidé ve Středočeském kraji a na Vysočině

Zatímco celorepublikově by půjčku využilo na srovnání předchozích dluhů 1,2 % dotazovaných, ve Středočeském kraji a na Vysočině to uvedlo shodně 4,5 % dotázaných, ve Zlínském kraji 4,2 %. Mírně nad průměrem se drží i Moravskoslezský kraj s 1,8 %, zatímco v ostatních regionech je tato možnost okrajová nebo se neobjevila vůbec.

Z dat zároveň vyplývá, že více než čtvrtina respondentů (26,1 %) by o podobný finanční produkt zájem neměla. Nezájem roste s věkem i vzděláním. Nejčastěji ho vyjadřují lidé ve věkové kategorii 45–59 let (32,6 %) a stejný podíl byl mezi respondenty nad 60 let. Vysoký je také u vysokoškoláků (31,5 %). Naopak největší ochotu využít rychlou půjčku projevili mladí do 29 let, z nichž jen 4,4 % uvedlo, že by o takový produkt neměli zájem.

„Průzkum ukazuje, že lidé k půjčkám přistupují velmi prakticky. Mladší ročníky v nich vidí cestu, jak rozvíjet sebe a své plány, starší spíš hledají způsoby, jak ulevit domácnosti nebo snížit náklady. Je to připomínka, že za každým finančním rozhodnutím je nějaká konkrétní životní situace. Půjčka může být způsob, jak si otevřít nové možnosti – a ne něco, čeho bychom se měli bát.“ komentuje výsledky Milan Dolanský, Chief Marketing Officer společnosti FlexiFin.

FlexiFin působí na českém trhu jako poskytovatel nebankovních půjček, které lze sjednat online a následně pohodlně spravovat v mobilní aplikaci.