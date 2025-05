Mladé Buky – celoroční zábava pro holky i kluky

Představte si typickou situaci - rodina se dvěma dětmi různého věku: to mladší může jít s mámou do dětského parku Hříčky Buky, zatímco starší vyrazí s tátou na traily v Bike Buky. A společně se pak všichni potkají na bobové dráze! Právě tato pestrost je hlavním důvodem, proč byste měli Mladé Buky navštívit. Můžete zde strávit celý den a každý člen rodiny si najde aktivitu, která ho bude bavit.

Hlavní atrakce, které musíte vyzkoušet:

Hříčky Buky - přírodní dětský park

Dětský park Hříčky Buky je primárně určen pro menší děti, ale užijí si ho všechny děti od 2 do 13 let. Na rozdíl od městských hřišť je tento park zasazený do přírodního prostředí, v mírném kopci, s lesíkem a přírodními prvky.

Funguje to podobně jako na koupališti - rodiče mohou relaxovat, dát si občerstvení a sledovat, jak si jejich děti hrají na trampolínách, v 3D bludišti nebo u potůčků se stavidly. Výhodou je, že máte své děti neustále pod dohledem. Když si někde rozložíte deku, dítě pobíhá kolem, ale nemůže se ztratit.

Na letošní léto je navíc připravena spolupráce s místní skautskou organizací. Ve vybrané dny budou v parku probíhat skautské aktivity - poznávání rostlin, základy zdravovědy nebo třeba střelba z luku.

Bobovka Buky - nejdelší v Krkonoších

Bobová dráha v Mladých Bukách je nejdelší v Krkonoších a oproti konkurenci nabízí zajímavější trasu a příznivější ceny. Vede částečně po louce, částečně lesem a křižuje trailové cesty. Jde o moderní typ Alpine Coaster, který je bezpečnější než starší dráhy. Bob má opěrku zad, je připevněný ke koleji a nemůže z ní vypadnout. I bez brzdění vás sám zpomalí, takže je vhodný i pro menší děti.

Zároveň se ale dráha umí krásně rozjet - až na 45 km/h - takže si na ní užijí i milovníci adrenalinu. A co víc, z každého místa dráhy máte nádherný výhled na krkonošské hřebeny.

Bike Buky - rodinný trail park

Bike Buky je rodinný trail park, který v poslední době prochází dynamickým rozvojem. Najdete zde trasy různé obtížnosti jak pro začátečníky, tak pro zkušené bikery.

Základní modrá trasa „Přespolní slavnost“ je dlouhá 2,5 km a je skutečně pro každého, kdo umí jezdit na kole. Nemusíte být žádný trailový expert - můžete ji sjet pomalu, nemusíte nikde skákat, trasa se příjemně houpe a zatáčky můžete projíždět opatrně. Navíc je tato trasa „scénická“ - během jízdy vidíte golfové hřiště i panorama Krkonoš.

Červená trasa „Hop, pižďuchu“- 1 500 metrů, je o poznání těžší, ale zvládne ji i zkušenější cyklista. Ti, kteří umí skákat, si zde skvěle užijí. Zajímavostí této trasy je, že využívá bývalou zimní U-rampu, což je v Česku unikát.

Ty nejodvážnější bikery letos v areálu uvítají další dvě trasy - enduro trail „Zákupy psího vojska“ (750 m) na přírodním povrchu a černá trasa s přeskokem vodní plochy a otočkou o 365 stupňů.

Provozovatelé krkonošského střediska se při pojmenování trailů inspirovali divadelními hrami Václava Havla, jehož chalupa na Hrádečku stojí nedaleko nového areálu.

Nemáte vlastní kolo? Nevadí! V areálu si můžete zapůjčit kola značky Pells. Pro odvážnější rodiče mají k zapůjčení speciální dětské sedačky, takže můžete vzít na projížďku i malé dítě. Nahoru vás vyveze vlek jako při lyžování, jen trasa se vine svahem a cestou potkáte různé překážky.

Jednodenní výlet i delší pobyt

Mladé Buky jsou ideální destinací pro jednodenní výlet i pro delší pobyt. Areál je snadno dostupný - z Hradce Králové jste tu za 35 minut a parkování je zdarma.

Příměstské tábory a víkendové kempy

Pro děti od 6 do 15 let nabízí areál příměstské tábory od pondělí do pátku, kde se mohou zdokonalit v jízdě na kole.

Pro všechny věkové kategorie (od 6 let po dospělé) jsou připraveny víkendové kempy, organizované ve spolupráci s blízkými Trutnov Trails. Jeden den jezdíte v Mladých Bukách, druhý den v Trutnově.

Breadlove Breadlove je oblíbená rodinná pekárna, která zásobuje areál nejen výborným kvasovým chlebem, těstem na langoše, ale i dalším pečivem. Patří mezi nejlépe hodnocené pekárny v okolí, peče se zde pouze kvasové pečivo a většina produktů v občerstvení v Mladých Bukách staví na pečivu právě z Breadlove. Občerstvení v Mladých Bukách V areálu najdete tři místa, kde se můžete občerstvit. I když jde o stánkový prodej, provozovatelé se snaží nabízet kvalitní a zajímavé produkty. Většinu si připravují sami, vše je čerstvé, vyrábějí například vlastní burgery, sendviče, grilované speciality a kvasové langoše.

Online nákup vstupenek Novinkou letošního roku je možnost nakoupit vstupenky online. A co víc - pokud si vstupenky koupíte přes internet, získáte je za loňské ceny! Veškeré aktuální informace najdete na www.areal-mladebuky.cz

Ať už milujete adrenalin nebo klidnější zábavu, v Mladých Bukách si přijdete na své. A jako bonus? Ty nejkrásnější výhledy na celé Krkonoše!