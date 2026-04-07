Lucie, Divokej Bill a Kateřina Marie Tichá míří na festival Mezi ploty

V rozkvetlém areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se setkáte s účinkujícími, jako jsou Lucie, Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Adam Mišík, Poletíme?, Michal Hrůza, Tomáš Klus, Spitfire Company, Vosto5, Tomáš Matonoha nebo Ester Kočičková.
S takovou multižánrovou nabídkou slavných jmen se jinde setkáte jen stěží. Tak si nezapomeňte včas koupit vstupenky.
Festival Mezi ploty po loňském návratu na výsluní dál nabírá dech – i tentokrát bude jednou z největších a nejpestřejších kulturních událostí v hlavním městě. O jeho významu ostatně svědčí i to, že jej podporuje prezident republiky Petr Pavel, který mu už potřetí udělil záštitu. Patronem akce zůstává režisér Václav Marhoul – letos spolu s herečkou Jitkou Čvančarovou.
Na co se tedy můžete koncem května těšit?
HLAVNÍ HUDEBNÍ SCÉNA ANEB CENTRAL PARK
Na hlavní stagi, která tradičně vznikne na rozlehlé louce před kostelem, vystoupí nejpopulárnější hudební osobnosti. Právě proto se tohle místo stane startem i cílem každé toulky festivalovým areálem a budou se tu bez rozdílu setkávat návštěvníci každého věku a genderu. Které účinkující tu uvidíte a uslyšíte?
Stálice naší hudební scény Lucie
Headlinerem číslo jedna sobotního programu bude kapela Lucie, která svou tvorbou už přes 40 let zásadně ovlivňuje vývoj české rockové hudby. Za tu dobu získala spoustu ocenění, včetně mnoha cen Anděl, a prodala stovky tisíc nosičů. Současnou sestavu tvoří Robert Kodym, P.B.CH., Michal Dvořák, Viktor Dyk a Štěpán Smetáček.
Divocí kluci z Úval: Divokej Bill
Vyvrcholením nedělního programu a vlastně celého festivalu bude koncert další, jen o trochu mladší stálice – kapely Divokej Bill, která svůj osobitý styl namíchala z prvků rocku, folku a keltské hudby. Na kontě má například vítězství v anketě Český slavík či v rámci Hudebních cen Óčko. Její turné na oslavu 20 let existence, které navštívilo 75 000 lidí, skončilo vyprodanou O2 arenou.
Muž, který to umí říct: Xindl X
Xindl X aka Ondřej Ládek je český písničkář, který se umí skvěle vyjádřit veselými i niternými texty. Vydal osm studiových alb, odehrál přes 1 000 koncertů, získal 10 nominací na Anděla, stal se skokanem roku v Českém slavíkovi a několik let patří k nejhranějším interpretům v českých rádiích.
Překvapivá hvězda country: Marpo
Všestranný hudebník Marpo (Otakar Petřina), který má za sebou bohatou rapovou kariéru a bubenické působení v Chinaski, loni nastartoval sólový projekt, který do Česka přiváží moderní jižanské country. To, že jeho nová tvorba baví, ukazují prudce rostoucí čísla na všech streamingových platformách i nasazení Marpových písní do mainstreamových rádií.
Angažovaný písničkář Tomáš Klus
Tomáš Klus je známý svými chytrými, často společensky kritickými texty a akustickým stylem. Mezi jeho nejznámější písně patří například „Pánu bohu do oken“, „Marie“ nebo „Do nebe“. Tomáš je aktivní také v občanské a politické sféře, kde se často vyjadřuje k aktuálním tématům.
Sestavu Central Parku ovšem doplní ještě nepřehlédnutelný hitmaker Michal Hrůza, charismatická zpěvačka Martina Pártlová, jedna z nejslavnějších slovenských kapel No Name, Berenika Kohoutová či Děda Mládek Illegal Band.
RODINNÁ HUDEBNÍ SCÉNA ZVE VÝJIMEČNÉ HUDEBNÍKY
Z ostatních částí festivalu určitě nevynechejte Rodinnou hudební scénu, kde se představí například nová česká hvězda Kateřina Marie Tichá, jejíž druhá deska Plamen patřila k největším hudebním událostem roku 2024, anebo originální formace brněnského výtvarníka Rudolfa Brančovského Poletíme?, která se proslavila vtipnými i poetickými texty a svižnou rytmikou, jež neomylně roztančí každé publikum.
Zahrají tu ovšem i další muzikanti, kteří dokážou oslovit jak menší a větší děti, tak jejich rodiče: Pam Rabbit, Adam Mišík, Sto zvířat, Kašpárek v rohlíku…
Z Nezávislé hudební scény pak jmenujme alespoň kapelu Duende, která se pohybuje ve vodách jazzu, africké muziky a flamenca, swingově-trampské Nové struny, excelentní muzikanty z Vanua2 a cenami ověnčené elektropopové Midi Lidi.
Ani to ještě není všechno: Patříte-li k milovníkům divadelního umění, můžete na Plotech zajít třeba na Spitfire Company, Vršovické divadlo Mana, Damúzu, autorskou one-man show Tomáše Matonohy anebo neuctivé stand-up komiky jako Ester Kočičková a Petr Vydra, kteří ovládnou venkovní Scénu smíchu.
A pokud byste byli z festivalového reje už trochu znaveni, určitě zavítejte do Relaxační zóny s jógou, dechovými cvičeními, gongovou lázní a africkými tanci.
Takže si přestaňte lámat hlavu kam vyrazit. Poslední květnový víkend nejradostněji strávíte v Bohnicích.