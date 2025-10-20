Mercuria Laser Game otevírá nové pobočky s unikátní pixel game

Mercuria Laser Game, největší laser game síť v ČR a nově také největší pixelové centrum v Praze, otevírá dvě nové pobočky na Pankráci a na Lužinách. Návštěvníky čekají nejen adrenalinové laser game bitvy, ale i špičkové pixelové podlahy známé z her „Země je láva“, simulátory virtuální reality, desítky arkádových automatů a prostorný bar ideální pro firemní akce či oslavy narozenin. Mercuria je tak místem, kde zábava opravdu nemá hranic.
Nejen milovníci adrenalinu, ale i fanoušci moderní zábavy mají důvod k radosti. Mercuria Laser Game, největší laser game síť v České republice a největší pixelové centrum v Praze, otevírá dvě nové pobočky – na Lužinách a Pankráci. Celkem tak nyní provozuje čtyři pražské pobočky a jednu v Liberci.
„Naším cílem je nabídnout návštěvníkům něco víc než jen klasickou laser game,“ říká tým Mercuria. „Každá pobočka je moderně vybavená a nabízí kombinaci laser game, virtuální reality a arkádových her, takže si u nás každý najde své místo k zábavě. Navíc na Pankráci zákazníci nově najdou 4 podlahy pixel game!“
Na návštěvníky čekají také špičkové simulátory virtuální reality, desítky arkádových automatů a prostorné bary, díky nimž jsou pobočky ideálním místem pro firemní akce, narozeninové oslavy nebo večírky s přáteli.
„Chceme, aby lidé, kteří k nám přijdou, strávili celý den plný zábavy a nezapomenutelných zážitků,“ doplňuje tým Mercuria. „Nové pobočky na Pankráci a na Lužinách jsou navrženy tak, aby se u nás cítili dobře jak jednotlivci, tak skupiny. Každý návštěvník si odnáší unikátní zkušenost, která jde nad rámec klasického herního centra.“
Mercuria se tímto stává nejen místem pro milovníky laser game, ale kompletním zábavním centrem, které nabízí kombinaci akce, technologie a pohodlí. „Naší vizí je, aby Mercuria byla místem, kam se lidé rádi vracejí – ať už za adrenalinovými hrami, pixel game nebo jen za příjemným posezením s přáteli,“ uzavírá tým Mercuria.
Takže ať už hledáte odpolední zábavu, rodinný výlet, nebo originální firemní akci, Mercuria Laser Game nabízí zážitky, které nemá v Česku obdoby. Přijďte a vyzkoušejte sami, jak se obyčejný den může proměnit v den plný akce a smíchu.