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L1FE house uvolnil prodej všech bytů. Co vše nové bydlení přináší?

Komerční sdělení

L1FE house uvolnil prodej všech bytů. Co vše nové bydlení přináší? | foto: DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.

Komerční sdělení

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Společnost Daramis uvolnila do prodeje všechny byty projektu L1FE house na pražském Střížkově. Bytové jednotky, včetně oblíbených dispozic Studio+ a Smart 2+kk představují promyšleně navržené prostory s efektivním využitím každého metru čtverečního.

Díky ergonomickému dispozičnímu řešení nabízejí atraktivní poměr ceny a užitné hodnoty. Společnost tím reaguje na rostoucí poptávku po efektivním městském bydlení.

Bydlení, které pokračuje i za dveřmi bytu

L1FE house vychází z filozofie, že domov nekončí za dveřmi bytu. Potvrzuje to i průzkum, který společnost uskutečnila mezi 420 respondenty před spuštěním projektu. Více než třetina z nich uvedla, že by společné prostory využívala alespoň třikrát týdně. Sdílené prostory jsou navrženy se stejnou péčí jako samotné byty. Coworking nabídne pracovní zázemí s více než dvaceti místy, zvukotěsnou telefonní budkou i zasedací místností. Posilovna umožní obyvatelům zacvičit si bez nutnosti dojíždění, zatímco lounge zóna společně se střešní terasou vytvoří příjemné prostředí pro odpočinek i setkávání.

L1FE house oslovuje mladé profesionály, páry pořizující své první bydlení, investory hledající atraktivní příležitost i rodiny a zájemce středního věku, kteří hledají kvalitní bydlení v Praze. Vedle tradičních dispozic 2+kk a 3+kk tak projekt nabízí i koncept micro-living, který je běžnou součástí rezidenční výstavby ve světových metropolích, jako jsou Londýn, Amsterdam nebo New York.

„Dlouhodobě klademe důraz na to, aby naše projekty přinášely přidanou hodnotu nejen svým rezidentům, ale i širšímu okolí. Proto i v případě projektu L1FE house plánujeme rozšířit veřejný prostor o nové dětské hřiště, které bude otevřené nejen obyvatelům domu, ale také rodinám z okolních čtvrtí. Věříme, že kvalitní veřejný prostor podporuje sousedské vztahy a přispívá k příjemnějšímu životu celé lokality,“ říká Diana James z developerské společnosti Daramis.

L1FE house uvolnil prodej všech bytů. Co vše nové bydlení přináší?

Komfort pro každé roční období

L1FE house patří mezi první rezidenční projekty v České republice, jehož byty disponují stropním vytápěním a stropním chlazením. Po letošním mimořádně horkém létě si stále více lidí uvědomuje význam kvalitního systému regulace teploty v domácnosti. Stropní systém umožňuje udržovat příjemné klima po celý rok bez nepříjemného průvanu a hluku, které jsou typické pro běžné klimatizační jednotky.

Teplotu v bytě lze jednoduše regulovat prostřednictvím chytré mobilní aplikace. Vysoký standard bydlení doplňují také trojitá okna s výbornými akustickými vlastnostmi. Veškeré technologie jsou součástí standardního vybavení každého bytu, nikoliv pouze vybraných jednotek.

L1FE house uvolnil prodej všech bytů. Co vše nové bydlení přináší?

Střížkov nabízí klid, zeleň i skvělou dostupnost

Střížkov patří mezi pražské čtvrti, které v posledních letech procházejí výraznou proměnou. Nabízí klidné prostředí plné zeleně a zároveň výbornou dopravní dostupnost.

Za tři minuty pěší chůze se obyvatelé dostanou k zastávce metra a autobusů, odkud je centrum Prahy dostupné přibližně za patnáct minut. Jen několik kroků od projektu se nachází Park Přátelství s rozlohou jedenácti hektarů, vodními plochami a sportovišti. V okolí nechybí školy, poliklinika ani obchody včetně obchodního centra Letňany. Lokalita nabízí také rychlé napojení na hlavní dopravní tahy vedoucí z Prahy, což ocení obyvatelé při každodenním dojíždění i cestách za město.

Výstavba L1FE House pokračuje podle harmonogramu. Aktuálně se dokončuje osmé podlaží v jedné ze sekcí a budoucí podoba projektu získává stále jasnější obrysy. Generálním dodavatelem stavby je společnost Metrostav. První obyvatelé by se do svých nových domovů měli nastěhovat ve druhém čtvrtletí roku 2028.

Kompletní nabídka bytů k dispozici na www.l1fe.cz.

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