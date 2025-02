Kladenská školka učí radostí. K empatii i respektu vede i ty nejmenší

Najdete ji ukrytou v přívětivém prostředí rodinných vil v Kladně, kde každý den přináší nová dobrodružství, smích a radost z objevování. „Klademe důraz na kvalitní vybavení, podnětné prostředí a moderní metody výuky. Děti vedeme k zodpovědnosti, samostatnosti, vzájemné spolupráci a respektu a plně jim umožňujeme objevovat svět, sebe i své možnosti,“ popisuje filozofii školky její ředitelka Renata Novotná.

Ve všech třídách Mateřské školy Duhový světpůsobí kvalifikovaní pedagogové. Každý den přichází mezi děti s rozmanitým programem. Tak rozmanitým, aby zaujal každého malého badatele. Cíleně se tak snaží rozvíjet individualitu včetně sebevědomí, talentu a tvořivosti. Učitelé pracují s dětmi na rozvinutí schopnosti oboustranné komunikace v dialogu, sebevyjádření, podpoře dětských přátelství v kolektivu a citu pro druhé.

Sluníčka se adaptují, Obláčci komunikují

Školka přijímá děti od dvou do sedmi let a rozděluje je podle věku do skupinek. „Ve třídě Sluníček, určené pro ty nejmladší, klademe důraz na pozvolnou adaptaci a začlenění do kolektivu,“ říká Renata Novotná a dodává, že o tyto děti se kromě učitelek stará kvalifikovaná chůva s dlouholetou praxí.

V postupové třídě Obláčků si děti začínají více osvojovat prvky samostatnosti, prohlubování v oblasti sebeobsluhy a sounáležitosti v kolektivu. Učí se vzájemné domluvě, komunikaci svých potřeb a objevují, jak respektovat potřeby druhých. Třída Duháčků je předškolní a děti vede k vytváření vlastních myšlenek a vyvozování závěrů. Nejstarší děti také hravou formou pronikají do základů anglického jazyka.

Učí se horolezení i zájmu o kulturu

V Duhovém světěse ale neučí jen v komunitním kruhu – každý den je naplněn pohybem, dobrodružstvím a zkoumáním. Malí sportovci se učí lozit na umělé stěně nebo plavat. Pravidelné výlety do přírody, muzeí či divadel, ale i cvičení bezpečnostních složek nebo environmentální výchova rozšiřují jejich obzory a podporují zvídavost. A když je potřeba chvíli zvolnit, mohou děti relaxovat ve školní solné jeskyni, která přispívá k jejich zdraví a pohodě.

„Důležitá je pro nás i čistota prostředí a kvalitní strava po celý den. Nabízíme zdravě a chutně sestavený komplexní jídelníček s prvky domácí stravy,“ vysvětluje Renata Novotná. Dětem ve školce servírují nabídkový talíř zeleniny a ovoce seskládaný tak, aby si každé dítě vybralo podle chuti.

Přijďte se sami podívat

Duhový svět není jen mateřská škola – je to prostor, kde se děti mohou smát, učit a objevovat svět bez obav. Každé dítě zde najde podporu, porozumění a podněty pro svůj přirozený rozvoj.

Máte-li zájem o prohlídku školky, termíny dnů otevřených dveří najdete na jejím webu. Můžete si ale domluvit i individuální návštěvu.