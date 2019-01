Kvalita vzdělání nemusí záviset jen na penězích

Pro bohatší rodiny není školné ničím nepřekonatelným, zvláště když si uvědomují, že nejlepší investicí je vzdělání dětí. Bohužel rodiče s průměrnými či nižšími příjmy však kontaktování takové školy často předem smutně vzdají, neboť si spočítají, že platit školné třeba i několik let je nad jejich finanční možnosti. Často si ani nezjistí, které prestižní školy nabízejí kromě kvalitního vzdělání i zajímavé množství sociálně-akademických stipendií. Mezi školy nabízející takovou možnost patří např. i Sunny Canadian International School, česko-kanadská plně dvojjazyčná škola pod jižním okrajem Prahy, která vzdělává téměř 550 dětí od školky až po maturitu. Na této dvojjazyčné škole mohou studovat děti se stipendiem, když prokáží skvělé akademické výsledky, chuť a talent studovat dvojjazyčně, mají bezproblémové chování a snahu řádně reprezentovat svou školu na různých soutěžích a akcích. Skutečnost, že rodina nedisponuje dostatečnými prostředky na úhradu školného na česko-kanadské škole, není ještě důvodem k nepřijetí nadaného dítěte ke studiu.

Zřizovatelkou školy, která má již více než 15 let své pevné místo mezi dvojjazyčnými školami, je paní Ing. Alice Štunda.

Jaké je chování českých rodičů při výběru školy pro děti?

A.Š. Řada českých rodičů si dobře uvědomuje důležitost vzdělání a pro své děti hledá to nejlepší. Porovnávají si školy, ale pak často vyberou školu, o jejíž kvalitě nejsou sice zcela přesvědčeni, ale kde jsou finanční náklady nejnižší či vzdálenost od domova nejkratší, aniž by si zjistili možnosti stipendií pro své nadané děti, což je samozřejmě škoda. Pokud dítěti nabídnete kvalitní vzdělání a navíc dvojjazyčné, pak je jeho startovní čára v profesním životě úplně někde jinde než u dětí, které se pohybovaly jen v českém vzdělávacím prostředí a nepoznaly mezinárodní vzdělávání.

To se snadno řekne, ale vždy se vše odvíjí od finančních možností jednotlivých rodin.

A.Š. To ano, ale finance by neměly rozhodovat o šancích šikovného dítěte studovat na kvalitní škole. Je třeba aktivně hledat možnosti, jak dítě vzdělat co nejlépe. Dětství má jen jedno, uteče velmi rychle a pak mnoho rodičů lituje, že se toho jejich děti nenaučily více, že lépe nevyužily období, kdy jsou schopny intenzivně a přirozeně vstřebávat informace i jazyky.

Pokud mám nadané dítě a vím, že angličtina a vzdělání, které na své škole získává, nejsou na úrovni, kterou očekávám, anebo se ve škole nudí, ale nemohu za vaše školné platit, jak mám tedy postupovat

Samozřejmě v první řadě nás kontaktovat a my se s dítětem rádi seznámíme. Otestujeme jeho akademickou a jazykovou úroveň, projde pohovorem se školním psychologem, ale hlavně si vyzkouší jeden den v naší škole. Nemůžete přece vybírat školu jen podle natištěných brožurek. Je nutné zažít atmosféru školy, vidět, jak se učitelé a děti vzájemně chovají, jak se učí, jaké je vybavení školy, co dělají žáci o přestávkách, zdali mají možnost kvalitního relaxu během dne, jak se ve škole vaří. Pokud zjistíte, že tohle je škola, o které vaše dítě zatím jen snilo, a dítě nás přesvědčí o skvělých výsledcích, pak můžeme jednat o stipendiu. To se dá zařídit kdykoliv v průběhu roku a ještě lépe je přijít na Stipendijní den. Stipendijní den plánujeme letos na 26. 1. 2019, kdy se k nám do Jesenice u Prahy sjedou šikovné děti, které si budou chtít zkusit, co zvládnou a zda se jim podaří stipendium vybojovat na základě testu akademických a jazykových předpokladů a během naplánované únikové hry. Ale určitě se zeptejte spíše našich stipendistů na spokojenost s výběrem školy a na to, co jim stipendium umožnilo.

Žákyně 8. třídy a stipendistka Sunny Canadian již třetím rokem.

Přešla jsem z páté třídy české státní školy a byla jsem velmi překvapena neuvěřitelně pozitivní náladou školy a povzbudivým přístupem učitelů. Od prvního dne mě motivovali k aktivnějšímu přístupu ke studiu. Líbí se mi, že denně nás učí učitelé z celého světa, kteří nám umožňují nahlédnout i do své kultury a zvyků a poskytují nám informace o studiu v zahraničí. Každému žákovi se učitelé velmi věnují a přitom nás vedou k samostatnosti. Jsem s rodiči moc ráda a vděčná, že mi byla tato příležitost díky stipendiu poskytnuta.

Studentka 3. ročníku gymnázia, je stipendistkou Sunny Canadian již osmým rokem.

Jedna z nejvýraznějších výhod naší školy je individuální a vstřícný přístup učitelů k žákům. Nikdy v životě jsem se nesetkala s tak přátelským vztahem mezi žákem a jeho vyučujícím, který je založen na vzájemném respektu a důvěře. Pokud jde o výuku, rozhodně jsem se velmi posunula v anglickém jazyce. Když jsem přestoupila na tuto školu do páté třídy, troufnu si říct, že i prosté základy mi dělaly potíže. Trvalo dva roky a mnoho hodin extra angličtiny a konečně jsem se připojila do třídy s ostatními. Nyní, po celkem osmi letech, už jsem součástí třídy zabývající se anglickou literaturou, z níž jsem složila tzv. „First Language Exam“, čili zkoušku pro rodilé mluvčí, a připravuji se jako jedna z prvních na mezinárodní maturitu, tzv. „AS Levels“ z angličtiny a matematiky.

Rodiče studenta-stipendisty z 1. ročníku gymnázia.

SCIS jsme si vybrali kvůli kvalitní výuce jazyků a příjemné atmosféře školy. Máme radost z rozvoje našeho dítěte - má vyšší sebevědomí a větší rozhled nejen díky znalosti jazyků. Oceňujeme výuku předmětů v angličtině rodilými mluvčími a rozmanitost výuky, malý počet žáků ve třídách a přípravu žáků ke studiu v zahraničí. Ostatním rodičům bych vzkázala, aby nelitovali peněz a dali svým dětem šanci!

Názor rodičů žáka-stipendisty z 8. ročníku.

Sunny Canadian International School jsme si vybrali z mnoha podobných škol právě proto, že syn končil první stupeň ZŠ a protože se jevil jako nadaný, hledali jsme pro něho náročnější a kvalitnější školu. Ve SCIS si rychle zvykl a je spokojený s výukou i náročností studia. Jeho nadání se potvrdilo a na škole mu vypracovali individuální vzdělávací plán. Vyučující k němu přistupují individuálně a snaží se podpořit jeho zájmy a využít jeho potenciál. Za velkou výhodu školy považujeme kvalitní výběr učitelů, ať už českých nebo anglických. Prostředí školy a atmosféra přispívají k bonusům a děti tam chodí rádi. Velké plus vidíme i ve vystupování dětí a jejich sebeprezentaci. Děti působí sebejistě a sebevědomě, myslím, že je to díky přístupu učitelů. Sunny Canadian International School bychom doporučili všem dětem a rodičům, kteří vyžadují kvalitní vzdělání v krásném prostředí.

Názor rodičů studenta-stipendisty ze 4. ročníku gymnázia.

Na možnost studia na SCIS nás upozornila učitelka německého jazyka mého syna ze základní školy, kterou náš syn v té době navštěvoval. Ta nám školu pro syna doporučila proto, že je na jazyky talentovaný a dvojjazyčná výuka by mu mohla do života hodně dát. Škola Sunny Canadian nám dala pocit, že jsme se svým synem vzdělávání na SCIS vybrali opravdu dobře a doufáme, že mu zkušenost se studiem na SCIS usnadní vstup na vysokou školu i celkově do dalšího dospěláckého života. Jednou z věcí, která se mi nejvíce na SCIS líbí, je to, že celkově připraví své žáky na prezentaci sama sebe a svých schopností, a to i v cizích jazycích, což je určitě deviza pro další vzdělávání a třeba i při nástupu do zaměstnání. Dále se mi líbí mezinárodní prostředí školy, učitelé jsou ze všech koutů světa a setkání s nimi je vždy obohacující. Škola Sunny Canadian nás od začátku velice mile překvapila svým naprosto vstřícným a osobním přístupem všech zaměstnanců, včetně vedení školy, se kterými jsme se setkali a také budoucích spolužáků našeho syna. I když jsme i se synem zpočátku měli obavy, jak přestup na takovou to školu zvládne, jestli se stačí doučit látku, kterou na původní základní škole probírali trochu jinou, nakonec jsme se rozhodli, že výzvu přijmeme - a nikdy jsme nelitovali. V našem případě jsme zvažovali ještě i dlouhou dobu dojíždění do školy, která bohužel v našem případě byla 1,5 hodiny. [JZ1] Ale i to jsme nakonec akceptovali a zvládli. Dalším podstatným a v zásadě i rozhodujícím faktorem pro nás bylo přidělení prospěchového stipendia, bez kterého bychom si tuto kvalitní školu a výuku nemohli z finančních důvodů dovolit. Pro všechny rodiče, kteří zvažují přihlásit své dítě na SCIS vzkazujeme: jděte do toho, nebudete litovat!

Názor rodičů studentky-stipendistky ze 4. ročníku gymnázia.

SCIS podle mého představuje výbornou alternativu k mezinárodním školám v Praze.

Kladně hodnotím moderní prostředí, kvalitní učitele a především dvojjazyčné vzdělání a partnerský přístup k žákům. Škola podporuje v dětech a mladých lidech samostatnost, schopnost se rozhodovat a řešit problémy. Doporučuji rodičům hledat školu, která podporuje silné stránky dětí. Dokáže je motivovat a vytváří jim prostor pro jejich rozvoj. Myslím, že Sunny to z mého pohledu splňuje!!