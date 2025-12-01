Malá Úpa je jiná – klidná zima s jistotou sněhu a péčí boudařů

Desatero zimní Malé Úpy
1. Zima tu drží déle
Sníh je dnes jistota hlavně ve vyšších polohách – a to je naše parketa. V Malé Úpě lyžujeme až do výšky 1 250 m a letos jsme posílili zasněžování i propojení areálů Pomezky a U Kostela. Dobře upravený svah bez ledových překvapení? Máme.
2. Lyžuje celá rodina
Mírné svahy, upravené sjezdovky bez front a bezpečný pohyb bez aut dělají z Malé Úpy ideální místo pro rodiny i zkušené lyžaře.
3. Běžky pro radost
Desítky kilometrů tratí upravených rolbou PistenBully 100 z Pomezních Bud až do Žacléře. S nadsázkou tomu říkáme „běžecký ráj“.
4. A co děti? Mají si kde hrát
V centru Pomezních Bud najdete dětský ski park s krytým pásem a novou Bob arénu. K tomu tvořivé dílny Dany Augustové, promítání, závody na lyžích nebo na bruslích. O zábavu je postaráno.
5. Nejvýše položené kluziště v Čechách
Bruslení pod hvězdnou oblohou, s hudbou a horkým nápojem v ruce. Tohle je zimní pohoda pod Sněžkou, jak má být.
6. Ke sportu patří i kultura
Když si chcete odpočinout od lyží, zajděte do Centra Hořec. Najdete tu muzeum, kavárnu, kino i sál, kde zahrají kapely jako Sto zvířat, Visací zámek, Hudba Praha nebo Vítkovo kvarteto.
7. Malá Úpa olympijská
Letos žije svět zimními hrami – a my s ním. Centrum Hořec chystá výstavu s olympijskou tematikou i projekce těch nejlepších sportovních momentů.
8. Ubytování na horské boudě
To je to, co odlišuje Malou Úpu od ostatních středisek. Bydlení v pravé horské boudě často přímo u sjezdovky, kde se o vás postarají od A do Z.
9. Kostel sv. Petra a Pavla
Historická dominanta Malé Úpy z roku 1791. Místo, které dodává obci charakter, klid a krásu. Ideální na krátkou zastávku při zimní procházce.
10. Malá Úpa – malebná a jedinečná
Dřevěné chalupy schoulené ve sněhu a tichá horská údolí vytvářejí kouzelnou kulisu, která vás vtáhne. A večery? Nebe plné hvězd, světla chalup na stráních a čerstvě napadaný sníh – to je ta pravá zimní dovolená.
MALÁ ÚPA V KOSTCE
- Říkáme si Malá Úpa, ale klidně i Pomezní Boudy nebo Pomezky.
- Ležíme v Krkonoších, co by kamenem dohodil od Sněžky.
- Založená už v roce 1566 – dřevaři z Korutan, Štýrska a Tyrolska. Rakouskou pohostinnost tak máme v krvi.
- Ležíme v národním parku KRNAP, u nás se nechodí do přírody, tady jste přímo v ní.
- Nadmořská výška? Od 721 do 1 603 m n. m. (Sněžka) – a to určitě víte, že vysoká nadmořská výška prospívá prokazatelně zdraví.
- Rozloha 26,6 km², to je necelých 6 lidí na kilometr – ticho a klid garantovány.
KDE VLÁDNE TRAUTENBERK?
Nestát, nekoukat, dělat! Tak by to řekl sám pán Trautenberk. Přímo v srdci Krkonoš, na Pomezních Boudách ve sklepě Tippeltovy boudy starém přes sto let, byl roku 2015 založen Pivovar Trautenberk.
Pivo se tu vaří poctivě – bez pasteru, bez filtru, jen voda ze Sněžky, slad, chmel a krkonošský fortel. Trautenberk se čepuje i v některých restauracích a u boudařů.