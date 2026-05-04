Muž, který nás dostal do blázince

Komerční sdělení
Rozhovor s Robertem Kozlerem, ředitelem a zakladatelem festivalu Mezi ploty.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Muž, který nás dostal do blázince

Muž, který nás dostal do blázince | foto: Nedomysleno ČR s.r.o.

Muž, který nás dostal do blázince
Muž, který nás dostal do blázince
Muž, který nás dostal do blázince
Muž, který nás dostal do blázince
9 fotografií

Letos festival Mezi ploty potřetí získal záštitu prezidenta republiky Petra Pavla. Proč jste vlastně o podporu současného prezidenta stáli? Pokud víme, Václava Klause ani Miloše Zemana jste nikdy o záštitu nežádali…

Mezi ploty jsou v jistém ohledu velmi idealistický projekt. Možná právě v tom je jeho síla. Naše duše vždy byla a je považovaná za prazáklad lidské existence. Duševní zdraví má velmi těsnou spojitost s tím, pro jaké hodnoty existujeme. Co si pod tím představit? Společnost, která straní lhaní a bezohlednosti, pomoc druhému považuje za trapný přežitek a gaunerství za projev síly, tak ta likviduje smysluplný život. Pak nastává bezduchá pouť životem, přežívání. Proto se snažíme ukázat na ty, kteří to mají prostě jinak. To, že pan prezident převzal záštitu nad projektem Mezi ploty, považuji právě proto za velkou poctu a zároveň zodpovědnost. Nejde o konkrétní jména předchozích prezidentů, ale o to, že jsme bohužel neměli dojem, že by je to, o čem tu mluvím, vůbec zajímalo.

Projekt Mezi ploty se z komorní akce postupně vyvinul ve velký festival, který získal velké uznání, řadu ocenění... Co bylo pro jeho úspěšnost klíčové?

Robert Kozler

Myslím, že předně musíte být dostatečně posedlý v tom dobrém slova smyslu. Pokud z vás lidé neucítí energii, odhodlání jít za hranu možností, nikam se nedostanete. Jinými slovy, v první řadě je nutné rozpohybovat vlastní energii. Musíte mít nápad, co ve vás rezonuje. Pak máte šanci, že narazíte na podobně laděné lidi. Zažil jsem i období, kdy jdete po cestě sám. Když to vydržíte, opět je velká pravděpodobnost, že narazíte na ty, co chtějí jít s vámi. Tým je základ, abyste vůbec vše zvládli, sami to rozhodně nedokážete. A v téhle souvislosti musím vyzdvihnout zejména výkonnou ředitelku Kateřinu Bártovou, její invenci a energii.

Patronem festivalu je letos už podruhé Václav Marhoul. Vy se s ním znáte už dlouho, že ano?

Ano, s Václavem se známe velmi dlouho. Jsem velice rád, že to je právě on, kdo se ujal úlohy patrona akce. Musím se přiznat, že jsem k němu v mnohém vzhlížel. Jeho preciznost v práci, setrvávání v názorech a jejich síla... O Václavovi bych mohl popsat stohy stran – něco jako román o člověku, který poctivost ve všech jejích aspektech staví na první místo. Poctivost k sobě, k druhým, ke společnosti. K tomu, abyste takhle žili, potřebujete hodně odvahy a vůle.

Novou patronkou akce je herečka Jitka Čvančarová. Proč jste oslovili právě ji? A proč vůbec festival jako Mezi ploty potřebuje patrony?

Jitku jsme oslovili, protože ona není jenom jednou z nejvýraznějších hereckých tváří, ale silně se angažuje ve smysluplných věcech, jako je podpora UNICEF, podpora demokracie a jejích hodnot. I její pomoci si nesmírně vážíme.

Patroni jsou významné osobnosti, kterým důvěřuji, mám k nim velký respekt. Projednávám s nimi nápady, další vývoj festivalu... Jsou pro mě takovým barometrem, zárukou toho, že akci rozvíjíme dobrým směrem – aby podporovala společenské hodnoty, které jsou nezbytné pro duševní zdraví jednotlivce.

Na festivalu Mezi ploty za skoro 35 jeho existence vystoupily skoro všechny významnější české kapely. Skupina Lucie mezi nimi ovšem zatím nebyla. Jak se vám ji nakonec povedlo „zlomit“?

Pro mě je také poměrně zajímavé, že je to za těch 35 let poprvé. Lucie vždy měla svým způsobem tajemnou auru jako něco mimořádného. Myslím, že jsem správně vyčkával až do letošního roku a kapelu oslovil. Nebyl jsem v tom zcela sám, pomohl nám Tomáš Belko, můj kamarád, který má pro změnu kamaráda z Lucie. A jak jsme si tak kamarádsky ve třech povídali, a pak už ve čtyřech s managementem, dospěli jsme společně k názoru, že to bude skvělé, velký zážitek pro naši duši i uši. Moc se těším a děkuji, Lucie.

Divokej Bill, další stálice naší hudební scény, která na festivalu Mezi ploty letos vystoupí, tu naopak hrála už víckrát. Jaký máte k těmhle klukům z Úval vztah?

Mám to možná trochu zvláštně, ale já se musím nacítit, než tomu, co slyším, uvěřím. Upřímně, ve většině případů se nacítit ani nejde, totiž není vlastně na co. Tím trpí celá řada tvůrců. Nazval bych to zbytečnou ztrátou času, takové tvoření. A protože tupost nás bohužel odjakživa přitahuje, dílko je mnohdy i komerčně úspěšné.

U Billa jsme ale úplně někde jinde. Když jsem se setkal s jejich hudbou, chvíli to trvalo, ale pak to udělalo v jeden okamžik cvak. A já jsem při poslechu té kapely byl myšlenkami s kamarády. U jiné písničky jsem se vrátil do chvil, kdy jsem už vážně nevěděl jak dál. Takže jsem těm klukům začal věřit, že zpívají o věcech, situacích, kamarádech, s kterými jste se narodili a rozhodli zestárnout. To, co tvoří Bill, je upřímné, není v tom kalkul, ale opravdovost. Billa považuji za jednu z mála kapel, co si nepotrpí na zbytečnou glazuru. Právě proto si jich vážím.

Mluvili jsme spolu o Lucii a Divokým Billovi. Kdo další na festivalu Mezi ploty letos vystoupí?

Na festivalu letos budeme mít na deseti scénách víc než stovku kapel a divadel, takže samozřejmě nemůžu vyjmenovat všechny. Ale zmíním aspoň několik příkladů: Kateřina Marie Tichá, No Name, Pam Rabbit, Xindl X, Poletíme?, Tomáš Klus, Marpo, Adam Mišík, Berenika Kohoutová, Martina Pártlová, Midi Lidi, Vanua2… Jak vidíte, je to pořádná multižánrová směs, ve které jsou zastoupeny jak legendy prověřené časem, tak mladí muzikanti, kteří teprve nedávno vystoupali na hudební Olymp.

Z divadel bych rád vyzdvihl například Spitfire Company s představením Antiwords, inspirovaným hrou Audience od Václava Havla. Festival Mezi ploty se totiž připojí k oslavě letošních nedožitých devadesátin Václava Havla, takže s havlovskými hrami vystoupí ještě Vršovické divadlo MANA a Divadlo na druhém tahu. Budeme mít tradiční Scénu smíchu s kabaretem a stand-up komiky, kam přijede třeba Ester Kočičková nebo divadlo Vosto5. A nabitý program pro děti a rodiny se spoustou loutkových a dalších pohádek a kapelami jako Kašpárek v rohlíku, které děti fakt baví. Tohle všechno doplní ještě desítky workshopů a výtvarných dílen, relaxační aktivity či diskuze o duši s odborníky na slovo vzatými. Naši patroni Václav Marhoul a Jitka Čvančarová budou pokračovat s úspěšným cyklem debat Tuláci po hvězdách, na které letos dorazí pozoruhodný slovenský psycholog a tak trochu šaman Maroš Vago nebo válečná zpravodajka Darja Stomatová. Určitě jsem na něco nebo na někoho zapomněl, takže se radši rovnou omlouvám. V každém případě neváhejte a přijďte si to s námi užít Mezi ploty!

Nejčtenější

Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Komerční sdělení
Rožmberk nad Vltavou: Historické srdce jižních Čech v novém hávu

Malebné městečko Rožmberk nad Vltavou se rozkládá na obou březích Vltavy lemovaných romantickou krajinou skalních výchozů a hlubokých lesů. Celkový obraz dokresluje Rožmberský hrad, Horní zámek a věž...

Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

Komerční sdělení
Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

V některých závinech se ukrývá něco, co promění obyčejný nákup v malý hon za pokladem. Značka Exelsior spustila soutěž Zlatý tiket, která spojuje radost z objevování s možností získat výjimečný...

Plzeňský kraj znovu podpoří záchranu srnčat při sečení polí

Komerční sdělení
Hejtman Farhan jako dobrovolník při senosečích

Plzeňský kraj i letos finančně podpoří spolek Stop sečení srnčat – Plzeňsko, který pomáhá chránit mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná už na konci dubna a trvá přibližně...

Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

Komerční sdělení
Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí

V Česku žije s cukrovkou více než milion lidí a každý rok přibývá kolem 60 tisíc dalších případů. Většinu tvoří diabetes druhého typu, který souvisí se životním stylem. U dětí a mladých lidí ale...

Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Komerční sdělení
Papír místo plastu: Huhtamaki expanduje

Papírové obaly zažívají v Evropě silný růst a poptávka po nich dlouhodobě převyšuje výrobní kapacity. Společnost Huhtamaki, globální výrobce obalů se sídlem ve finském Espoo, proto plánuje miliardové...

Krkonoše z paluby vláčku: Jízda plná úsměvů

Hledáte recept na dokonalý rodinný den? Nastupte do vláčku Bubáčku! Z Vrchlabí vás vyveze k těm nejkrásnějším výhledům na Benecko či Strážné. Spojte dětské nadšení z jízdy s pohodovou procházkou po...

4. května 2026

Teleflex: Moderní výroba, která stojí na lidech i kvalitě

Komerční sdělení
Teleflex: Moderní výroba, která stojí na lidech i kvalitě

Výroba zdravotnických prostředků dnes vypadá jinak než před několika lety. Více technologií, vyšší důraz na přesnost, nové procesy. Přesto základ zůstává stejný – stojí na lidech.

4. května 2026

Janáčkův festival zve na hudební zážitky napříč krajem

Komerční sdělení

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se vrací do Moravskoslezského kraje. Nabídne orchestrální i komorní koncerty, žánrová propojení a zavítá do Ostravy, Opavy, Nového Jičína, Frýdku-Místku i...

4. května 2026

Svět je v krizi, pardubické firmy proto dají více peněz na pomoc

Komerční sdělení
Svět je v krizi, pardubické firmy proto dají více peněz na pomoc

Východočeský holding FONS JK Group, do kterého patří například tuzemský IT lídr STAPRO, laboratorní síť MEDILA či spin-off společnost Lipidica zabývající se časným odhalením rakoviny slinivky, v...

4. května 2026

Do vytváření studie Park sv. Jiří se může zapojit i veřejnost

Komerční sdělení
Svatý Jiří

Krajinářští architekti připravují studii, která má chránit cenné území, do něhož zasahuje přírodní park Horní Berounka.

4. května 2026

Muž, který nás dostal do blázince

Komerční sdělení
Muž, který nás dostal do blázince

Rozhovor s Robertem Kozlerem, ředitelem a zakladatelem festivalu Mezi ploty.

4. května 2026

Co nového vyšlo na webu projektu Realiťák roku: data, praxe i konkrétní rady pro veřejnost

RR20260423a

Od 16. dubna 2026 přinesl web projektu Realiťák roku další silnou sérii článků, které spojují tři důležité roviny: tvrdá data o realitním trhu, praktické návody pro prodávající a kupující a také...

2. května 2026  6:54

Trávníkář Tomáš Šena: Špatná sekačka může zkazit i dobrou péči

Komerční sdělení

Pečujete o trávník, ale pořád nevypadá tak, jak byste chtěli? Problém často není v péči, ale ve špatně zvolené sekačce. Většina lidí ji vybírá podle ceny nebo typu pohonu, přitom rozhoduje výsledek...

2. května 2026

Pec volá: Zažijte horské léto bez limitů

Hledáte cíl pro rodinnou dovolenou, kde se děti zabaví a vy si vyčistíte hlavu? Pec pod Sněžkou láká na novou kuličkovou dráhu, nekonečné výhledy i klidné večery na hřebenech. S VýLETNÍ sezónkou...

1. května 2026

Tajný tip na léto: Hotel Rajská zahrada v Novém Městě

Hledáte ideální místo pro letní dovolenou, kde si opravdu odpočinete od běžného pracovního shonu a přitom nebudete muset cestovat stovky kilometrů do zahraničí? Nové Město nad Metují i jeho okolí...

1. května 2026

Léto na Dolní Moravě: Hory, voda a kuličkový svět

Dolní Morava otevírá novou kapitolu letních dobrodružství. Místo, které milujete pro jeho adrenalin a výhledy, se letos promění v oázu, kde horský vzduch voní bylinkami z wellness a dětský smích se...

1. května 2026

Minieuroland – zahrada, do které se zamilujete

mapa dojezdu

Minieuroland v Kłodzku je výjimečné místo, které spojuje park miniatur, rozsáhlou květinovou zahradu a zóny se zvířaty do jedinečného prostoru pro odpočinek i objevování světa.

1. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.