Miroslav Zadák radí investovat do zlata

Díky exkluzivnímu přímému napojení na slévárny cenných kovů ve Švýcarsku nabízí ATT Investments svým klientům jedinečné ceny, které jsou na trhu ojedinělé. Však také již několikrát získala v Londýně prestižní ocenění nejlepšího obchodníka ve střední Evropě. Miroslav Zadák začal psát historii firmy ATT Investments v roce 2013 a dodnes stojí v jejím čele. V současné době má společnost 32 poboček v České a Slovenské republice. „A právě naše showroomy jsou jedním ze základních pilířů ATT Investments. Klient i obchodník zde najde dokonalé zázemí i klid pro veškerá jednání a v neposlední řadě může zhlédnout naši produktovou řadu na vlastní oči.“ V bohatém portfoliu firmy najdete nejen investiční kovy a cenné šperky, ale také developerské projekty a zajímavé start-upy. Vlastní například továrnu na prací prášky Qalt nebo vyrábí vlastní pivo Petrovické Zlato. Své developerské projekty staví především v západních Čechách, na Šumavě a v Mariánských Lázních. Ve středočeských Petrovicích se společnost pustila do budování zázemí firmy, vlastního hotelu, pivovaru a jednoho z největších sportovních areálů.

NA INFLACI POMŮŽE ZLATO

„Za třicet let podnikání a zejména za posledních patnáct let jsem toho spustil opravdu mnoho a vdechl život projektům, které nám opravdu prosperují a letí nahoru. Doba nám přeje. Základem bylo podnikání s drahými kovy jako pojistka pro zabezpečení rodiny,“ řekl Miroslav Zadák.

Podle něj je zlato osvědčenou pojistkou proti inflaci a mělo by tvořit součást diverzifikovaného portfolia každého investora. Připomněl také, že v dobách finanční nestability zlato posiluje: „Zlato přežilo všechny civilizace, drží hodnotu a každá rodina by ho měla mít jako skutečnou pojistku proti inflaci. Jeho cena se vyvíjí nahoru a dolů, ale ve výslednici pořád stoupá. Jeho reálná cena ale stojí. To znamená, že si kdykoli v čase koupíte výměnou za zlato ten samý majetek. Dále zlato nemá DPH, takže se jeho cena neprodraží. Další výhodou je, že se jedná o takzvaný skrytý majetek, který neevidujete například v katastru nemovitostí.“

V kamenných showroomech ATT Investments můžete investovat nejen do zlatých, stříbrných a platinových slitků, ale také investičních kamenů, unikátních mincí a medailí či luxusních švýcarských hodinek. „Díky zajímavé a pestré produktové řadě i elegantnímu prostředí se k nám klient pravidelně vrací,“ uvedl Miroslav Zadák.

KLÍČ K ÚSPĚCHU? VZDĚLÁNÍ!

Pan Zadák pochopil, že vzdělání je zásadním stavebním materiálem člověka. Proto ATT Investments klade na vzdělávání svých zaměstnanců i klientů velký důraz. Nabízí tak akreditované kurzy pro komoditní specialisty a interní školení zaměřená na rozvoj osobnosti, obchodních dovedností a finanční gramotnosti. Aktuální novinkou ATT Investments je možnost vysokoškolského vzdělávání při Newton University: MSc. Komoditní investiční specialista. Jedná se o plnohodnotný mezinárodně uznávaný roční program Msc. v českém jazyce.

PODNIKÁNÍ A SPORT JDOU RUKU V RUCE

Firma ATT Investments významně podporuje různé sportovní disciplíny, ročně mezi své sportovní partnery rozděluje 20 milionů korun. Právě sport hraje v životě zakladatele firmy klíčovou roli: „V roce 2004 jsem zbankrotoval a přišel o síť sportovních prodejen. Za to, proč jsem se nevzdal a pořád pokračuji v podnikání, může právě sport. Sport vychovává děti a učí je zejména přijímání porážek. Sportovci pak jsou těmi správnými vzory pro budoucí generace.“

Investujte i vy do své budoucnosti s ATT Investments! Více informací najdete na www.att-investments.eu.