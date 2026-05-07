Most se chystá na superbiky, nabídne neobvykle blízký zážitek

Světová show, která vás pustí za oponu
Motorsport má spousta lidí spojený s hukotem motorů, rychlostí přes 300 kilometrů v hodině a pohledem z tribuny na stroje, které kolem proletí dřív, než si stačíte přečíst číslo na kapotáži. WorldSBK v Mostě ale nabízí něco navíc. Nejde jen o závody. Jde o celý víkend, během kterého se fanoušek dostane tam, kam se u velkých světových šampionátů běžně nedostává.
Od 15. do 17. května se Autodrom Most znovu promění v jedno z nejživějších míst evropského motorsportu. Na sever Čech dorazí nejlepší jezdci světa, tovární i soukromé týmy, pětice velkých značek v královské třídě a tisíce fanoušků, kteří dobře vědí, že WorldSBK není jen o tom sednout si na tribunu a čekat na start. Tady se chodí do paddocku, sleduje se práce týmů, potkávají se jezdci a slaví se přímo uprostřed dění.
Mostecký podnik loni přilákal přes 55 tisíc návštěvníků a díky prodloužené smlouvě má své místo v kalendáři jisté minimálně do roku 2030.
Ducati zatím válcuje soupeře. Bulega přijede jako muž, kterého chtějí všichni porazit
Letošní sezona má zatím jasný příběh: Ducati. Italská značka vstoupila do ročníku ve formě, která budí respekt i obavy soupeřů. Po třetím podniku sezony v Assenu měla na kontě devět vítězství z devíti závodů královské třídy WorldSBK a její hlavní hvězda Nicolò Bulega se stal mužem, na kterého se upírají všechny oči.
Bulega po Assenu vede šampionát se 186 body. Za ním je jeho týmový kolega Iker Lecuona, také na Ducati, se 117 body, třetí je Sam Lowes s 82 body. Jenže čísla říkají jen část příběhu. Bulega v Nizozemsku přidal další hattrick, vyhrál všechny tři závody víkendu a vyrovnal sérii třinácti vítězství v řadě, kterou držel Toprak Razgatlioglu. Zároveň šlo o jeho devátou výhru v řadě od začátku sezony.
Pro diváky v Mostě to znamená jediné: naživo uvidí šampionát ve chvíli, kdy se může psát historie. Ducati dominuje, Bulega působí téměř neporazitelně, Lecuona se rychle zabydlel v roli jeho nejbližšího vyzyvatele a zbytek startovního pole hledá způsob, jak červenou lavinu zastavit. Právě na takových víkendech vznikají momenty, o kterých se mluví ještě dlouho po sezoně.
Česká stopa bude silná. König s Vostatkem ve WorldSSP, Sovička a Zuda ve Sportbike
Pro české fanoušky bude mít mostecký víkend ještě jeden zásadní rozměr. Na startu nebudou jen světové hvězdy, ale také domácí jména, kterým se bude fandit o poznání hlasitěji.
Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a Oliver König v českém týmu Compos Racing Team na motocyklech Triumph Street Triple 765 RS. Vostatek má za sebou bodový vstup do sezony, když hned v prvním závodě roku na Phillip Islandu dojel sedmý, a po Assenu drží v průběžném pořadí WorldSSP 9 bodů. V dalších závodech zatím bojoval spíš o návrat do bodované patnáctky, ale důležité je, že tempo a data se sbírají právě směrem k domácímu vrcholu.
König je v jiné pozici. Po zkušenostech z královské kategorie WorldSBK se letos vrátil do WorldSSP, kde si zvyká na nový projekt, týmové zázemí i Triumph. Výsledkově zatím zůstává za bodovanými příčkami, ale domácí Most pro něj může být přesně tím víkendem, který dokáže zvednout sebevědomí i fanoušky na tribunách.
Nová kategorie World Sportbike přinese další český příběh. Stálým jezdcem v této třídě je Troy Sovička z týmu Panattoni BGR Smrž Racing, který v úvodu sezony sbírá zkušenosti v úplně nové a velmi nabité kategorii. A právě v Mostě se k němu přidá ještě Štěpán Zuda, který dostane šanci na divokou kartu. Pro diváky to znamená, že české barvy budou vidět hned ve dvou hlavních doprovodných třídách.
Nová třída Sportbike má být divočejší, rychlejší a dospělejší náhradou za WorldSSP300
Jednou z největších novinek letošního ročníku je právě World Sportbike, zkráceně WorldSPB. Tato třída nahradila dosavadní WorldSSP300 a má být přirozenějším mostem mezi juniorskými kategoriemi a silnějšími supersporty.
Zatímco WorldSSP300 byla známá extrémně těsnými, někdy až chaotickými závody ve velkých skupinách, World Sportbike stojí na modernějších sportovních motocyklech střední kubatury. V praxi to znamená výkonnější a technicky vyspělejší stroje, které by měly jezdcům umožnit ukázat víc skutečného tempa, práce s pneumatikami i závodní inteligence.
Jak bude víkend v Mostě vypadat? Pátek tréninky, sobota první závody, neděle velké finále
WorldSBK není víkend, kde se čeká jen na jeden hlavní závod. Program se rozjíždí postupně a každý den má vlastní rytmus.
Už ve čtvrtek 14. května se otevře trať fanouškům bez motorů. Zájemci si mohou přijít zaběhat nebo se projít po závodním okruhu, zažít mostecký asfalt z úplně jiné perspektivy a nasát atmosféru ještě předtím, než se do areálu naplno nastěhují závodní emoce.
Pátek 15. května patří tréninkům a přípravě týmů. Je to den, kdy se hledá ideální nastavení motocyklů, ladí se detaily a fanoušci mohou sledovat, jak se celý víkend postupně zahřívá. Součástí pátečního programu je také zážitkový formát Ride Like a Pro, který z běžného fanouška udělá na chvíli účastníka dění a to přímo na vlastní motorce a pod vedením zkušeného závodníka a motokouče Kamila Holána.
V sobotu 16. května už půjde naplno o výsledky. Královská třída WorldSBK pojede Superpole a první hlavní závod. Do akce půjdou také WorldSSP a World Sportbike, které mají v sobotu své první závody. Po skončení programu se navíc otevře trať fanouškům v rámci zážitku „Až na asfalt“, kdy se diváci dostanou na cílovou rovinku a startovní rošt.
Neděle 17. května přinese druhou závodní porci. WorldSBK nabídne dopolední Tissot Superpole Race, tedy krátký sprint na 10 kol, a odpoledne druhý hlavní závod. WorldSSP i World Sportbike pojedou své druhé závody. A k tomu se přidá tradiční Bike Parade, při níž se motorkáři mohou stát součástí programu přímo na dráze. Přehled víkendového programu je k dispozici v harmonogramu Czech Round.
Paddock není kulisa. Je to druhé centrum celého víkendu
To, co dělá mosteckou WorldSBK tak atraktivní i pro lidi, kteří nejsou každou neděli přilepení k výsledkovým tabulkám, je přístup. S jednou vstupenkou se fanoušci dostanou na tribuny i do paddocku. Nejde tedy jen o pohled na závody z vybraného místa u trati, ale o možnost projít se zákulisím šampionátu, kde stojí týmové kamiony, hospitality, technika a kde se odehrává velká část atmosféry.
V paddocku je připravená Paddock Show, tedy program na pódiu s komentováním dění na trati, rozhovory, autogramiádami, setkáními s jezdci a další zábavou. Pro fanoušky, kteří chtějí víc než jen samotný závod, je to místo, kde se dá strávit velká část dne.
Silným zážitkem je také Victory Lane. Po Superpole a závodech vítězné motocykly projíždějí paddockem mezi fanoušky. Místo toho, aby vítěz zmizel za zavřená vrata garáže, atmosféra pokračuje přímo mezi diváky.
Podobně funguje Parc Fermé. Ve WorldSBK je tento prostor umístěný v centru paddocku a fanoušci tak mohou sledovat emoce jezdců hned po dojezdu závodu. Radost, vyčerpání, rozhovory, první reakce týmů – přesně ty momenty, které televizní přenos často jen naznačí. Pódium je také umístěné v paddocku a přístupné fanouškům, takže oslavy vítězů nejsou vzdálenou ceremonií, ale společným zážitkem.
Kdo chce ještě blíž k boxům, může využít Pit Walk. Ten umožní projít se boxovou uličkou, vidět týmy a motocykly z jiného úhlu a dostat se do prostoru, kde se za normálních okolností pohybují jen mechanici, jezdci a členové šampionátu. Součástí programu jsou i další aktivity včetně fan zóny, technických ukázek nebo možnosti sledovat dění z netradičních míst areálu.
Ride Like a Pro: projet si trať, kde o víkendu závodí světová elita
Pro motorkáře a fanoušky, kteří nechtějí zůstat jen u sledování, je připravený program Ride Like a Pro. Jeho podstata je jednoduchá a přitom mimořádně lákavá: projet si mosteckou trať na vlastní motorce během víkendu WorldSBK a zažít okruh z perspektivy, kterou běžný divák nepozná.
Součástí programu je briefing, jízda na závodní dráze, komentovaná prohlídka paddocku a zákulisí závodů, nahlédnutí do zázemí týmů i do oblastí, kde se připravují pneumatiky a technika. Účastníky provede zkušený motokouč a závodník Kamil Holán. Nejde tedy jen o krátké svezení, ale o celodenní zážitek, který propojuje vlastní jízdu, zákulisí šampionátu a setkání s atmosférou profesionálního motorsportu.
Fan Pass: limitovaný zážitek pro ty, kteří chtějí ještě dál
Kdo chce z víkendu vytěžit maximum, může sáhnout po Fan Passu. Ten je limitovaný pouze na 50 kusů a míří na fanoušky, kteří nechtějí stát jen u plotu, ale chtějí vidět, jak závod funguje zevnitř.
Fan Pass zahrnuje Pit Walk, prohlídku řídicí věže, nahlédnutí do Race Control a časomíry, tedy míst, kde se v závodní den rozhoduje o zásadních věcech. Součástí je také vyhlídková jízda po servisních komunikacích Autodromu Most, možnost sledovat dění z jiných míst než běžní diváci a další exkluzivní prvky. Je to typ zážitku, který funguje i jako dárek, ale hlavně jako vstupenka do světa, který fanoušci většinou vidí jen na obrazovce.
Zážitek i pro ty, kdo motorsport běžně nesledují
Na WorldSBK v Mostě je důležité ještě něco: nemusíte být encyklopedie výsledků, abyste si víkend užili. Není nutné znát všechny týmy, technické předpisy nebo rozdíly mezi třídami. Stačí přijít a nechat se vtáhnout atmosférou.
Pro skalní fanoušky je tu špičkový světový šampionát, souboj Ducati se zbytkem pole, česká stopa a nabitý harmonogram. Pro rodiny a širší publikum zase otevřený paddock, fan zóna, autogramiády, možnost vidět jezdce zblízka a program, který se odehrává po celém areálu. Děti do 15 let mají vstup zdarma, což z víkendu dělá atraktivní výlet i pro ty, kteří chtějí motorsport teprve objevit.
WorldSBK v Mostě tak není jen sportovní podnik. Je to kombinace rychlosti, zákulisí, emocí a přímého kontaktu s lidmi, kteří tvoří světový šampionát. Ať už přijdete kvůli Bulegovi, Ducati, českým jezdcům, vlastní motorce, nebo prostě jen kvůli víkendu, který bude znít jinak než všechny ostatní, jedno je jisté: tohle se z gauče zažít nedá.
