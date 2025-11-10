Moderní stomatologie mění pohled na péči o zuby

Spolupráce odborníků pro přirozený a trvalý výsledek
Každý úsměv je jedinečný. Proto v dnešní stomatologii neexistuje univerzální řešení. Ve Stomatologickém centru Lípa spolupracují odborníci na dentální hygienu, parodontologii, chirurgii a protetiku. Tento mezioborový přístup zaručuje, že léčba je komplexní, promyšlená a dlouhodobě udržitelná.
Stomatologické centrum Lípa Praha 5
Základem každé péče je důkladné vstupní vyšetření. Lékaři zde vyhodnocují nejen aktuální stav chrupu, ale i zdraví dásní, funkci skusu či estetické proporce obličeje. Díky tomu vzniká individuální plán, který spojuje funkčnost, estetiku i komfort pacienta. Výsledkem je nejen zdravý chrup, ale také jistota, že se o vás stará tým, který vidí dál než k první plombě.
Digitální plánování úsměvu – jistota, že výsledek bude přesně podle vašich představ
Každý si přeje mít úsměv, se kterým se cítí dobře. Ale jak poznat, jak bude výsledek vypadat dříve, než zákrok vůbec začne? Odpovědí je digitální plánování úsměvu (Digital Smile Design) – technologie, která vám umožní vidět finální výsledek ještě před samotnou léčbou.
Pomocí 3D skeneru lékaři vytvoří detailní digitální model vašeho chrupu a navrhnou ideální tvar, velikost i barvu zubů v souladu s vaším obličejem. Na obrazovce pak uvidíte realistický náhled svého nového úsměvu a můžete se aktivně podílet na rozhodování. Tento přístup přináší jistotu, že výsledek bude skutečně odpovídat vašim představám – do posledního detailu.
Navigovaná implantace – preciznost, která šetří čas i hojení
Zavádění zubních implantátů je dnes díky digitálním technologiím bezpečnější a přesnější než kdy dřív. Při navigované implantaci lékař využívá 3D rentgenová data (CBCT) a speciální chirurgické šablony, díky nimž může implantát umístit s milimetrovou přesností. Zákrok je šetrnější, hojení rychlejší a výsledek působí přirozeně – při kousání i při úsměvu.
Digitální technologie – spojení rychlosti a přesnosti
Digitalizace přinesla do zubního lékařství naprostou revoluci. Ve Stomatologickém centru Lípa se sází na nejmodernější digitální zázemí, které umožňuje efektivní a přesnou výrobu protetických prací – od korunek až po celé můstky.
Hlavní roli ale hraje technologie CAD/CAM, díky níž lze z keramických či kovových bloků vyfrézovat definitivní, vysoce přesné a odolné zubní náhrady. Díky tomuto přístupu se výrazně zkracuje doba ošetření a pacient se může těšit na výsledek, který je esteticky i funkčně dokonalý.
Moderní stomatologie pro každého
Moderní technologie, zkušený tým a přístup zaměřený na pohodlí pacienta – to jsou hlavní pilíře filozofie Stomatologického centra Lípa. Ať už přicházíte na preventivní prohlídku, estetickou rekonstrukci nebo řešíte náhradu zubu, můžete si být jisti, že vás čeká precizní péče v příjemném a profesionálním prostředí.
