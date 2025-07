Krkonoše v létě - máme pro vás 5 tipů, jak si je nejvíc užít

Prozradíme vám 5 tipů, jak si Krkonoše co nejvíc užít a ještě něco navíc.

Léto v Krkonoších má své kouzlo. Kdo je zná jen v zimě, bude překvapený, jaká je tu pohoda v teplejších měsících. Horský vzduch, nádherné výhledy, přírodní ticho a desítky možností, jak aktivně nebo pohodově strávit volný čas.

1. Lanovkou na Sněžku bez front

Nejvyšší hora Česka láká denně stovky turistů. Pokud se chcete vyhnout davům, vyražte na lanovku hned ráno nebo později odpoledne. Lanovka na Sněžku je v létě v provozu každý den od 8 do 19 hodin. Tak proč jezdit nahoru dopoledne, kdy vyrážejí zrovna i všichni vaši sousedi.

Tip: Vyjeďte vpodvečer lanovkou na Sněžku a užijte si západ slunce na naší nejvyšší hoře, dolů sejdete Obřím dolem nebo přes Růžohorky pohodovým tempem za 2 hodiny, ale čelovky pro jistotu s sebou.

2. Objevujte méně známé trasy

Zatímco hlavní tahy na Sněžku bývají rušné, na ostatních místech naleznete klid a pohodu. Krkonoše nabízejí i v letních měsících stinné lesy a svěží vzduch, který doplňují jedinečná zákoutí s vodopády, starými kamennými cestami a lučními enklávami. Mezi taková místa patří cesta Vlčím dolem nebo podél Zeleného Potoka v Peci pod Sněžkou. Ve Velké Úpě pak například nad kostelem po žluté na Vlašské boudy a dál směrem k Černohorskému rašeliništi.

3. Zastavte se v horské boudě – na borůvkové knedlíky i příběhy

Krkonošské boudy nejsou jen občerstvení. Jsou to místa s duší. Ať už zavítáte na Boudu pod Sněžkou, Lesní, Lyžařskou nebo Kolínskou či do bufetu Na Rozcestí, ochutnáte krkonošské speciality, osvěžíte se domácími limonádami nebo pivem z místních minipivovarů a když budete mít štěstí, uslyšíte i nějakou starou krkonošskou historku.

A co teprve ty výhledy. Najděte si to správné místo v nabídce ubytování a posnídejte na terase - třeba s výhledy na Sněžku.

4. Využijte Kartu Krkonoš

Nechci slevu zadarmo… ale proč by ne? V Peci pod Sněžkou i Velké Úpě vám vybraní ubytovatelé zdarma vystaví Kartu Krkonoš, se kterou získáte 30% slevu na lanovku na Sněžku a více než 40 dalších benefitů u vybraných partnerů v oblasti gastronomie, sportu a volnočasových aktivit. Karta Krkonoš vám zajistí pohodlnější a levnější dovolenou na horách a pomůže s poznáváním nových lokalit a atrakcí.

5. Vstup na vlastní dobrodružství aneb Krkonoše hravě

Pokud vyrážíte s rodinou, i pro děti má Pec pod Sněžkou co nabídnout. V lokalitě Velká Úpa - Portášky navštivte unikátní dětské hřiště, které ve výšce 1062 metrů nad mořem kombinuje poznání přírody se zážitkem z architektury a fantaskní hravostí. Strčit hlavu do tlamy rysovi, povozit se jelenovi v paroží, změřit síly s výbojnými mravenci nebo vyšplhat čápovi do hnízda může být poučné, stejně jako zábavné.Vstup do Herní krajiny je na vlastní dobrodružství!, jinak zdarma.

V Peci pod Sněžkou s dětmi jeden den nestačí. Hned jak doplní energii vyčerpanou v Herní krajině, můžete vyrazit do Relaxparku na bobovou dráhu do Lemurie nebo na palačinky. Do lanového centra Monkey park nebo na kola a koloběžky, které vám zapůjčí v místních obchodech.

Bonus: Zpomalte. Krkonoše nejsou o výkonech, ale o zážitcích

Ať už se rozhodnete pro túru na Sněžku, odpoledne na dece u horského potoka nebo jen výlet s dětmi, pamatujte – léto v Krkonoších je nejlepší prožít v klidu. Nasávejte atmosféru, vůni lesa, zpěv ptáků. A klidně si dejte den volna jen tak, bez cíle.