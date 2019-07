Léto rozpaluje, zapínáme klimatizace

Pokud i vy patříte mezi ty, kdo o klimatizaci uvažují, je nevyšší čas se rozhodnout a začít jednat.

V Centru služeb PRE vám zdarma na základě obhlídky prostor poradí nejvhodnější typ a výkon, který je s ohledem na spotřebu elektřiny a velikost prostor nejdůležitějším parametrem. Dále vám zpracují cenovou nabídku na koupi zařízení, instalaci rozvodů (propojení jednotek chladivem, odvod kondenzátu například do odpadu), případné stavební úpravy (průraz zdi) a připojení na elektřinu (připojení například z klasické zásuvky, která bude samostatně jištěna). Při splnění podmínek Energetického regulačního úřadu můžete získat zvýhodněnou dvoutarifní distribuční sazbu pro elektrické vytápění D57d (nízký tarif 20 hod.). Specialisté v PRE realizují tzv. split systémy (venkovní jednotka + až 5 vnitřních jednotek). Samozřejmostí je instalace klimatizace „na klíč“.

Model Toshiba vystavený v Centru služeb PRE.

Rozlišujeme tři základní typy klimatizací. Nejlevnější je mobilní klimatizace, která nevyžaduje žádné stavební úpravy a je podobně jako klasický ventilátor přenosná. Je ideální do panelákových bytů nebo historických domů, ve kterých památkáři nedovolí umístění vnější klimatizační jednotky, nebo to není technicky možné. Nevýhodou mobilního řešení je poměrná hlučnost, nižší účinnost a nutnost vyřešit odvod horkého vzduchu (například vyříznutím tabulky okna, přivřeným oknem nebo odvodem horkého vzduchu do jiné místnosti). Mírně dražší variantou chlazení je okenní klimatizační jednotka. Instaluje se do připraveného otvoru ve stěně nebo do okenního rámu. Část jednotky je na vnější straně stěny, druhá je uvnitř místnosti. Výhodou tohoto typu je snadná montáž bez potřeby rozvodů chlazení. Jsou tišší, ale jsou poměrně nevzhledné, tudíž se hodí spíše do provozních objektů. Toto řešení chlazení je však již na ústupu, dříve bylo rozšířeno hlavně v zahraničí. Ideálním řešením je sice dražší, ale nejvýkonnější nástěnná klimatizace, která se skládá z vnitřní jednotky umístěné v místnosti a z vnější jednotky, která se dá usadit na venkovní stěnu nebo na střechu. Je prostorově nenáročná a nenarušuje vzhledově interiér. Její hlavní výhodou je však tichý chod a účinnost chlazení.

Umístění AC jednotky na balkoně panelového domu.

V tomto období se zmiňujeme především o chlazení, ale je nutné připomenout, že klimatizační zařízení jsou schopna i vytápět. Klimatizaci tedy využijete během celého roku. Je tedy při výběru typu nutné zvážit, zda chcete pouze chladit nebo i topit, například v chatách či chalupách, kde nejsou teplovodní rozvody. Hlavní zásadou však zůstává, že byste měli zařízení pořizovat u odborníků.

V současné době v Centru služeb PRE nabízejí klimatizace, které chladí i topí. V principu se jedná o tepelné čerpadlo vzduch/vzduch bez nutnosti instalace teplovodních rozvodů. Svou účinností patří například klimatizační jednotky Toshiba k nejlepším na trhu. Jejich sezonní chladicí faktor dosahuje hodnoty až 9,1 a sezonní topný faktor až 5,2. Díky řadě filtrů jednotky vzduch čistí a ionizují. Tyto klimatizace využívají ekologičtější chladiva a patří do energetické třídy A+++. Navíc jsou tiché s provozem od 20 dB (A), samozřejmostí jsou funkce pro úsporný a noční režim. Přijďte se podívat do Centra služeb PRE v Jungmannově ulici, kde je vystavený model plně funkční jednotky 1+1 Toshiba Super DAISEIKAI 8, který patří do nejvyšší řady.