Méně bolesti, méně léků během čekání na operaci v Lázních Velichovky

Předoperační lázeňská péče přináší pacientům výraznou úlevu od bolesti a často vede ke snížení spotřeby analgetik i dalších léků. Dochází ke zlepšení koordinace pohybu, zvětšení rozsahu hybnosti kloubů a páteře, posílení svalů i celkovému zpevnění těla. Uvolnění svalového napětí a komplexní posílení organismu zároveň přinášejí nový impuls do každodenního života – ještě před samotným operačním zákrokem. Díky této přípravě je organismus na operaci lépe připraven a následná pooperační péče bývá výrazně snazší a efektivnější. Během třítýdenního pobytu pacient absolvuje až 63 procedur hrazených zdravotní pojišťovnou. Péče je přitom koncipována jako komplexní – zapojuje celé tělo a probíhá v úzké spolupráci lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků. Ucelený přístup v takovém rozsahu mohou nabídnout právě jen specializovaná lázeňská zařízení.
Kdy a jak o péči zažádat?
O předoperační lázeňskou péči lze požádat již ve chvíli, kdy je vám indikována operace. Návrh na její absolvování vám může vystavit ortoped, neurolog, neurochirurg, rehabilitační lékař nebo praktický lékař – stačí požádat. Následně je návrh odeslán ke schválení zdravotní pojišťovně. Po jeho odsouhlasení už nic nebrání tomu, abyste nastoupili k pobytu například v lázních Velichovky, kde vám odborný tým připraví individuální léčebný plán přesně podle vašich potřeb.
Lidé se nás často ptají, zda mají následně i nárok na pooperační lázeňskou péči?
Ano, i po operaci můžete využít lázeňskou léčebně-rehabilitační péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Pokud chcete celý proces zvládnout s minimální administrativní zátěží, ideálním řešením je přímý překlad z nemocnice do lázní. Stačí si v lázních ve Velichovkách předem domluvit termín nástupu. K tomu potřebujete znát pouze datum operace a informaci, zda po zákroku budete absolvovat čtrnáctidenní pobyt na rehabilitačním oddělení nemocnice, kde jste byli operováni. O plánovaném lázeňském pobytu následně informujete svého operatéra. Veškeré další formality za vás zajistí nemocnice ve spolupráci s přijímací kanceláří lázní Velichovky https://www.velichovky.cz/ cs/. Nemocnice navíc zajistí i dopravu sanitním vozem přímo do lázní, takže celý přechod na navazující péči probíhá plynule, bez zbytečných starostí a přerušení rehabilitace.
Další možnost pooperační péče
Další variantou je klasický nástup do lázní dle zákona „komplexní lázeňská péče“. V tomto případě vám návrh na lázeňskou léčbu vystaví praktický nebo odborný lékař na základě propouštěcí zprávy z nemocnice. Je důležité o návrh požádat co nejdříve, po návratu z nemocnice, protože podléhá schválení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovny.
Lázně Velichovky vedle špičkové odborné péče nabízejí kvalitní zázemí, komfortní ubytování, vyváženou stravu i pestré možnosti trávení volného času. Pobyt tak nepřináší jen zdravotní benefity, ale i prostor pro regeneraci, načerpání nové energie a postupný návrat k plnohodnotnému a aktivnímu životu.
Nabídka plánovaných akcí
Ať už přijedete na zajímavou akci na výlet, za odpočinkem nebo péčí o tělo, lázně Velichovky vás překvapí svou atmosférou i klidem. Objevte místo, kam se budete chtít vracet a kde prožijete nezapomenutelné příjemné chvíle daleko od každodenního shonu. Zde vám představujeme část nabídky volnočasových aktivit.
- 30. května 2026
Komorní koncert „Od klasiky k muzikálu“ – saxofon a klavír v jedinečné atmosféře lázní
- 19. června 2026
Víkend elegance – přehlídka historických a luxusních vozů přímo v areálu lázní
- Lázeňské kulturní léto
Venkovní promenádní koncerty: 11. července, 25. července, 8. srpna a 22. srpna
- 19. září 2026
Festival československých hudebních legend III.
3. ročník výjimečného hudebního večera s nestárnoucími písněmi našich hudebních legend. Vystoupí Michal Charvát (písně nejen od Karla Gotta), Petra Janů, Petra Černocká a Šárka Vaňková s programem „P.S. IVETA“.
