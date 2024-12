Malá Úpa – místo pro zimní dobrodružství v nádherném prostředí Krkonoš

Obec, lyžařský areál a boudaři – tři pevné pruty, pečující o zájmy návštěvníků

Spolupráce obce, lyžařského areálu a boudařů, to je základ a zároveň organizační unikum, které odlišuje Malou Úpu od ostatních lyžařských center v republice. „Do Malé Úpy jezdí milovníci hor a pohodové dovolené. Líbí se jim u nás přátelská až rodinná atmosféra, která je patrná zejména, pokud jsou hosté ubytováni u boudaře uprostřed zasněžené přírody, často s možností nasadit lyže a odjet přímo na sjezdovku. O jedinečný pocit ze zimní dovolené se starají především lyžařský areál a boudaři s plnou podporou obce. Máme zkušenost, že když tyto tři stavební kameny společně fungují, pak je o hosta dobře postaráno a on se k nám zase rád vrací,“ vysvětluje Karel Engliš, starosta Malé Úpy. „Spokojený host je náš hlavní cíl, každým rokem něco vylepšujeme a protože k nám jezdí zejména rodiny s dětmi, tak právě o děti je u nás dobře postaráno, přes den se naučí lyžovat a po lyžování mohou zajít do tvořivé dílny, podívat se na pěkný film v kině nebo si pohrát v herně,“ doplňuje starosta obce.

Malá Úpa nabízí široké spektrum sjezdovek pro všechny úrovně lyžařů. Sjezdovky v areálu Pomezky a U Kostela každoročně disponují optimálními podmínkami pro lyžování. Samozřejmostí jsou lyžařské školy, které se specializují na výuku dětí i dospělých na lyžích i snowboardu a poskytují kompletní služby včetně půjčovny (letos nově i lyží na telemark) a servisu vybavení. Kromě lyžování jsou v Malé Úpě optimální terény na ostatní zimní radovánky jako sáňkování, bobování, túry na sněžnicích, a budete se divit, i na bruslení. Malá Úpa je také ideálním místem pro milovníky běžkování, nabízí trasy vhodné pro rodiny i pro začátečníky.

„Jednou z největších investic letošního roku je modernizace technického zasněžování. Kapacita čerpací stanice byla navýšena o 50 %, což umožnilo výrazné zvýšení počtu sněžných děl. Díky této investici v hodnotě přibližně 15 milionů korun budou sjezdovky připraveny rychleji a s ještě vyšší kvalitou sněhové pokrývky. A co se týká spolupráce s boudaři a obcí, tak jsem nadšen,“ potvrzuje slova starosty Malé Úpy ředitel lyžařského areálu Martin Buček a hned doplňuje: „Jsme lyžařské středisko zaměřené na rodiny s dětmi. Snažíme se udržet ceny skipasů na rozumné úrovni a těm ubytovaným na 5 a více dnů nabízíme dokonce 35% slevu.“

Boudaři jsou srdcaři – na Malé Úpě vládne pohoda a klid

Malá Úpa nabízí širokou škálu ubytovacích možností. Od útulných penzionů, horských chat až po moderní hotely – každý zde najde to své. Fenoménem Malé Úpy jsou boudaři – srdcaři, kteří drží při sobě a zajišťují pro návštěvníky ubytování, provozují občerstvení a restaurace. Horské boudy v okolí lákají na tradiční českou kuchyni a na speciality z regionu Krkonoš. Vaří se zde však i lehčí kuchyně, např. v Chatě Hradečanka dostanete několik druhů pizz a italské speciality. U mnoha boudařů dostanete v nabídce místní pivo Trautenberk, vařené z vody pramenící na svahu Sněžky. Ochutnat jej můžete samozřejmě i v místním pivovaru. „My boudaři pracujeme v duchu hesla: pro klienty hlavně pohodu a klid. Zakládáme si na individuálním přístupu k zákazníkovi. Většina rodin se k nám za rok zase vrací. Mnohé znám osobně a již dopředu vím, co mají rády v jídelníčku nebo jaké požadavky jejich rodina bude mít,“ říká Eva Havelková z Chaty Sněženka. „Co se týká gastra, zakládáme si na domácích produktech. Když mají hosté nějaké dietní požadavky, rádi ve všem vyhovíme,“ doplňuje boudařka, která v Malé Úpě žije 25 let. „Jsem ráda za spolupráci boudařů s obcí a lyžařským areálem. Díky ní mohou naši hosté využít například levnější rodinné balíčky a vícedenní skipasy nebo mají volný vstup na kluziště, do sportovní haly apod.,“ vysvětluje.

Původní obyvatelé Malé Úpy jsou potomky dřevařů z Korutan, Tyrol a Štýrska, kteří obec v roce 1566 založili. Rakouskou pohostinnost mají v krvi.

www.skimu.cz

www.malaupa.cz

Rodinné aktivity a zábava v Malé Úpě: Svahy ideální na první krůčky v lyžování.

Dětské parky pro nejmenší.

Nejlépe upravené sjezdovky, a to až do pozdních odpoledních hodin, takový manšestr neuvidíte nikde jinde.

Běžkařské tratě, které upravuje obec novou rolbou PistenBully 100 několikrát týdně. Dle klimatických podmínek se snaží udržovat 55 km běžeckých stop v Malé Úpě a na Krkonošské magistrále do Žacléře.

Telemarková škola a půjčovna v Centru Hořec.

Nejvýše položené kluziště v Čechách (1 060 m n.m.), najdete jej vpravo od sjezdovky Pomezky. Natáčel se zde film Děti Nagana. Brusle si zde můžete zapůjčit.

Nejvýše položené kino v Česku. Moderní kinosál Hořec pro děti i dospělé, najdete naproti Infocentru.

Zábavná herna pro děti v Hořci.

Tvořivá dílna pro děti „Nadechni se“ a Galerie Celnice na Pomezních boudách.

V případě nevlídného počasí je možné zajet do dvou aquaparků v polském městečku Karpacz.

Infocentrum - výstava starých Krkonoš, včetně expozice pádu letadla Junkers na konci 2. světové války na svahu Sněžky.

Kalendář akcí: 26. 1. 2025 Historický závod rohaček

15. 3. 2025 Krakonošovi lyžníci

29. 3. 2025 Maloúpský Woodstock – Moopstock 2025