Milujete víno a dobrou kulturu? Zapište si do kalendářů Léto s vínem!

„Pro návštěvníky i vinaře znamená Léto s vínem punc kvality,“ říká hlavní organizátor.

Podílíte se i na prestižní degustátorské soutěži Hradecký pohár vína, profesně se však věnujete marketingu. Jak jste se dostal k vínu?

Kdysi jsem víno vůbec nepil, dostal jsem se k němu přes kamaráda. Teď už se pije všude, ale před dvaceti lety se jezdilo za vínem na Moravu. Ochutnávali jsme a ochutnávali, až nás napadlo, že se to pokusíme otočit. A místo abychom my jezdili za vínem tam, že se Morava zvedne a přijede sem. Vybrali jsme si tenkrát Hospitál Kuks, protože má určitý genius loci. Navíc za hraběte Františka Antonína Šporka tam býval vinohrad, který místní nedávno obnovili.

Vinobraní na Kuksu se bude letos v areálu barokního hospitálu konat už poosmnácté. I letos tady poteče víno po kamenných schodech, jak tomu bývalo za zmíněného hraběte Šporka. Jaké víno to bude letos?

Pravděpodobně Moravské zemské víno Müller Thurgau. Máme to domluvené se starostou, před akcí samozřejmě ty pískovcové schody vymyje…

Pan starosta osobně?

On je Kuks docela malá obec a myslím, že ano, že mi Jirka (starosta Kuksu Jiří Beran - pozn.red.) říkal, že je skutečně drhnul sám. V den Vinobraní, v jednu hodinu odpoledne, se zastaví voda a po schodech se pustí víno, které běží dvacet minut. Součástí akce jsou také vinné lázně přímo v hospitálu. A pořád se snažíme držet se motta nestora českého vinařství Viléma Krause: „Víno je kulturní nápoj pro kulturní lidi“.

Chcete zažít Léto s vínem? 19. července: Svátek vína - sekty Svatováclavské náměstí, Nový Hradec Králové: Navštivte již čtvrtý ročník sousedského setkání nejen novohradečáků u sklenky perlivého vína. 26. července: Malé letní popíjení Rychnov nad Kněžnou: Nechte se unést příjemnou hudbou a skvělým vínem v prostředí zámeckého parku. 16. srpna: Víno a folklór Mezinárodní folklorní festival, Červený Kostelec: Spojení vína a folklóru se letos představí vůbec poprvé. 30. srpna: Svátek vína na soutoku Jiráskovy sady, Hradec Králové: To nejlepší z českých, moravských i zahraničních sklepů, skvělá muzika a módní přehlídka! 6. září: Burčákobraní Svatováclavské náměstí, Nový Hradec Králové: Přijďte ochutnat tichá vína a burčák z Čech a Moravy. 14. září: Vinobraní na Kuksu Hospitál Kuks: Tradiční slavnosti vína a burčáku v romantickém prostředí barokního hospitálu.

Ano, součástí všech vašich akcí je vždy i kulturní program. Tento rok Léto s vínem zastřešuje již jedenáct akcí. Každá je trochu jinak tematicky zaměřená - na historii, umění, mladá vína…

Na Kuksu připomínáme hraběte Šporka, V Rychnově nad Kněžnou zase akci děláme ve spolupráci s hraběcí rodinou Kolowrat, která zde má jednu z největších sbírek obrazů v republice. Kromě toho zde můžete navštívit i nově opravený kostel. Na každé akci myslíme taky na naše dětské návštěvníky. Míváme divadlo pro děti, malování nebo různé hry. Na nejbližší akci - Svátku vína v Novém Hradci Králové budou připravené úkoly a tajenky a na konci luštění pro každého malá odměna.

Letos poprvé zavítá Léto s vínem na Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci, který začíná 16. srpna. Bude tomu přizpůsoben i výběr vín?

Určitě se zaměříme hlavně na vína z Moravy. Ale jelikož i festival je mezinárodní, tak i my budeme nabízet zahraniční vína.

A letos už podesáté se v nádherném prostředí Jiráskových sadů v Hradci Králové uskuteční Svátek vína na soutoku. Na jaké muzikanty v krásném hudebním altánu se letos mohou návštěvníci těšit?

Jiráskovy sady jsou opravdu magické místo. Hudební program se bude odehrávat i v růžové zahradě a vystoupí oblíbené místní skupiny, například Pavouk čichal salám nebo Mastix, kapela složená z herců Klicperova divadla. Pak jsme pozvali kapelu Modrý cimbál a myslím, že zejména ženy potěší koncertní verze muzikálu Mamma Mia! s Jitkou Asterovou a Bořkem Slezáčkem. Na Svátku vína na soutoku budou mít návštěvníci také možnost ochutnat vína, která letos soutěžila na Hradeckém poháru vína a budou se tady taky předávat ceny ze soutěže.

Akce jsou dost nabité bohatým programem, to všechno financujete vy?

To ne. V takovém rozsahu, kvalitě a daných podmínkách by se to dělat nedalo. Většina akcí není uzavřených a lidé je mohou navštívit a užít si kulturní program aniž by museli platit vstupné. Pouze pokud by chtěli začít degustovat, koupí si skleničku. Bez finanční pomocí soukromých firem, dotčených měst a finanční podpory Královéhradeckého kraje by to nešlo. Nad akcemi převzal záštitu hejtman Mgr. Martin Červíček.

Jen tak pro zajímavost, co rád pijete vy osobně? Jaké víno jste pil třeba letos v zimě?

Mám rád burgundská vína, ty si nechám vozit, ale mám rád také vína z Alsaska nebo Bádenska-Württemberska. Evropa má mnoho zajímavých vinařských oblastí, skvělá bílá vína jsou z Alto Adige v severní Itálii nebo Wachau v Rakousku. Prozkoumávali jsme také vinařské oblasti na Labi, na německé straně. V okolí Drážďan a Míšně mají opravdu zajímavé a exkluzivní červené tramíny. Ale doma je doma. Za mě vynikají Rýnské ryzlinky umí vytvořit na Labi v Mělníku pan Kušina ze Školního statku Mělník. Burgundské z Kutné hory se hodně přibližuje některým francouzským. A Morava… Ta je fenoménem sama o sobě. Já tady miluji hlavně Vlašské ryzlinky z některých tratí v okolí Pálavy.

Jaké má Léto s vínem plány na příští rok?

Po těch dvou letech už nás organizátoři oslovují sami, jestli bychom si nevzali na starost část jejich akce, kde je víno, a dali mu punc kvality. Oslovili nás třeba ze Šluknovského výběžku, ale my bychom rádi zatím zůstali v Královéhradeckém kraji. Zájem o akce je velký, a to nejen ze strany návštěvníků, ale také ze strany vinařů. Jakmile zveřejníme plán akcí, hned máme přetlak.

Takže zvednout Moravu se vám podařilo?

Já bych řekl, že ano. Máme na akci třeba čtyřicet vinařských stánků, ale mohli bychom jich mít i dvakrát tolik. To ale zase nechceme, takhle je to přehledné pro návštěvníky a lákavé pro vinaře. A od nich samotných víme, že sem jezdí moc rádi.