Moderní stomatologie mění pohled na péči o zuby

Komerční sdělení
Zdravý a krásný úsměv je vizitkou i investicí do sebevědomí. Stomatologické centrum Lípa přináší do Prahy 5 a Prahy 13 nejmodernější technologie, které propojuje s osobním a profesionálním přístupem lékařů. Výsledkem je péče, která překračuje běžnou zubní ordinaci – a dává úsměvu nový rozměr.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Díky navigované implantaci je zákrok šetrnější a hojení rychlejší. | foto: ASSET MEDIA s.r.o.

Spolupráce odborníků pro přirozený a trvalý výsledek

Každý úsměv je jedinečný. Proto v dnešní stomatologii neexistuje univerzální řešení. Ve Stomatologickém centru Lípa spolupracují odborníci na dentální hygienu, parodontologii, chirurgii a protetiku. Tento mezioborový přístup zaručuje, že léčba je komplexní, promyšlená a dlouhodobě udržitelná.

Moderní prostředí dokreslí příjemnou atmosféru. | foto: ASSET MEDIA s.r.o.

Stomatologické centrum Lípa Praha 5

Základem každé péče je důkladné vstupní vyšetření. Lékaři zde vyhodnocují nejen aktuální stav chrupu, ale i zdraví dásní, funkci skusu či estetické proporce obličeje. Díky tomu vzniká individuální plán, který spojuje funkčnost, estetiku i komfort pacienta. Výsledkem je nejen zdravý chrup, ale také jistota, že se o vás stará tým, který vidí dál než k první plombě.

Digitální plánování úsměvu – jistota, že výsledek bude přesně podle vašich představ

Každý si přeje mít úsměv, se kterým se cítí dobře. Ale jak poznat, jak bude výsledek vypadat dříve, než zákrok vůbec začne? Odpovědí je digitální plánování úsměvu (Digital Smile Design) – technologie, která vám umožní vidět finální výsledek ještě před samotnou léčbou.

Pomocí 3D skeneru lékaři vytvoří detailní digitální model vašeho chrupu a navrhnou ideální tvar, velikost i barvu zubů v souladu s vaším obličejem. Na obrazovce pak uvidíte realistický náhled svého nového úsměvu a můžete se aktivně podílet na rozhodování. Tento přístup přináší jistotu, že výsledek bude skutečně odpovídat vašim představám – do posledního detailu.

Profesionální estetické poradenství zajistí dokonalý výsledek. | foto: ASSET MEDIA s.r.o.

Navigovaná implantace – preciznost, která šetří čas i hojení

Zavádění zubních implantátů je dnes díky digitálním technologiím bezpečnější a přesnější než kdy dřív. Při navigované implantaci lékař využívá 3D rentgenová data (CBCT) a speciální chirurgické šablony, díky nimž může implantát umístit s milimetrovou přesností. Zákrok je šetrnější, hojení rychlejší a výsledek působí přirozeně – při kousání i při úsměvu.

Díky navigované implantaci je zákrok šetrnější a hojení rychlejší. | foto: ASSET MEDIA s.r.o.

Digitální technologie – spojení rychlosti a přesnosti

Digitalizace přinesla do zubního lékařství naprostou revoluci. Ve Stomatologickém centru Lípa se sází na nejmodernější digitální zázemí, které umožňuje efektivní a přesnou výrobu protetických prací – od korunek až po celé můstky.

Hlavní roli ale hraje technologie CAD/CAM, díky níž lze z keramických či kovových bloků vyfrézovat definitivní, vysoce přesné a odolné zubní náhrady. Díky tomuto přístupu se výrazně zkracuje doba ošetření a pacient se může těšit na výsledek, který je esteticky i funkčně dokonalý.

Nejmodernější digitální zázemí umožňuje efektivní a přesné ošetření. | foto: ASSET MEDIA s.r.o.

Moderní stomatologie pro každého

Moderní technologie, zkušený tým a přístup zaměřený na pohodlí pacienta – to jsou hlavní pilíře filozofie Stomatologického centra Lípa. Ať už přicházíte na preventivní prohlídku, estetickou rekonstrukci nebo řešíte náhradu zubu, můžete si být jisti, že vás čeká precizní péče v příjemném a profesionálním prostředí.

Stomatologické centrum Lípa nyní přijímá nové pacienty

Pokud hledáte místo, kde se snoubí moderní technologie s lidským přístupem, dveře kliniky jsou vám otevřené.

Více informací: www.lipacentrum.cz

Nejčtenější

Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Komerční sdělení
Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Máte doma starší zrcadlovku a přemýšlíte o tom, že byste ji prodali, nebo si pořídili novější fotoaparát? Vyčkávat se vám nevyplatí. Podpora zrcadlovek ze strany těch největších hráčů skončila a...

Škoda Auto ukázala zákulisí výroby. Zjistěte, jak vzniká nové auto

Komerční sdělení

Nahlédnout do výroby automobilky zůstává pro většinu lidí vzácná příležitost. Šest odborníků ze Škody Auto popisuje, jak se v Mladé Boleslavi z návrhů a tisíců dílů stává hotové auto.

Češi se nedobrovolně smiřují s realitou menších bytů s vyšším nájmem

Komerční sdělení

Rostoucí ceny energií, inflace i vysoké úrokové sazby brzdí plány na pořízení vlastního domova natolik, že 6 z 10 Čechů už s ním do budoucna vůbec nepočítá. Aktuální situace na nemovitostním trhu se...

Rezidence Aušperský potok: stylové bydlení u Brna v harmonii s přírodou

Komerční sdělení

Klidné prostředí u lesů a rybníků, výborná dostupnost do centra Brna i chytrá řešení snižující náklady na bydlení. Nový developerský projekt Rezidence Aušperský potok v Popůvkách přináší vysoký...

Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

Komerční sdělení
Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

V sobotu 8.11. ve 13.00 se v pavilonu P představí šéfkuchařské osobnosti Zdeněk Pohlreich a Přemek Forejt. Jejich kuchařský souboj plný humoru i kulinárních triků bude moderovat Pepa Vrtal alias Fotr...

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení
Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

10. listopadu 2025

Moderní stomatologie mění pohled na péči o zuby

Komerční sdělení
Díky navigované implantaci je zákrok šetrnější a hojení rychlejší.

Zdravý a krásný úsměv je vizitkou i investicí do sebevědomí. Stomatologické centrum Lípa přináší do Prahy 5 a Prahy 13 nejmodernější technologie, které propojuje s osobním a profesionálním přístupem...

10. listopadu 2025

Dveře z Jihlavy míří do developerských projektů

Komerční sdělení
Do firmy přišel před deseti lety jako krizový manažer. Vrátil ji k zisku a dnes...

Největší domácí výrobce dveří Doornite se na trhu dodávek pro developery teprve etabluje. Přesto již má reference z tisíců bytů v desítkách projektů pro velké stavby developmentu i veřejného sektoru...

10. listopadu 2025

Nová generace čerpadel hpnext přináší úspory energie

Komerční sdělení
Nová generace čerpadel hpnext přináší úspory energie

Moderní komfort a udržitelnost lze skloubit s úsporným vytápěním. Nová řada tepelných čerpadel hpnext od společnosti STIEBEL ELTRON je toho důkazem. Využívá přírodní chladivo R290 a zavádí inovativní...

10. listopadu 2025

Rekonstrukce a adaptace brownfieldů: Industriální dědictví ožívá

Komerční sdělení

Rekonstrukce brownfieldů oživuje industriální dědictví a dává mu novou funkci i význam. Věříme v sílu architektonického designu, který proměňuje zapomenutá místa v živá prostředí podporující...

10. listopadu 2025

Brňané mohou i letos rozhodnout o projektech za 35 milionů korun

Komerční sdělení
Brňané mohou i letos rozhodnout o projektech za 35 milionů korun

Občané Brna mají opět možnost ovlivnit, jak se promění jejich okolí. Město spustilo hlasování o projektech participativního rozpočtu, ve kterém se letos rozděluje 35 milionů korun. Z více než...

10. listopadu 2025

Jak přežít zimu bez úrazu

Komerční sdělení
Jak přežít zimu bez úrazu

Nepodceňujte nebezpečí úrazu na náledí! Hitem posledních zim jsou nesmeky. Těžko by se dalo vyčíslit, kolika úrazům na náledí už zabránily. Co vlastně nesmeky jsou a jak vybrat ty pravé, abyste se...

10. listopadu 2025

Antibiotika nejsou všelék, s rodiči dětí o tom stále hovořme

Komerční sdělení
MUDr. Renata Přibíková

Hospitalizují zde průměrně 1700 pacientů ročně, přes 5000 pacientů jich v jednom roce ošetří v ambulantním režimu.

10. listopadu 2025

Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Komerční sdělení
Rock Point otevírá největší outdoorovou prodejnu v Plzeňském kraji

Po rozsáhlé rekonstrukci se v centru západočeské metropole znovu otevřela prodejna Rock Point Plzeň. Ta je největším specializovaným outdoorovým centrem v Plzeňském kraji.

10. listopadu 2025

OC FRÝDA slaví 11. narozeniny a rozdává ceny v hodnotě 111 000 Kč

Komerční sdělení

Obchodní centrum FRÝDA ve Frýdku-Místku slaví už 11 let své existence. A jak se na narozeniny patří, nechybí dárky – tentokrát ale pro návštěvníky. Ti se mohou těšit na soutěž o celkem 11...

10. listopadu 2025

V Paskově pokračuje obnova historických zámeckých budov i parku

Komerční sdělení
Dům porybného před zahájením rekonstrukce v lednu 2025

Po dlouhých letech pečlivé přípravy, projektování a shánění potřebných finančních prostředků se paskovský zámek letos na jaře konečně dočkal zahájení tolik očekávané a nezbytné rekonstrukce.

10. listopadu 2025

Muzeum Jindřichohradecka – advent s betlemářskou

Komerční sdělení
Betlémy Jany Pulcové

Jindřichův Hradec nabízí návštěvníkům řadu unikátů. Jedním z nich je bezpochyby největší lidový mechanický betlém na světě Krýzovy jesličky, který najdete v Muzeu Jindřichohradecka na Balbínově...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.