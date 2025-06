Kolo, pivo a Krkonoše

Sněžku už jste možná zdolali – pěšky, lanovkou nebo alespoň pohledem z pohlednice. Ale Pec pod Sněžkou toho nabízí mnohem víc než jen ikonický vrchol. Léto tu voní po lesích, sviští na bobové dráze, houpe se v lanovém parku a láká k dobrodružství i odpočinku. Rodiny míří do Herní krajiny a tiší obdivovatelé výhledů si užívají cestu lanovkou. Večer už stačí jen klid, sauna a pohled do údolí. K tomu všemu se tu každý víkend něco děje a my vám ukážeme, proč se letos zastavit na víc než jeden den.

Krakonošův cyklomaraton: zážitek pro závodníky i fanoušky

V sobotu 14. června se do Pece sjedou cyklisté z celé republiky – a nejen oni. Krakonošův cyklomaraton patří k největším sportovním událostem v regionu a každý rok přitahuje stovky jezdců, kteří se chtějí poprat s trasou vedoucí přes Krkonoše i polské pohraničí. Závodníci šlapou, funí a stoupají – a právě tehdy přichází chvíle pro vás. V Peci je připravena Fan zóna s živou hudbou, občerstvením a moderovaným programem. Ať už fandíte tátovi, tetě nebo jen rádi nasáváte atmosféru, tady si to užijete naplno. Pro děti budou připravená fandítka, pro dospělé třeba pivo a pro všechny spousta energie, která vás rozhoupe do zbytku dne.

Krkonošský festival minipivovarů: pivo, pohoda a rodinný program

V sobotu 21. června se ve Velké Úpě otevřou brány Krkonošského festivalu minipivovarů. Máte tak jedinečnou příležitost ochutnat lokální piva z Krkonoš a Podkrkonoší na jednom místě, aniž byste museli šlapat po kopcích. Na festivalu se představí minipivovary jako Hendrych, Krkonošský medvěd, Pecký pivovar, Bakovský pivovar nebo Kolínský speciál 13°. Pivo s vámi tradičně ochutná Krakonoš, a možná přijde i kouzelník. O hladu rozhodně nebudete. Místní gastro nabídne Craft Coffee, Hotel Bouda Máma a restaurace Bazén. O bar se postará klub KlonDike a zmrzlinu dodá Chata Amor. Děti zabaví zkušení animátoři v dětské zóně a vy si můžete v klidu vychutnat pivní speciály i standardní ležák. Zábavu doplní bohatý doprovodný program s kapelami, soutěžemi a pivním kvízem.

Akce po celé léto

V srpnu se Pec vrací ke svým tradicím. Na svátek svatého Vavřince, 10. srpna, se koná tradiční Svatovavřinecká pouť na Sněžku spojená se mší svatou na vrcholu naší nejvyšší hory. Celé léto zakončí 30. srpna den plný radosti v Herní krajině Pecka, kde děti čeká divadelní představení, malování na obličej, soutěže a tvořivé dílny – vše v přírodě a zdarma. Po celé léto si můžete užít i animační programy SkiResortunebo Stand Up Comedy Show v Aparthotelu Svatý Vavřinec.

Aktivní klid pro každého

Letní Pec pod Sněžkou nežije jen víkendovými akcemi. Každý den tu můžete vyrazit do přírody, projet se na kole, vyzkoušet aktivity Relaxparku nebo si jen užít výhledy a klid. Rodiny s dětmi míří do Herní krajiny Pecka, cyklisté zkoušejí v kopcích své síly a ti, kdo chtějí zvolnit, si dají kávu nebo pivo na terase s výhledem do údolí. Ať už preferujete aktivní dny nebo klidné chvíle s výhledem, Pec vám poskytne ten správný prostor a atmosféru.

Pec pod Sněžkou vás v létě nezklame.

Výhodné balíčky pro chytré cestovatele

Ať už se do Krkonoš chystáte pravidelně, nebo jen na pár dní, vyplatí se nastudovat výhody a slevy.

Kartu hosta Krkonoš vám poskytne váš ubytovatel a pokud se rozhodnete přímo pro Pec pod Sněžkou nebo Velkou Úpu získáte s ní 30% slevu na lanovku na Sněžku a spoustu dalších výhod. Kartu hosta Krkonoš nelze koupit.

Co si ale koupit můžete, jsou výhodné balíčky SkiResortu na www.SkiResortCard.cz. VýLETNÍ sezónka je vaše nekonečná zábava od května do října. Neomezené jízdy na třech letních lanovkách a dalších atrakcích se všem milovníkům hor vyplatí již při třetí návštěvě.

Pro jednorázové výletníky je k dispozici EnjoyCard. Letní karta na hlavní atrakce východních Krkonoš je platná 4 dny a je ideální pro rodiny s dětmi. Pokud jste zvyklí, že se slevy nedají kombinovat, tak v Peci pod Sněžkou pozor! S Kartou hosta Krkonoš získáte navíc 10% slevu na EnjoyCard.