Moderní škola: grafika, animace, AI a skutečné projekty

Grafický design už dávno není jen o tužce a papíru. Dnešní grafik musí mít kreativní nápady, ovládat moderní technologie a rozumět vizuální komunikaci i marketingu. Střední škola mediální grafiky a tisku v Praze-Letňanech proto propojuje výtvarnou tvorbu, grafický design, animaci, fotografii, 3D technologie, tisk a práci na skutečných projektech.
„Grafika mě vždycky bavila a chtěl jsem školu, kde se opravdu tvoří. Líbilo se mi, že tady odpadá stres z talentových zkoušek – stačí mít zájem a chuť se učit,“ říká jeden ze studentů školy.
Střední škola mediální grafiky a tisku navazuje na více než osmdesátiletou tradici polygrafického vzdělávání v Česku. Zatímco dříve vychovávala především mistry tiskařského řemesla, dnes její absolventi míří do reklamních agentur, grafických a herních studií, nakladatelství i technologických firem nebo zakládají vlastní značky. K výrazným absolventům mladší generace patří designér Vítek Škop, zakladatel interaktivního vzdělávacího projektu Vividbooks.
Prostor pro kreativitu a vlastní nápady
Základem výuky je rozvoj kreativity a schopnosti proměnit vlastní nápad v profesionálně zpracovaný výsledek. Studenti netvoří pouze podle přesného zadání. Učí se přemýšlet nad různými možnostmi řešení, hledat vlastní cestu a postupně si vytvářet osobitý vizuální styl.
Moderní technologie včetně umělé inteligence využívají jako nástroje, které mohou pomoci při hledání inspirace, přípravě konceptu nebo rychlém ověřování návrhů. Výsledná práce však vždy stojí na kreativitě, znalostech a rozhodování samotného autora.
„Při odborném výcviku vytváříme vlastní grafické návrhy, animace i 3D modely. Zkoušíme různé postupy a učíme se vybrat řešení, které nejlépe odpovídá konkrétnímu zadání,“ popisuje student maturitního ročníku.
Multimédia, grafický design a marketing
V rámci oboru Reprodukční grafik pro média žáci studují specializaci Multimediální grafika a grafický design. Směřují tak k animaci, 3D grafice, fotografii, videu a digitálním médiím, ale také k tvorbě značek, tiskovin, obalů, plakátů a dalších forem vizuální komunikace.
Součástí výuky je také marketingové uvažování. Studenti se učí přemýšlet, pro koho návrh vytvářejí, jakou informaci má sdělovat a jak oslovit konkrétní cílovou skupinu. Seznamují se s tvorbou značky, reklamní kampaně i obsahu pro sociální sítě.
Škola nerozvíjí pouze odborné dovednosti. Studenty vede také k samostatnosti, odpovědnosti a týmové spolupráci. Učí se komunikovat se zadavatelem, představit a obhájit vlastní návrh, přijímat zpětnou vazbu a dotáhnout projekt od prvního nápadu až po jeho prezentaci.
Praxe v reálných firmách a duální vzdělávání
„Tvoříme loga, plakáty, animace i 3D grafiku. Často pracujeme na reálných zakázkách, například pro firmy nebo neziskové organizace,“ potvrzuje student.
Škola spolupracuje s více než 200 partnery, u nichž studenti absolvují odbornou praxi nebo stáže. Do výuky zapojuje také prvky duálního vzdělávání – teoretické znalosti a dovednosti získané ve škole studenti rozvíjejí přímo v reálném pracovním prostředí partnerských firem.
Poznávají tak skutečný provoz grafických studií, reklamních agentur, tiskáren a dalších pracovišť. Učí se dodržovat termíny, komunikovat s kolegy a klienty a nést odpovědnost za odvedenou práci. Školu opouštějí nejen s maturitním vysvědčením a výučním listem, ale také s vlastním portfoliem, praktickými zkušenostmi a někdy i s pracovní nabídkou.
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Uchazečům škola nabízí přípravné kurzy z českého jazyka, matematiky a grafiky. V českém jazyce a matematice se zaměřují na klíčové typy úloh z testů CERMAT, doporučené postupy řešení a nejčastější chyby.
V grafické části se účastníci dozvědí, jak vzniká grafický návrh, seznámí se s tvorbou 3D animací, prohlédnou si tiskové výstupy a vyzkoušejí si práci s písmem během workshopu věnovaného kaligrafii.
Přijďte se podívat
Střední škola mediální grafiky a tisku zve uchazeče a jejich rodiče na Dny otevřených dveří. Registrovat se můžete na webu školy.