Muž, který nás dostal do blázince

Letos festival Mezi ploty potřetí získal záštitu prezidenta republiky Petra Pavla. Proč jste vlastně o podporu současného prezidenta stáli? Pokud víme, Václava Klause ani Miloše Zemana jste nikdy o záštitu nežádali…
Mezi ploty jsou v jistém ohledu velmi idealistický projekt. Možná právě v tom je jeho síla. Naše duše vždy byla a je považovaná za prazáklad lidské existence. Duševní zdraví má velmi těsnou spojitost s tím, pro jaké hodnoty existujeme. Co si pod tím představit? Společnost, která straní lhaní a bezohlednosti, pomoc druhému považuje za trapný přežitek a gaunerství za projev síly, tak ta likviduje smysluplný život. Pak nastává bezduchá pouť životem, přežívání. Proto se snažíme ukázat na ty, kteří to mají prostě jinak. To, že pan prezident převzal záštitu nad projektem Mezi ploty, považuji právě proto za velkou poctu a zároveň zodpovědnost. Nejde o konkrétní jména předchozích prezidentů, ale o to, že jsme bohužel neměli dojem, že by je to, o čem tu mluvím, vůbec zajímalo.
Projekt Mezi ploty se z komorní akce postupně vyvinul ve velký festival, který získal velké uznání, řadu ocenění... Co bylo pro jeho úspěšnost klíčové?
Myslím, že předně musíte být dostatečně posedlý v tom dobrém slova smyslu. Pokud z vás lidé neucítí energii, odhodlání jít za hranu možností, nikam se nedostanete. Jinými slovy, v první řadě je nutné rozpohybovat vlastní energii. Musíte mít nápad, co ve vás rezonuje. Pak máte šanci, že narazíte na podobně laděné lidi. Zažil jsem i období, kdy jdete po cestě sám. Když to vydržíte, opět je velká pravděpodobnost, že narazíte na ty, co chtějí jít s vámi. Tým je základ, abyste vůbec vše zvládli, sami to rozhodně nedokážete. A v téhle souvislosti musím vyzdvihnout zejména výkonnou ředitelku Kateřinu Bártovou, její invenci a energii.
Patronem festivalu je letos už podruhé Václav Marhoul. Vy se s ním znáte už dlouho, že ano?
Ano, s Václavem se známe velmi dlouho. Jsem velice rád, že to je právě on, kdo se ujal úlohy patrona akce. Musím se přiznat, že jsem k němu v mnohém vzhlížel. Jeho preciznost v práci, setrvávání v názorech a jejich síla... O Václavovi bych mohl popsat stohy stran – něco jako román o člověku, který poctivost ve všech jejích aspektech staví na první místo. Poctivost k sobě, k druhým, ke společnosti. K tomu, abyste takhle žili, potřebujete hodně odvahy a vůle.
Novou patronkou akce je herečka Jitka Čvančarová. Proč jste oslovili právě ji? A proč vůbec festival jako Mezi ploty potřebuje patrony?
Jitku jsme oslovili, protože ona není jenom jednou z nejvýraznějších hereckých tváří, ale silně se angažuje ve smysluplných věcech, jako je podpora UNICEF, podpora demokracie a jejích hodnot. I její pomoci si nesmírně vážíme.
Patroni jsou významné osobnosti, kterým důvěřuji, mám k nim velký respekt. Projednávám s nimi nápady, další vývoj festivalu... Jsou pro mě takovým barometrem, zárukou toho, že akci rozvíjíme dobrým směrem – aby podporovala společenské hodnoty, které jsou nezbytné pro duševní zdraví jednotlivce.
Na festivalu Mezi ploty za skoro 35 jeho existence vystoupily skoro všechny významnější české kapely. Skupina Lucie mezi nimi ovšem zatím nebyla. Jak se vám ji nakonec povedlo „zlomit“?
Pro mě je také poměrně zajímavé, že je to za těch 35 let poprvé. Lucie vždy měla svým způsobem tajemnou auru jako něco mimořádného. Myslím, že jsem správně vyčkával až do letošního roku a kapelu oslovil. Nebyl jsem v tom zcela sám, pomohl nám Tomáš Belko, můj kamarád, který má pro změnu kamaráda z Lucie. A jak jsme si tak kamarádsky ve třech povídali, a pak už ve čtyřech s managementem, dospěli jsme společně k názoru, že to bude skvělé, velký zážitek pro naši duši i uši. Moc se těším a děkuji, Lucie.
Divokej Bill, další stálice naší hudební scény, která na festivalu Mezi ploty letos vystoupí, tu naopak hrála už víckrát. Jaký máte k těmhle klukům z Úval vztah?
Mám to možná trochu zvláštně, ale já se musím nacítit, než tomu, co slyším, uvěřím. Upřímně, ve většině případů se nacítit ani nejde, totiž není vlastně na co. Tím trpí celá řada tvůrců. Nazval bych to zbytečnou ztrátou času, takové tvoření. A protože tupost nás bohužel odjakživa přitahuje, dílko je mnohdy i komerčně úspěšné.
U Billa jsme ale úplně někde jinde. Když jsem se setkal s jejich hudbou, chvíli to trvalo, ale pak to udělalo v jeden okamžik cvak. A já jsem při poslechu té kapely byl myšlenkami s kamarády. U jiné písničky jsem se vrátil do chvil, kdy jsem už vážně nevěděl jak dál. Takže jsem těm klukům začal věřit, že zpívají o věcech, situacích, kamarádech, s kterými jste se narodili a rozhodli zestárnout. To, co tvoří Bill, je upřímné, není v tom kalkul, ale opravdovost. Billa považuji za jednu z mála kapel, co si nepotrpí na zbytečnou glazuru. Právě proto si jich vážím.
Mluvili jsme spolu o Lucii a Divokým Billovi. Kdo další na festivalu Mezi ploty letos vystoupí?
Na festivalu letos budeme mít na deseti scénách víc než stovku kapel a divadel, takže samozřejmě nemůžu vyjmenovat všechny. Ale zmíním aspoň několik příkladů: Kateřina Marie Tichá, No Name, Pam Rabbit, Xindl X, Poletíme?, Tomáš Klus, Marpo, Adam Mišík, Berenika Kohoutová, Martina Pártlová, Midi Lidi, Vanua2… Jak vidíte, je to pořádná multižánrová směs, ve které jsou zastoupeny jak legendy prověřené časem, tak mladí muzikanti, kteří teprve nedávno vystoupali na hudební Olymp.
Z divadel bych rád vyzdvihl například Spitfire Company s představením Antiwords, inspirovaným hrou Audience od Václava Havla. Festival Mezi ploty se totiž připojí k oslavě letošních nedožitých devadesátin Václava Havla, takže s havlovskými hrami vystoupí ještě Vršovické divadlo MANA a Divadlo na druhém tahu. Budeme mít tradiční Scénu smíchu s kabaretem a stand-up komiky, kam přijede třeba Ester Kočičková nebo divadlo Vosto5. A nabitý program pro děti a rodiny se spoustou loutkových a dalších pohádek a kapelami jako Kašpárek v rohlíku, které děti fakt baví. Tohle všechno doplní ještě desítky workshopů a výtvarných dílen, relaxační aktivity či diskuze o duši s odborníky na slovo vzatými. Naši patroni Václav Marhoul a Jitka Čvančarová budou pokračovat s úspěšným cyklem debat Tuláci po hvězdách, na které letos dorazí pozoruhodný slovenský psycholog a tak trochu šaman Maroš Vago nebo válečná zpravodajka Darja Stomatová. Určitě jsem na něco nebo na někoho zapomněl, takže se radši rovnou omlouvám. V každém případě neváhejte a přijďte si to s námi užít Mezi ploty!